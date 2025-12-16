La Capital | La Ciudad | taxistas

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Los conductores repartirán pan dulce, llevarán un Papá Noel y un trineo y difundirán la tarifa con 22% de descuento para jubilados

16 de diciembre 2025 · 06:30hs
Los taxistas están interesados en difundir la promoción de un 22% de descuento para jubilados, que entró en vigencia en septiembre y hoy por hoy solo rige para los viajes tomados en la vía pública.

Un grupo de taxistas de Rosario llevará adelante este martes una acción solidaria y de concientización destinada a adultos mayores, con una intervención navideña frente a los consultorios del Pami I ubicados en Sarmiento al 400. La actividad se desarrollará entre las 9.30 y las 11 y combinará la entrega de productos típicos de las fiestas con la difusión de una tarifa promocional vigente para jubilados.

La iniciativa está impulsada por la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC), la Asociación de Titulares de Taxis Unidos de Rosario y la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), y apunta a visibilizar un beneficio que muchos usuarios desconocen: la posibilidad de viajar en taxi con tarifa 1, que implica un descuento del 22 por ciento respecto de la tarifa general. Durante la mañana, los taxistas repartirán budines y pan dulce a los jubilados que concurran al policlínico y brindarán información sobre este régimen especial.

La promoción, que entró en vigencia en septiembre y hoy por hoy solo rige para los viajes tomados en la vía pública, consta de una bajada de bandera de $1652 (en lugar de $2117), una ficha cada 100 metros de $78 (en lugar de $89), y el mismo valor para el minuto de espera. También pueden acceder a ella, con la documentación correspondiente, personas con discapacidad, estudiantes universitarios y terciarios, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.

Trineo y Papá Noel

Como parte de la puesta en escena, el grupo llevará una moto ploteada como si fuera un trineo y un taxi ambientado con la figura de Papá Noel, en una acción pensada para generar cercanía, llamar la atención y reforzar el clima festivo de la propuesta. “La intención es promocionar el taxi y que se entere la mayor cantidad posible de adultos mayores de que tienen este beneficio”, explicó Adriana Herrera, de AMC, que forma parte de la organización.

Además del aspecto solidario, la movida tiene un fuerte componente reivindicativo del servicio de taxis. “Queremos mostrar que no todo lo que se dice del taxi es negativo, que no somos caros y que los jubilados tienen un 22 por ciento de descuento. También es una forma de no morir a manos de las aplicaciones ilegales”, señalaron. Justamente, las personas de edad avanzada forman parte de los grupos sociales que siguen utilizando el servicio de taxis, al no poder adaptarse al uso de las apps del celular por la brecha tecnológica y por cierta desconfianza.

La acción cuenta con el acompañamiento del Foro de Jubilados y de la Federación Regional de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Frapam), organizaciones que agrupan a adultos mayores y que celebraron la iniciativa.

En el Concejo

En ese marco, los taxistas también están gestionando ante el Concejo Municipal la autorización para que las distintas radiotaxis puedan difundir activamente esta tarifa promocional y ofrecer el servicio puerta a puerta por radiollamada, ya que hoy solo rige para viajes tomados en la calle. La idea es que los adultos mayores puedan llamar por teléfono a las empresas de radio, ser buscados en sus domicilios y trasladados a sus destinos con el descuento correspondiente, durante las 24 horas.

Desde el sector remarcan que uno de los principales objetivos es informativo. “Hay muchos jubilados que no saben que tienen esta tarifa especial en el taxi. Queremos que el mensaje llegue a todos”, sostuvieron. La actividad de este martes será el primer paso de una campaña que busca sostener en el tiempo para ampliar el alcance del beneficio y reforzar el vínculo entre el servicio público de taxis y los adultos mayores de la ciudad.

