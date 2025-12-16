Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será la primera con 48 selecciones, por lo que contará con mayor cantidad de partidos 16 de diciembre 2025 · 11:36hs

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina, y será la primera edición que contará con un total de 48 selecciones participantes. La selección argentina buscará repetir el título y figura como uno de los principales candidatos, pero todo puede pasar durante la cita mundialista.

Luego del sorteo del pasado 5 de diciembre, el equipo de Lionel Scaloni conoció quiénes serán sus tres rivales de la fase de grupos y cuáles son los posibles cruces de 16avos de final en adelante.

El vigente campeón del mundo chocará ante Argelia, Austria y Jordania en el grupo J y, en caso de continuar su camino en la competencia, podría disputar un máximo de 8 partidos para defender la corona.

En total, la Copa del Mundo contará con 104 partidos distribuidos en 39 días, con 16 sedes: 11 de ellas en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Copa del Mundo 2026 El partido inaugural será el mismo enfrentará a México ante Sudáfrica en el estadio Azteca el 11 de junio, mismos rivales que dieron el puntapié inicial en 2010 cuando el conjunto africano fue local. Por su parte, la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se entregará el tan ansiado trofeo. Los grupos de la Copa del Mundo Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje Europa D

Grupo B: Canadá, Repechaje Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje Europa C

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje Europa B y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá El cronograma completo de la fase de grupos del Mundial 2026 Jueves 11 de junio Grupo A | México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México

Grupo A | Corea del Sur vs. Europa D - Estadio Akron, Guadalajara Viernes 12 de junio Grupo B | Canadá vs. Europa A - BMO Field, Toronto

Grupo B | Estados Unidos vs. Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles Sábado 13 de junio Grupo D | Qatar vs. Suiza - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

Grupo C | Brasil vs. Marruecos - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo C | Haití vs. Escocia - Gillette Stadium, Boston

Grupo D | Australia vs. Europa C - BC Place Vancouver Domingo 14 de junio Grupo E | Alemania vs. Curazao - NRG Stadium, Houston

Grupo F | Países Bajos vs. Japón - AT&T Stadium, Dallas

Grupo E | Costa de Marfil vs. Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo F | Europa B vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey Lunes 15 de junio Grupo H | España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo G | Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle

Grupo H | Arabia Saudita vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami

Grupo G | Irán vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium, Los Angeles Martes 16 de junio Grupo I | Francia vs. Senegal - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo I | Repechaje 2 vs. Noruega - Gillette Stadium, Boston

Grupo J | Argentina vs. Argelia- Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo J | Austria vs. Jordania - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area Miércoles 17 de junio Grupo K | Portugal vs. Repechaje 1 - NRG Stadium, Houston

Grupo L | Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Dallas

Grupo L | Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto

Grupo K | Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México Jueves 18 de junio Grupo A | Europa D vs. Sudáfrica - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo B | Suiza vs. Europa A - SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo B | Canadá vs. Qatar - BC Place Vancouver

Grupo A | México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Guadalajara Viernes 19 de junio

Grupo C | Escocia vs. Marruecos - Gillette Stadium, Boston

Grupo C | Brasil vs. Haití - Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo D | Europa C vs. Paraguay - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area Sábado 20 de junio Grupo F | Países Bajos vs. Europa B - NRG Stadium, Houston

Grupo E | Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto

Grupo E | Curazao vs. Ecuador - Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo F | Japón vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey Domingo 21 de junio Grupo H | España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo G | Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo H | Cabo Verde vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami

Grupo G | Egipto vs. Nueva Zelanda - BC Place Vancouver Lunes 22 de junio Grupo J | Argentina vs. Austria - AT&T Stadium, Dallas

Grupo I | Francia vs. Repechaje 2 - Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo I | Noruega vs. Senegal - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo J | Jordania vs. Argelia - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area Martes 23 de junio Grupo K | Portugal vs. Uzbekistán - NRG Stadium, Houston

Grupo L | Inglaterra vs. Ghana - Gillette Stadium, Boston

Grupo L | Croacia vs. Panamá - BMO Field, Toronto

Grupo K | Repechaje 1 vs. Colombia - Estadio Akron, Guadalajara Miércoles 24 de junio Grupo B | Suiza vs. Canadá - BC Place Vancouver

Grupo B | Europa A vs. Qatar - Lumen Field, Seattle

Grupo C | Escocia vs. Brasil - Hard Rock Stadium, Miami

Grupo C | Marruecos vs. Haití - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo A | Europa D vs. México - Estadio Azteca, Ciudad de México

Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio BBVA, Monterrey Jueves 25 de junio

Grupo E | Curazao vs. Costa de Marfil - Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo F | Túnez vs. Países Bajos - Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo F | Japón vs. Europa B - AT&T Stadium, Dallas

Grupo D | Europa C vs. Estados Unidos - SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo D | Paraguay vs. Australia - Levi's Stadium, San Francisco Bay Area Viernes 26 de junio Grupo I | Noruega vs. Francia - Gillette Stadium, Boston

Grupo I | Senegal vs. Repechaje 2 - BMO Field, Toronto

Grupo H | Uruguay vs. España - Estadio Akron, Guadalajara

Grupo H | Cabo Verde vs. Arabia Saudita - NRG Stadium, Houston

Grupo G | Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place Vancouver

Grupo G | Egipto vs. Irán - Lumen Field, Seattle Sábado 27 de junio Grupo L | Panamá vs. Inglaterra - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo L | Croacia vs. Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo K | Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami

Grupo K | Repechaje 1 vs. Uzbekistán - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo J | Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Dallas

Grupo J | Argelia vs. Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City