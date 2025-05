Uber: histórico acuerdo entre peones y titulares de taxis

En tal sentido, Cavatorta remarcó que “se logró algo que hace mucho tiempo no pasaba. Unir a las partes, ponernos de acuerdo, sentarnos a la mesa y mirarnos cara a cara, para entre todos comenzar a resolver un problema. Sabemos que nunca fue fácil la relación entre choferes y titulares, pero hoy están perdiendo los dos. Si no hacíamos algo distinto, sino acercábamos posiciones, donde cada uno cedía una parte, íbamos a tener los mismos resultados que nos trajeron hasta acá”.

“El sistema de taxis está en crisis. Tenemos que entender los cambios tecnológicos y las costumbres de la época. No los podemos negar, ni mirar para otro lado, ni mucho menos aferrarnos a ideas que atrasan y, sobre todo, que no terminan resolviendo nada. Nuestro objetivo es proponer soluciones, pero no a cualquier costo. Una de las cosas que plantee a cada una de las partes, para seguir avanzando, era que no se vulnere ningún derecho de los trabajadores, y así lo entendieron” sentenció Cavatorta.