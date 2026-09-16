La Capital | La Ciudad | parque Independencia

El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

Las mejoras quedarán como patrimonio tras el evento internacional. Nuevos senderos, rampas, plazas, muelle en el lago y un cartel luminoso de Rosario se suman a la inauguración del Invencible Arena y el Microestadio

16 de septiembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.
Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.
El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026, municipio y provincia pusieron en marcha un proyecto ambicioso de reconversión y puesta en valor de los espacios públicos existentes en el sector conformado por el parque Independencia, el más antiguo de la ciudad.

Desde Obras Públicas explicaron que uno de los proyectos más integrales fue renovar por completo la transitabilidad de todo el entorno y contorno de las veredas interiores de avenida Pellegrini, Ovidio Lagos, avenida 27 de Febrero, calle Moreno y el corredor bulevar Oroño.

En estas tareas se ejecutó la demolición y retiro de veredas de asfalto, parapetos, rampas y demás construcciones que resultaba necesario eliminar para la correcta ejecución del nuevo proyecto, que incorporó veredas y rampas de hormigón raspinado con guías podotáctiles. La intervención comprendió 60.700 metros cuadrados de veredas, 23.300 metros lineales, equivalentes a 194 cuadras.

>> Leer más: El gran pulmón verde de Rosario: la historia del parque Independencia

Nuevas plazas

Por otra parte, otra gran intervención fue lo relativo a los espacios públicos y las nuevas plazas. Se realizó la restauración integral de la Plaza Accesible para las Infancias, ubicada en Oroño, Cochabamba y Francisco Solano López, que incluyó nuevos pisos continuos de caucho para la colocación de nuevos juegos y equipamiento urbano, y la reparación de los juegos existentes.

Este espacio incorporó un mangrullo integrador, nuevo parquizado y mobiliario urbano. También se incorporó un área deportiva con estación aeróbica tipo calistenia sobre un nuevo solado de caucho continuo ubicado frente al Rosedal sobre el bulevar entre las calles Lugones y Ponce. A estas intervenciones se sumaron nuevo equipamiento urbano, restauración y reubicación del existente, nueva forestación y mejoras del alumbrado público.

En tanto, entre lo más llamativo fue la construcción de un nuevo muelle en el lago del Parque Independencia y la colocación de un cartel corpóreo de Rosario dentro del lago, de iguales características al emplazado en el Parque de las Colectividades.

Dentro del plan de calles se llevó adelante la reconstrucción de losas de hormigón de Ovidio Lagos entre Pellegrini y presidente Perón, a la par de un bacheo y reparación integral en toda la zona y arterias del parque Independencia que presentaban un deterioro.

>> Leer más: El Parque Independencia, un ícono de Rosario, estrena sus primeros 120 años

Pensadas para quedar

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se llevaron a cabo tareas de hidrolavado, barrido y raspado, y limpieza general de todo el parque, junto con el refuerzo de contenedores y tachos para disponer los residuos. Asimismo, se trabajó en la nivelación de terreno en sectores y limpieza de canaletas en el predio de la ex Rural, y en el desmalezado, el reacondicionamiento de veredas (carpido) y el retiro de excedentes en diversos puntos del predio. También se ejecutó limpieza de sumideros y fumigación.

A su vez, se reforzó la iluminación en El Rosedal, en los puentes peatonales sobre el Lago, el Jardín Francés y el sector del cementerio El Salvador, incluyendo la obra «Proyecto Cielo», primer mural colectivo de artistas de la ciudad, que está sobre avenida Pellegrini entre Ovidio Lagos y avenida Francia.

En tanto, se llevaron a cabo trabajos de refacción y puesta en valor de pérgolas. También se pintaron columnas de alumbrado y se reforzó la iluminación general, con la colocación de más de 500 nuevas luminarias led. Por otro lado, se reemplazó la señalización vertical y se reforzó la horizontal, con pintura de cordones, sendas peatonales, carriles y bicisendas, y líneas de frenado.

Al momento de la licitación de estas intervenciones, Pablo Javkin valoró el alcance de las obras y sostuvo que permitirían contar con “un parque jerarquizado como nunca antes, con mayor accesibilidad y seguridad”. Además, el intendente destacó que cada intervención estaba pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: más de 16 mil estudiantes visitaron el Parque Independencia

El calendario

Además, se llevaron a cabo distintas intervenciones para mejorar los espacios verdes. En el tradicional Calendario del Independencia se realizó el mantenimiento de plantas existentes, se colocaron buxus a ambos lados del almanaque, se repusieron rosas iceberg y se incorporaron más de 200 plantas (agapantos, lirios y salvias, entre otras especies).

También se optimizó el sistema de iluminación para que durante la noche el calendario resalte, al igual que el entorno paisajístico. Por otro lado, se efectuó la poda y escamonda de más de 2.500 árboles ubicados en espacios verdes y alineación y se extrajeron ejemplares que estaban muertos o secos.

En ese sentido, el intendente manifestó que “Rosario está renaciendo” y subrayó que “con el esfuerzo de todos, la ciudad está volviendo”. Sostuvo también que la inversión en infraestructura busca dejar atrás la etapa de inseguridad y consolidar valores vinculados al deporte, la cultura del esfuerzo y el desarrollo social.

>> Leer más: La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años cuidando el espacio público

Fuentes y esculturas

Otra intervención importante fueron los trabajos de restauración y reacondicionamiento de diversas fuentes, esculturas y bustos históricos de la ciudad para conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural de Rosario.

Las intervenciones realizadas incluyeron la limpieza, saneamiento, restauración y puesta en valor de esculturas, monumentos, bustos y placas vandalizadas o dañadas por el paso del tiempo. Los trabajos ejecutados contemplaron tareas de adhesión del material desprendido, reconstrucción con cemento o resina de las partes perdidas o averiadas, ejecución de pátina blanca símil mármol o pátina símil bronce con pintura acrílica, y protección poliuretánica.

Las fuentes restauradas fueron: la Fuente de los Caballos y Leones, de avenida Dante Alighieri y bulevar Oroño, frente al Hipódromo; la Fuente de los Leones de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos; la Fuente del Museo de la Ciudad; el Monumento a las Madres; y la Fuente del Jardín Francés.

En tanto, en el marco del Tricentenario de Rosario comenzaron los trabajos de ampliación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, una de las instituciones culturales más emblemáticas del país. Se trata de una intervención histórica que permitirá mejorar las condiciones de conservación, orden, estudio y resguardo del patrimonio artístico de la ciudad. El proyecto contempla una transformación arquitectónica de aproximadamente 1.500 metros cuadrados.

Microestadio y Arena

Por último, se concretó un nuevo espacio público y lúdico inspirado en Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La intervención se encuentra en la manzana delimitada por 27 de Febrero, Oroño y calle Coronado, próxima al Pabellón de Eventos y al Pabellón de Baños de la Plaza Pública de las Ciencias.

Cuenta con una superficie semicubierta de 1.150 metros cuadrados y una superficie total de intervención de 1.750 metros cuadrados. Además, las gradas existentes fueron readecuadas y se incorporaron estructuras transitorias para alcanzar una capacidad de hasta 1.000 personas sentadas. La estructura principal es una tenso estructura circular de 24 metros de diámetro, sostenida por arcos y puntales metálicos perimetrales.

Se suma al Microestadio Municipal, ubicado dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario sobre las calles Ov. Lagos y Dante Alighieri, que fue incorporado como una nueva infraestructura deportiva de referencia en la región. El edificio cuenta con una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados.

El edificio fue diseñado para adaptarse a diferentes usos y requerimientos, con campo de juego, servicios, tribunas perimetrales, cabinas de transmisión y palcos. Tiene capacidad para 2.400 personas sentadas en butacas y puede sumar 400 lugares mediante una estructura de tribuna tubular, alcanzando un total de 2.800 personas.

También se concretó el nuevo estadio cubierto Multipropósito Arena, ubicado en el Parque Independencia, en el predio de la ex Rural, sobre 27 de Febrero y Oroño. Cuenta con una superficie cubierta de 7.800 metros cuadrados y una infraestructura preparada para actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.

El estadio cuenta con tribunas, palcos, cabinas de transmisión, salas de usos múltiples, sanitarios públicos, vestuarios, sala de doping, consultorios médicos, depósitos y salas técnicas y locales complementarios. La capacidad total es de 6.000 personas: 1.000 espectadores pueden ubicarse en las tribunas y hasta 5.000 personas pueden ocupar el espacio libre interior.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: a la espera del calor, miercoles templado y algo nublado

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

El mapa satelital de la Nasa detectó varios focos ígneos, y Prefectura Naval también avistó en un patrullaje dos incendios en las islas entrerrianas a la altura de San Lorenzo.

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

Gloria Lenardón y Marta Ortiz.

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

La tanatología ofrece otra mirada y elaboración de la muerte para pacientes terminales.

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Ver comentarios

Las más leídas

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Lo último

Los árbitros para Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Los árbitros para Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

La fiscal del caso aclara los alcances de la resolución en la que Agustín López Cagliasso fue condenado a 16 años de prisión y a 10 de inhabilitación para conducir

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos
La Ciudad

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Ovación
Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027 con cambios de circuitos y récord de carreras sprint
Ovación

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027 con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027 con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027 con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Policiales
Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
Policiales

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

La Ciudad
La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos
La Ciudad

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario
Ovación

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales

La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie
Información General

La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie

Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero a medias
El Mundo

Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero "a medias"

Kim Kardashian fue indemnizada con un euro por el robo de joyas en París
Información General

Kim Kardashian fue indemnizada con un euro por el robo de joyas en París

Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones
Economía

Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones

Se encienden alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en la pobreza
Economía

Se encienden alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en la pobreza

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional
Ovación

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad
La Ciudad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Revolución Federal: sobreseyeron a los hermanos del ministro Caputo
Política

Revolución Federal: sobreseyeron a los hermanos del ministro Caputo

Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de la Hidrovía

Por Facundo Borrego
Economía

Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de la Hidrovía

Marcha de la bronca : Rosario se suma a la manifestación de este sábado
Política

"Marcha de la bronca" : Rosario se suma a la manifestación de este sábado

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre
Policiales

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026