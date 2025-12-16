Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Un soldado apareció muerto este martes a la mañana la Quinta de Olivos y la hipótesis preliminar habla de un presunto suicidio, ocurrido mientras el efectivos cumplía con sus tareas habituales de vigilancia.
El incidente sucedió este martes, mientras el efectivo cumplía con tareas de vigilancia en el predio donde vive el presidente Milei. Presumen que se quitó la vida
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya se encuentra en la quinta presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina. (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones.
Según distintos medios de Buenos Aires, el soldado del Ejército Argentino fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, y de acuerdo con un comunicado de la Casa Rosada cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho.
La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, consignaron las fuentes citadas por la agencias Noticias Argentinas.
