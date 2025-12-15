Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en barrio Ludueña: está internado en el hospital Vilela

El nene cayó desde unos 12 metros hacia un patio interno del edificio. Fue trasladado al efector, donde permanece estable y fuera de peligro

Un nene de 4 años cayó este lunes por la tarde desde un tercer piso de un complejo de departamentos del barrio Ludueña y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado en terapia intensiva. Según informaron los médicos, el niño se encuentra estable y fuera de peligro.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 en un edificio ubicado en la zona de Solís y Navarro. Según trascendió, el menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros hacia un patio interno del complejo.

Según relataron sus familiares, el niño se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama mientras su madre lavaba los platos. Al acercarse al dormitorio, la mujer advirtió que el nene había caído por la ventana del tercer piso, en circunstancias que aún se investigan.

Desde el entorno familiar señalaron que el desenlace podría haber sido mucho más grave, ya que la caída fue amortiguada por el suelo de tierra y pasto del patio interno, lo que habría reducido el impacto.

Cómo está el nene

Tras el hecho, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) asistió al niño en el lugar y lo trasladó de inmediato al hospital Vilela, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismo.

El director del hospital, Eduardo Casim, explicó que el paciente sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. “Por ahora no requiere ningún procedimiento quirúrgico y quedará en cuidados intensivos para evaluar si es necesario realizar algún tipo de intervención”, precisó el profesional en diálogo con El Tres.

Desde el centro de salud indicaron que el niño continuará bajo estricta observación médica durante las próximas horas, mientras se monitorea su evolución clínica.