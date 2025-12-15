Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

La exministra de Seguridad acusó a los dos líderes de la AFA ante la Conmebol, por lo que el tesorero salió al cruce y la entidad lanzó un comunicado

Patricia Bullrich denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino , presidente y tesoro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA ) respectivamente, ante el comité de ética de la Conmebol por presuntas irregularidades en la entidad que regula el fútbol nacional.

La denuncia llega tras los allanamientos a diferentes sedes de la AFA y a más de treinta clubes por parte de la Justicia, en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas, muy vinculada a Tapia.

“Deben investigar a fondo esta mafia que ensucia el fútbol argentino” , aseguró la exministra de Seguridad, quien recientemente asumió como senadora nacional.

La denuncia de Bullrich

En particular, la denuncia de Bullrich apunta a presuntos “incumplimientos de los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de los recursos y la prevención del lavado de activos”, entre otras acusaciones.

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol”, comenzó Bullrich en un posteo de X, donde adjuntó la denuncia judicial. Acto seguido, la exminsitra de Seguridad citó una lista de “preguntas” por la “falta de transparencia” en el manejo de fondos por parte de Tapia y la AFA

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?; ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?; ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ; ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ; ¿Y la retención de aportes?”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, cerró Patricia Bullrich en su cuenta de X.

Toviggino usó las denuncias sobre Tostado para responderle a Bullrich

Por su parte, Toviggino salió inmediatamente al cruce a través de X y citó el mismo posteo de Bullrich, a lo que respondió: "Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas".

"Lo que genera la selección campeona del mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas", agregó el dirigente, y remarcó: "En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario mil personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores".

El tesorero de la AFA se caracteriza por sus fuertes respuestas por medio de esta red social, en la que incluso tuvo mensajes indirectos con tonos amenazantes hacia Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y otras personalidades del fútbol argentino. "Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO", concluyó.

El dirigente de la AFA hizo así uso de la acusación sobre dudosa procedencia de capital y cheques sin fondo que recae sobre la cadena de cafeterías y gastronomía Tostado, que preside el hijo de Bullrich.

El comunicado de la AFA

A su vez, las cuentas oficiales de la AFA emitieron un comunicado contra las acusaciones del gobierno. "Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes", comenzaron.

"La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara. Institucionalmente, el panorama era igual de crítico", señalaron.

Durante todo el comunicado de la AFA, proceden a enumerar los antecedentes al comienzo de la gestión y defender el trabajo de los dirigentes. "Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna", remarcaron en medio del extenso texto.

Los allanamientos de la Justicia a la AFA

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. Según lo que trascendió, se trata de más de treinta allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo” y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

