Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será la primera con 48 selecciones, por lo que contará con mayor cantidad de partidos

16 de diciembre 2025 · 11:36hs
Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina, y será la primera edición que contará con un total de 48 selecciones participantes. La selección argentina buscará repetir el título y figura como uno de los principales candidatos, pero todo puede pasar durante la cita mundialista.

Luego del sorteo del pasado 5 de diciembre, el equipo de Lionel Scaloni conoció quiénes serán sus tres rivales de la fase de grupos y cuáles son los posibles cruces de 16avos de final en adelante.

El vigente campeón del mundo chocará ante Argelia, Austria y Jordania en el grupo J y, en caso de continuar su camino en la competencia, podría disputar un máximo de 8 partidos para defender la corona.

En total, la Copa del Mundo contará con 104 partidos distribuidos en 39 días, con 16 sedes: 11 de ellas en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Copa del Mundo 2026

El partido inaugural será el mismo enfrentará a México ante Sudáfrica en el estadio Azteca el 11 de junio, mismos rivales que dieron el puntapié inicial en 2010 cuando el conjunto africano fue local. Por su parte, la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se entregará el tan ansiado trofeo.

>> Leer más: Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Los grupos de la Copa del Mundo

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje Europa D
  • Grupo B: Canadá, Repechaje Europa A, Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje Europa C
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje Europa B y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El cronograma completo de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • Grupo A | México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Grupo A | Corea del Sur vs. Europa D - Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • Grupo B | Canadá vs. Europa A - BMO Field, Toronto
  • Grupo B | Estados Unidos vs. Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 13 de junio

  • Grupo D | Qatar vs. Suiza - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
  • Grupo C | Brasil vs. Marruecos - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo C | Haití vs. Escocia - Gillette Stadium, Boston
  • Grupo D | Australia vs. Europa C - BC Place Vancouver

Domingo 14 de junio

  • Grupo E | Alemania vs. Curazao - NRG Stadium, Houston
  • Grupo F | Países Bajos vs. Japón - AT&T Stadium, Dallas
  • Grupo E | Costa de Marfil vs. Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia
  • Grupo F | Europa B vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey

Lunes 15 de junio

  • Grupo H | España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Grupo G | Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle
  • Grupo H | Arabia Saudita vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami
  • Grupo G | Irán vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium, Los Angeles

Martes 16 de junio

  • Grupo I | Francia vs. Senegal - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo I | Repechaje 2 vs. Noruega - Gillette Stadium, Boston
  • Grupo J | Argentina vs. Argelia- Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Grupo J | Austria vs. Jordania - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

Miércoles 17 de junio

  • Grupo K | Portugal vs. Repechaje 1 - NRG Stadium, Houston
  • Grupo L | Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Dallas
  • Grupo L | Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto
  • Grupo K | Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México

Jueves 18 de junio

  • Grupo A | Europa D vs. Sudáfrica - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Grupo B | Suiza vs. Europa A - SoFi Stadium, Los Angeles
  • Grupo B | Canadá vs. Qatar - BC Place Vancouver
  • Grupo A | México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Guadalajara

>> Leer más: Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Viernes 19 de junio

  • Grupo D | Estados Unidos vs. Australia - Lumen Field, Seattle
  • Grupo C | Escocia vs. Marruecos - Gillette Stadium, Boston
  • Grupo C | Brasil vs. Haití - Lincoln Financial Field, Philadelphia
  • Grupo D | Europa C vs. Paraguay - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

Sábado 20 de junio

  • Grupo F | Países Bajos vs. Europa B - NRG Stadium, Houston
  • Grupo E | Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto
  • Grupo E | Curazao vs. Ecuador - Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Grupo F | Japón vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey

Domingo 21 de junio

  • Grupo H | España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Grupo G | Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Los Angeles
  • Grupo H | Cabo Verde vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami
  • Grupo G | Egipto vs. Nueva Zelanda - BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

  • Grupo J | Argentina vs. Austria - AT&T Stadium, Dallas
  • Grupo I | Francia vs. Repechaje 2 - Lincoln Financial Field, Philadelphia
  • Grupo I | Noruega vs. Senegal - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo J | Jordania vs. Argelia - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

Martes 23 de junio

  • Grupo K | Portugal vs. Uzbekistán - NRG Stadium, Houston
  • Grupo L | Inglaterra vs. Ghana - Gillette Stadium, Boston
  • Grupo L | Croacia vs. Panamá - BMO Field, Toronto
  • Grupo K | Repechaje 1 vs. Colombia - Estadio Akron, Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • Grupo B | Suiza vs. Canadá - BC Place Vancouver
  • Grupo B | Europa A vs. Qatar - Lumen Field, Seattle
  • Grupo C | Escocia vs. Brasil - Hard Rock Stadium, Miami
  • Grupo C | Marruecos vs. Haití - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Grupo A | Europa D vs. México - Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio BBVA, Monterrey

>> Leer más: Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Jueves 25 de junio

  • Grupo E | Ecuador vs. Alemania - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo E | Curazao vs. Costa de Marfil - Lincoln Financial Field, Philadelphia
  • Grupo F | Túnez vs. Países Bajos - Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Grupo F | Japón vs. Europa B - AT&T Stadium, Dallas
  • Grupo D | Europa C vs. Estados Unidos - SoFi Stadium, Los Angeles
  • Grupo D | Paraguay vs. Australia - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

Viernes 26 de junio

  • Grupo I | Noruega vs. Francia - Gillette Stadium, Boston
  • Grupo I | Senegal vs. Repechaje 2 - BMO Field, Toronto
  • Grupo H | Uruguay vs. España - Estadio Akron, Guadalajara
  • Grupo H | Cabo Verde vs. Arabia Saudita - NRG Stadium, Houston
  • Grupo G | Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place Vancouver
  • Grupo G | Egipto vs. Irán - Lumen Field, Seattle

Sábado 27 de junio

  • Grupo L | Panamá vs. Inglaterra - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo L | Croacia vs. Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia
  • Grupo K | Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami
  • Grupo K | Repechaje 1 vs. Uzbekistán - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Grupo J | Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Dallas
  • Grupo J | Argelia vs. Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City

Noticias relacionadas
Dibu Martínez fue uno de los héroes de la selección argentina en el Mundial 2022 de Qatar.

La dura autocrítica de Dibu Martínez sobre el Mundial 2022 y su ilusión con la selección argentina

En el Mundial de Qatar 2022, un hombre ingresó al campo de juego en reclamo por respeto a las mujeres iraníes.

Polémica en el Mundial 2026: dos selecciones rechazan jugar el "Partido del Orgullo LGBTQ+"

La Fifa tomó nota de las altas temperaturas y optó por adoptar medidas con el tema de la hidratación.

Mundial 2026: habrá dos cortes en los partidos para hidratarse y tres ceremonias de apertura

Lionel Messi y David Beckham, en la premiación de Inter Miami en la MLS.

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos
Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados
La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: Hay que legalizar Uber

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: "Hay que legalizar Uber"

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

