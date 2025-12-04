La Capital | La Ciudad | concejales

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

4 de diciembre 2025 · 13:54hs
Los nuevos concejales asumirán su mandato el 10 de diciembre

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera

Los nuevos concejales asumirán su mandato el 10 de diciembre

Este jueves se llevó adelante en la sesión preparatoria del Concejo Municipal de Rosario la jura de los trece concejales electos en los comicios del 29 de junio, quienes ya asumieron su mandato.

Los ediles y edilas fueron llamados al estrado en orden alfabético. María Eugenia Schmuck, presidenta del cuerpo legislativo, preguntaba: "¿Jura usted por la Constitución nacional, vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal que está envestido?"

Por qué juraron los concejales rosarinos

Samanta Arias (La Libertad Avanza) dijo "Sí, prometo". Pablo Basso (Movimiento Evita) juró por "la memoria de los compañeros y las compañeras desaparecidas que soñaron con una patria para todos, y nuestros hijos e hijas que la van a hacerla grande". Norma López (PJ) por "el pueblo de Rosario, sus trabajadores y trabajadoras, contra las políticas de crueldad y autoritarismo y el amor e igualdad".

Lautaro Enriquez (La Libertad Avanza) y Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) agregaron por la "libertad". Anita Martínez (Unidos) solo dijo "sí juro".

Pablo Gavira (Unidos) juró por los "nuevos proyectos que quiero traer a este recinto, por la Vida y en especial por la Familia".

Carolina Labayru (Unidos) juró "por los vecinos de la ciudad autónoma de Rosario". La libertaria Anabel Lencina por "la vida y la libertad, bajo la bendición de Dios".

Juan Monteverde (Ciudad Futura) juró con su hijo pequeño "por la Rosario que viene".

María José Poncino (Movimiento Evita) lo hizo por "la lucha de las mujeres y la diversidad, la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y por los sueños de los compañeros y compañeras".

Damián Pullaro (Unidos) de Unidos le agregó a su jura el recuerdo de su abuela. Antonio Salinas (Ciudad Futura) lo hizo por "los más humildes".

Luego de que se realizaran todos los juramentos, la presidenta del Concejo Municipal felicitó a los flamantes concejales en nombre de la ciudad de Rosario y recordó que "es el primer Concejo de la Ciudad Autónoma de Rosario y que están haciendo historia juntos".

Los nuevos concejales se suman a los que continúan en la segunda mitad de su mandato: los oficialistas Lucas Raspall, Fabrizio Fiatti, Anahí Schibelbein, Federico Lifschitz, Manuel Sciutto, Alicia Pino y María Eugenia Schmuck; y los opositores Franco Volpe y Prence (LLA), Julián Ferrero (CF), Mariano Romero (ME), Fernanda Gigliani (IP), María Fernanda Rey (PJ) y Leonardo Caruana (FAP).

Embed - Sesión Preparatoria. 04/12/2025

Noticias relacionadas
Se instalarán más medidores inteligentes de la EPE en Rosario.

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Más de 70 supermercados de Rosario y alrededores tendrán voluntarios esperando donaciones, en el marco de una nueva edición del Gondolazo.

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Casillas en ruinas tras el pavoroso incendio de esta mañana. Bomberos Zapadores trabajan en Platón al 1300, zona sur de Rosario

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

El cuidado del agua y el medio ambiente, pilares del programa de Aguas Santafesinas.

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Los trece ediles electos de la ciudad fueron llamados al estrado. Promesas y reclamos diversos en el Palacio Vasallo

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha y marcó coincidencias con la CGT
Política

Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Ovación
El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas
Ovación

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"