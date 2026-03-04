El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

El programa Andamios brinda apoyo a alumnos de 6 a 12 años en los 46 centros Cuidar del municipio. La inscripción está abierta hasta el viernes 6 de marzo

El municipio de Rosario lanzó, en articulación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la convocatoria para estudiantes a participar del programa Andamios, una iniciativa que busca fortalecer las trayectorias escolares de niñas y niños de 6 a 12 años referenciados en los 46 centros Cuidar de toda la ciudad.

La propuesta está dirigida a alumnas y alumnos regulares de la UNR, en instancias avanzadas de sus carreras, con un perfil socioeducativo y disponibilidad desde abril de este año hasta febrero de 2027. La inscripción se encuentra abierta a partir del lunes 2 y culminará el viernes 6 de marzo. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico indicando su CV a [email protected]

El programa Andamios, a cargo de la Dirección General de Infancias y Familias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal, en cogestión con la UNR, presenta este año su quinta edición. Se trata de una propuesta enmarcada en el Plan Cuidar, que tiene como propósito acompañar a chicas y chicos de la segunda infancia en su proceso de vinculación y permanencia en el sistema escolar, incentivando la construcción de saberes mediante el juego, la lectura y la creatividad.

En ese contexto, el rol de los andamiadores (estudiantes de la UNR) se torna indispensable, ya que son quienes despliegan estrategias y acciones que posibilitan y acercan los contenidos educativos a niñas y niños involucrados con el programa en los diferentes centros Cuidar de Rosario.

Para llevar adelante esta tarea, aquellos que se desempeñan como facilitadora/es tienen como requisito cursar la Diplomatura en Diseño de Talleres de Educación No Formal y Promoción del Derecho a la Educación, brindada por la universidad, como parte de las instancias de formación socio-educativa de su práctica pre profesional en los espacios municipales.

Asimismo, a la posibilidad de acceder a dicha diplomatura se le suman los espacios semanales de formación y retrabajo acompañados por profesionales universitarios, y además una beca estímulo.

Política pública transformadora

"Ver a los estudiantes, a los andamiadores, es vernos un poco a nosotros porque nos recuerdan las ganas que trajimos desde la universidad pública de cambiar la realidad", expresó el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, el pasado 27 de febrero, en el marco de la entrega de diplomas a 39 estudiantes que ejercieron su rol de andamiadores en 2025.

"Le agradezco a la Universidad Nacional de Rosario por el trabajo que venimos haciendo juntos, y también a ustedes el compromiso y las ganas de sumarse a esta política pública tan transformadora", agregó en la oportunidad el funcionario municipal.

En lo que refiere a Andamios, Gianelloni sostuvo que "es una iniciativa que nos genera profundo orgullo porque no es una política pública que nace en un escritorio, sino que surge del diálogo y la escucha de las necesidades reales que tienen nuestros chicos y chicas", para seguidamente asegurar que “en 2025 alcanzó a unos 950 chicos y chicas”.

"Nos llena de orgullo"

Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci remarcó: "De todas las cosas que hacemos desde la universidad y en asociación con la Municipalidad, Andamios es la que más nos llena de orgullo". A lo cual, añadió: "Es fundamental que los estudiantes de la universidad pública atraviesen por este tipo de experiencia, para su formación y para construir más igualdad en una sociedad que vive en una coyuntura muy difícil".

En este sentido, Bartolacci dijo: "Esta política pública nos transforma a todos. Estamos seguros de que, además de cambiar y mejorar la realidad de chicos y chicas, le devolvemos a cada ciudadano el gesto de que aún sin conocernos y sin saber quiénes somos hacen su aporte para sostener y fortalecer la educación pública que nos abraza".

En tanto, desde la Dirección General de Infancias y Familias, Andrea Fortunio celebró la unión de esfuerzos que motoriza Andamios y remarcó que “la Municipalidad de Rosario, la universidad y el Concejo ponen todo el esfuerzo y los recursos para seguir garantizando derechos para los niños y niñas de Rosario”.

“La escucha, el juego, el respeto y la educación son esenciales. Andamios nos recuerda que los protagonistas de nuestras acciones son los chicos y las chicas”, señaló la funcionaria, para luego subrayar lo necesario de una convocatoria como la de Andamios 2026: “Es una oportunidad única para que los estudiantes de la UNR se involucren en la mejora de los trayectos educativos y hagan un impacto positivo en la vida de los niños y niñas de Rosario”.

Finalmente, el concejal Lucas Raspall resaltó la importancia de la sanción de la Ordenanza 20.613 que dio vida a Andamios. "Cuando creemos que un chico o chica se cae, ahí está Andamios. No reemplaza a la escuela, es un recurso más", dijo el edil, y subrayó: “Contando con una ordenanza, hay Andamios para rato”.

Requisitos, formación académica y trabajo comunitario

Entre los requisitos fundamentales para formar parte del programa se destacan: ser estudiante avanzado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en condición de alumna/o regular. Además, contar con un perfil socioeducativo, compromiso comunitario y disponibilidad entre abril 2026 y febrero 2027.

Cursar la Diplomatura de Pregrado 'Diseño de Talleres de Educación No Formal y Promoción del Derecho a la Educación' dictado por la alta casa de estudios es otro de los requerimientos para facilitadoras y facilitadores que comenzó a regir desde 2024.

De este modo, las y los estudiantes de distintas carreras de la UNR que se suman al programa refuerzan su experiencia académica con el trabajo comunitario en los centros Cuidar municipales, contemplando que la propuesta de Andamios ofrece los saberes necesarios desde dicha diplomatura, brindados por profesionales del Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Escolares (ProForTe) de la UNR. Incluye también las prácticas socio-educativas en territorio, que implican acompañar a las infancias en el fortalecimiento de sus trayectorias educativas en sus barrios, en sus instituciones de referencia.

El programa Andamios ofrece accesibilidad tanto a la diplomatura y a espacios semanales de formación y acompañamiento, así como a una beca estímulo. Quienes estén interesada/os deberán enviar su CV al correo [email protected] hasta este viernes 6 de marzo, inclusive.

Cómo funciona Andamios

La propuesta está destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años, referenciados a los centros y puntos Cuidar u otras instituciones territoriales, con quienes se sostienen encuentros con una periodicidad variable y ajustada a sus posibilidades y en el marco de una estrategia singular, con el fin de producir allí un trabajo con los contenidos escolares pertinentes. Esta acción puede llevarse adelante de manera individual al inicio, pero con la meta de poder construir, con el tiempo, encuentros con otras y otros en grupos pequeños. A partir de esta labor sostenida se van ofreciendo otras propuestas del centro como también de otros espacios territoriales municipales.

Andamios es una iniciativa que, desde la perspectiva de la promoción y restitución de los derechos, acompaña las trayectorias vitales de las infancias en los barrios populosos de la ciudad. En este sentido, es un espacio de acompañamiento no solo en lo escolar curricular sino también en lo vincular afectivo.