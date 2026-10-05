Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Las tareas en el Parque Independencia se habían concentrado sobre bulevar Oroño antes de los Juegos Suramericanos.

El nuevo atractivo del Parque Independencia. El cartel de la ciudad sobre el espejo de agua de El Lago.

Parque Independencia en obras. Las tareas de retiro de los senderos de asfalto continúan en la zona de avenida Centenario, a metros de Pellegrini donde se recambiará el material por hormigón raspinado.

Las obras de mejoramiento en la infraestructura del parque Independencia siguen en marcha. Si bien casi la mitad del proyecto de renovación del espacio verde se concretó sobre el comienzo de los Juegos Suramericanos , aún restan finalizar el reemplazo de senderos de asfalto por hormigón raspinado, rampas de acceso en las ochavas y detalles en el Lago, iluminación y tareas de parquizado.

"Lo que quedó pendiente luego de los Juegos tiene fecha de finalización para diciembre. Allí se van a culminar todas las tareas aún pendientes. Se está trabajando en los senderos (reemplazo por nueva superficie) la colocación de nuevo equipamiento urbano, elementos de higiene urbana como cestos, cartelería menor y la limpieza de final de obra", resumió el subsecretario de Obras Públicas del municipio, Juan José Ferrer.

Entre lo novedoso, ya luce a nuevo el cartel de la ciudad ubicado sobre el Lago y la ampliación de un sector del muelle que atraviesa parte del espejo de agua, para que turistas y rosarinos puedan llegar hasta cercanías de la palabra "Rosario" y sacarse una selfie. También se modificaron algunos criterios estéticos y paisajísticos del tradicional calendario ubicado en la intersección de Cochabamba y Oroño.

Desde la finalización de los Juegos Suramericanos también se volvieron a recolocar los sistemas de defensas para el cantero central de Oroño donde funciona la bicisenda entre Pellegrini y 27 de Febrero. Allí se instalaron elementos como pretiles y las denominadas "tortugas" que flanquean la invasión del tránsito a este espacio para bicicletas.

Más del 50 por ciento y para diciembre

De acuerdo con los recientes monitoreos del estado de avance de obra al mes pasado, los trabajos llevados adelante por la Unión Transitoria (integrada por Pirámide Constructora S.A. y Mundo Construcciones S.A.) bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe alcanzan un avance de un 50 por ciento, concentrándose la mayor cantidad de tareas sobre Oroño.

El informe oficial detalla un grado de avance general que evidencia intervenciones clave tanto en materia de infraestructura vial interna como en áreas recreativas, mobiliario urbano y modernización lumínica.

Desde Obras Públicas explicaron que las tareas comprenden la demolición y retiro de veredas de asfalto, parapetos, rampas y demás construcciones que resulte necesario eliminar para la correcta ejecución del nuevo proyecto que son nuevas veredas y rampas de hormigón raspinado con guías podotáctiles.

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“El estado de los senderos de asfalto eran de un deterioro significativo por el crecimiento de las raíces de árboles, y el normal desgaste del uso continuo. El proyecto además contempló ejecutarlos de hormigón, siendo que los existentes eran tiras de asfalto”, detalló Ferrer para agregar: “Al final de las obras quedará un circuito de más de 12 kilómetros a nuevo para caminar, pasear, correr, entrenar, y o simplemente para un tránsito peatonal seguro y confortable”.

Ejes principales de la intervención en el Parque Independencia

Entre los rubros de mayor peso presupuestario y avance físico se destacan justamente la ejecución de nuevos pisos de hormigón raspinado, que abarcan una superficie de más de 55.000 metros cuadrados y representan una gran parte del total de la obra. A esto se suman la colocación de baldosas podotáctiles, la construcción de rampas accesibles, tareas de parquizado y ejecución de muelles sobre el espejo de agua, con la instalación de un cartel corpóreo metálico e iluminado con la palabra "Rosario" en idénticas letras al cartel ubicado en Oroño y el río (Parque de las Colectividades).

El plan contempla la incorporación y reubicación de bancos de madera y hormigón, cestos de acero galvanizado, bebederos, bicicleteros y juegos infantiles de última generación frente al Ovalo del Hipódromo (como la Capi Plaza) el mangrullo Patujú (frente al local de comidas rápidas sobre Dante Alighieri) y tambores musicales—, además de nuevos aparatos para calistenia (ejercicios con aparatos instalados de diversos puntos del parque). Por ejemplo frente al Rosedal sobre el bulevar entre las calles Lugones y Ponce.

Actualmente, las obras de senderos avanzan por calle Moreno, en el entorno del club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y seguirán por Ovidio Lagos, y luego por Pellegrini.

"La fecha de finalización es diciembre y finalizar la totalidad de las tareas en el parque. Podrán restar algunos ajustes de iluminación pero se culminará con las tareas previstas en el parque", estimó el funcionario. La licitación en marcha tuvo un presupuesto de unos 8.700 millones de pesos para construir más de 60.700 metros cuadrados (23.300 metros lineales equivalentes a 194 cuadras), más de 500 luminarias LED nuevas en sectores clave como El Rosedal, el Jardín Francés y los puentes peatonales

Entre las mejoras e innovaciones se restauró la Plaza Accesible para las Infancias, ubicada en Oroño, Cochabamba y Francisco Solano López, que incluyó nuevos pisos continuos de caucho para la colocación de nuevos juegos y equipamiento urbano, y la reparación de los juegos existentes. Y se repintó la cancha de fútbol integradora para personas no videntes ubicada en este mismo espacio.

En materia de mobiliario urbano se reforzó la iluminación en El Rosedal, en los puentes peatonales sobre el Lago, el Jardín Francés y el sector del cementerio El Salvador, incluyendo la obra «Proyecto Cielo», primer mural colectivo de artistas de la ciudad, que está sobre avenida Pellegrini entre Ovidio Lagos y avenida Francia.

El calendario tras los Juegos Suramericanos

En el tradicional Calendario también optimizó el sistema de iluminación para que resalte de noche y será un nuevo atractivo tras los Juegos Suramericanos. Por otro lado, se efectuó la poda y escamonda de más de 2.500 árboles ubicados en espacios verdes y alineación y se extrajeron ejemplares que estaban muertos o secos. Otra parte de la puesta a punto fueron los trabajos de restauración y reacondicionamiento de diversas fuentes, esculturas y bustos históricos que fueron sometidos a un proceso de saneamiento y restauración.

Las fuentes restauradas fueron: la Fuente de los Caballos y Leones, de avenida Dante Alighieri y Oroño, frente al Hipódromo; la Fuente de los Leones de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos; la Fuente del Museo de la Ciudad; el Monumento a las Madres; y la Fuente del Jardín Francés. También se hicieron tareas de hidrolavado y recuperación en plaza Italia a la escultura del poeta italiano Giuseppe Garibaldi.