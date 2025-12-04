Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

Este jueves se llevó adelante en la sesión preparatoria del Concejo Municipal de Rosario la jura de los trece concejales electos en los comicios del 29 de junio , quienes ya asumieron su mandato.

Los ediles y edilas fueron llamados al estrado en orden alfabético. María Eugenia Schmuck, presidenta del cuerpo legislativo, preguntaba: "¿Jura usted por la Constitución nacional, vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal que está envestido?"

Samanta Arias (La Libertad Avanza) dijo "Sí, prometo". Pablo Basso (Movimiento Evita) juró por "la memoria de los compañeros y las compañeras desaparecidas que soñaron con una patria para todos, y nuestros hijos e hijas que la van a hacerla grande". Norma López (PJ) por "el pueblo de Rosario, sus trabajadores y trabajadoras, contra las políticas de crueldad y autoritarismo y el amor e igualdad".

Lautaro Enriquez (La Libertad Avanza) y Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) agregaron por la "libertad". Anita Martínez (Unidos) solo dijo "sí juro".

Pablo Gavira (Unidos) juró por los "nuevos proyectos que quiero traer a este recinto, por la Vida y en especial por la Familia".

Carolina Labayru (Unidos) juró "por los vecinos de la ciudad autónoma de Rosario". La libertaria Anabel Lencina por "la vida y la libertad, bajo la bendición de Dios".

Juan Monteverde (Ciudad Futura) juró con su hijo pequeño "por la Rosario que viene".

María José Poncino (Movimiento Evita) lo hizo por "la lucha de las mujeres y la diversidad, la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y por los sueños de los compañeros y compañeras".

Damián Pullaro (Unidos) de Unidos le agregó a su jura el recuerdo de su abuela. Antonio Salinas (Ciudad Futura) lo hizo por "los más humildes".

Luego de que se realizaran todos los juramentos, la presidenta del Concejo Municipal felicitó a los flamantes concejales en nombre de la ciudad de Rosario y recordó que "es el primer Concejo de la Ciudad Autónoma de Rosario y que están haciendo historia juntos".

Los nuevos concejales se suman a los que continúan en la segunda mitad de su mandato: los oficialistas Lucas Raspall, Fabrizio Fiatti, Anahí Schibelbein, Federico Lifschitz, Manuel Sciutto, Alicia Pino y María Eugenia Schmuck; y los opositores Franco Volpe y Prence (LLA), Julián Ferrero (CF), Mariano Romero (ME), Fernanda Gigliani (IP), María Fernanda Rey (PJ) y Leonardo Caruana (FAP).