El parque Independencia concreta una puesta en valor en el marco de los Juegos Suramericanos

Las mejoras quedarán como patrimonio tras el evento internacional. Nuevos senderos, rampas, plazas, muelle en el lago y un cartel luminoso de Rosario se suman a la inauguración del Invencible Arena y el Microestadio

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026, municipio y provincia pusieron en marcha un proyecto ambicioso de reconversión y puesta en valor de los espacios públicos existentes en el sector conformado por el parque Independencia , el más antiguo de la ciudad.

Desde Obras Públicas explicaron que uno de los proyectos más integrales fue renovar por completo la transitabilidad de todo el entorno y contorno de las veredas interiores de avenida Pellegrini, Ovidio Lagos, avenida 27 de Febrero, calle Moreno y el corredor bulevar Oroño.

En estas tareas se ejecutó la demolición y retiro de veredas de asfalto, parapetos, rampas y demás construcciones que resultaba necesario eliminar para la correcta ejecución del nuevo proyecto, que incorporó veredas y rampas de hormigón raspinado con guías podotáctiles . La intervención comprendió 60.700 metros cuadrados de veredas, 23.300 metros lineales, equivalentes a 194 cuadras .

Nuevas plazas

Por otra parte, otra gran intervención fue lo relativo a los espacios públicos y las nuevas plazas. Se realizó la restauración integral de la Plaza Accesible para las Infancias, ubicada en Oroño, Cochabamba y Francisco Solano López, que incluyó nuevos pisos continuos de caucho para la colocación de nuevos juegos y equipamiento urbano, y la reparación de los juegos existentes.

Este espacio incorporó un mangrullo integrador, nuevo parquizado y mobiliario urbano. También se incorporó un área deportiva con estación aeróbica tipo calistenia sobre un nuevo solado de caucho continuo ubicado frente al Rosedal sobre el bulevar entre las calles Lugones y Ponce. A estas intervenciones se sumaron nuevo equipamiento urbano, restauración y reubicación del existente, nueva forestación y mejoras del alumbrado público.

En tanto, entre lo más llamativo fue la construcción de un nuevo muelle en el lago del Parque Independencia y la colocación de un cartel corpóreo de Rosario dentro del lago, de iguales características al emplazado en el Parque de las Colectividades.

Dentro del plan de calles se llevó adelante la reconstrucción de losas de hormigón de Ovidio Lagos entre Pellegrini y presidente Perón, a la par de un bacheo y reparación integral en toda la zona y arterias del parque Independencia que presentaban un deterioro.

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Pensadas para quedar

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se llevaron a cabo tareas de hidrolavado, barrido y raspado, y limpieza general de todo el parque, junto con el refuerzo de contenedores y tachos para disponer los residuos. Asimismo, se trabajó en la nivelación de terreno en sectores y limpieza de canaletas en el predio de la ex Rural, y en el desmalezado, el reacondicionamiento de veredas (carpido) y el retiro de excedentes en diversos puntos del predio. También se ejecutó limpieza de sumideros y fumigación.

A su vez, se reforzó la iluminación en El Rosedal, en los puentes peatonales sobre el Lago, el Jardín Francés y el sector del cementerio El Salvador, incluyendo la obra «Proyecto Cielo», primer mural colectivo de artistas de la ciudad, que está sobre avenida Pellegrini entre Ovidio Lagos y avenida Francia.

En tanto, se llevaron a cabo trabajos de refacción y puesta en valor de pérgolas. También se pintaron columnas de alumbrado y se reforzó la iluminación general, con la colocación de más de 500 nuevas luminarias led. Por otro lado, se reemplazó la señalización vertical y se reforzó la horizontal, con pintura de cordones, sendas peatonales, carriles y bicisendas, y líneas de frenado.

Al momento de la licitación de estas intervenciones, Pablo Javkin valoró el alcance de las obras y sostuvo que permitirían contar con “un parque jerarquizado como nunca antes, con mayor accesibilidad y seguridad”. Además, el intendente destacó que cada intervención estaba pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos.

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El calendario

Además, se llevaron a cabo distintas intervenciones para mejorar los espacios verdes. En el tradicional Calendario del Independencia se realizó el mantenimiento de plantas existentes, se colocaron buxus a ambos lados del almanaque, se repusieron rosas iceberg y se incorporaron más de 200 plantas (agapantos, lirios y salvias, entre otras especies).

También se optimizó el sistema de iluminación para que durante la noche el calendario resalte, al igual que el entorno paisajístico. Por otro lado, se efectuó la poda y escamonda de más de 2.500 árboles ubicados en espacios verdes y alineación y se extrajeron ejemplares que estaban muertos o secos.

En ese sentido, el intendente manifestó que “Rosario está renaciendo” y subrayó que “con el esfuerzo de todos, la ciudad está volviendo”. Sostuvo también que la inversión en infraestructura busca dejar atrás la etapa de inseguridad y consolidar valores vinculados al deporte, la cultura del esfuerzo y el desarrollo social.

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Fuentes y esculturas

Otra intervención importante fueron los trabajos de restauración y reacondicionamiento de diversas fuentes, esculturas y bustos históricos de la ciudad para conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural de Rosario.

Las intervenciones realizadas incluyeron la limpieza, saneamiento, restauración y puesta en valor de esculturas, monumentos, bustos y placas vandalizadas o dañadas por el paso del tiempo. Los trabajos ejecutados contemplaron tareas de adhesión del material desprendido, reconstrucción con cemento o resina de las partes perdidas o averiadas, ejecución de pátina blanca símil mármol o pátina símil bronce con pintura acrílica, y protección poliuretánica.

Las fuentes restauradas fueron: la Fuente de los Caballos y Leones, de avenida Dante Alighieri y bulevar Oroño, frente al Hipódromo; la Fuente de los Leones de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos; la Fuente del Museo de la Ciudad; el Monumento a las Madres; y la Fuente del Jardín Francés.

En tanto, en el marco del Tricentenario de Rosario comenzaron los trabajos de ampliación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, una de las instituciones culturales más emblemáticas del país. Se trata de una intervención histórica que permitirá mejorar las condiciones de conservación, orden, estudio y resguardo del patrimonio artístico de la ciudad. El proyecto contempla una transformación arquitectónica de aproximadamente 1.500 metros cuadrados.

Microestadio y Arena

Por último, se concretó un nuevo espacio público y lúdico inspirado en Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La intervención se encuentra en la manzana delimitada por 27 de Febrero, Oroño y calle Coronado, próxima al Pabellón de Eventos y al Pabellón de Baños de la Plaza Pública de las Ciencias.

Cuenta con una superficie semicubierta de 1.150 metros cuadrados y una superficie total de intervención de 1.750 metros cuadrados. Además, las gradas existentes fueron readecuadas y se incorporaron estructuras transitorias para alcanzar una capacidad de hasta 1.000 personas sentadas. La estructura principal es una tenso estructura circular de 24 metros de diámetro, sostenida por arcos y puntales metálicos perimetrales.

Se suma al Microestadio Municipal, ubicado dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario sobre las calles Ov. Lagos y Dante Alighieri, que fue incorporado como una nueva infraestructura deportiva de referencia en la región. El edificio cuenta con una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados.

El edificio fue diseñado para adaptarse a diferentes usos y requerimientos, con campo de juego, servicios, tribunas perimetrales, cabinas de transmisión y palcos. Tiene capacidad para 2.400 personas sentadas en butacas y puede sumar 400 lugares mediante una estructura de tribuna tubular, alcanzando un total de 2.800 personas.

También se concretó el nuevo estadio cubierto Multipropósito Arena, ubicado en el Parque Independencia, en el predio de la ex Rural, sobre 27 de Febrero y Oroño. Cuenta con una superficie cubierta de 7.800 metros cuadrados y una infraestructura preparada para actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.

El estadio cuenta con tribunas, palcos, cabinas de transmisión, salas de usos múltiples, sanitarios públicos, vestuarios, sala de doping, consultorios médicos, depósitos y salas técnicas y locales complementarios. La capacidad total es de 6.000 personas: 1.000 espectadores pueden ubicarse en las tribunas y hasta 5.000 personas pueden ocupar el espacio libre interior.