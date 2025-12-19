La Capital | La Ciudad | Salud

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

La campaña se desarrollará en enero, como parte de las estrategias para mejorar las coberturas de vacunación infantil y adolescente

19 de diciembre 2025 · 06:25hs
La necesidad de mejorar las tasas de cobertura de vacunas en la población es un tema clave.

Con el objetivo de mejorar las coberturas de vacunas en la población infantil y adolescente, la Secretaría de Salud pública del municipio empezará a completar esquemas y colocar dosis en las colonias de vacaciones y piletas. La actividad forma parte de una serie de estrategias desplegadas durante todo el año para acercar el servicio y garantizar derechos a aquellas poblaciones que no asisten habitualmente a centros de salud y hospitales.

Las vacunas son la única forma de prevenir enfermedades de una forma segura, accesible y gratuita. Sin embargo, en los últimos años empezó a advertirse en el país un descenso "sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación", tal como lo señaló hace un mes la Sociedad Argentina de Pediatría.

La organización apuntó que, durante 2024 ninguna de las vacunas alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad no sólo de las personas vacunadas sino de toda la población. Y varias dosis estratégicas _como la vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, rubéola y paperas), la vacuna contra la poliomielitis o la triple bacteriana celular (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa)_ no alcanzan coberturas del 50 %.

"Estamos en un momento donde circula mucha información falsa en torno a la seguridad de las vacunas", señala Diana Mardoni, directora general de Promoción y Cuidado de la Salud Colectiva de la Municipalidad, y destaca que las consecuencias no son menores: "estamos viendo enfermedades que regresan aún después de haberlas controlados, como el sarampión o el coqueluche, que pueden poner en riesgo la vida de las personas".

En ese escenario, el equipo de profesionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones del municipio puso en marcha distintas estrategias para asegurar el acceso y la efectividad de la inmunización, sobre todo en la población infantil y adolescente de la ciudad.

Chapuzón y vacunas

En el primer mes del año, las acciones tendrán como escenario las colonias de vacaciones, las piletas y los polideportivos municipales. El primer objetivo será chequear los datos de las infancias y adolescencias que concurren a estos espacios con los registros del sistema de vacunación. Una vez hecho este cruce, el personal de salud se acercará a los predios para ofrecer las vacunas. En el caso de los menores, se pedirá la autorización de las familias.

"La idea es que cuando inicien el ciclo escolar, todos puedan tener su esquema de vacunación completo", apunta Mardoni y destaca que para eso se proveyó a los equipos de vacunadores de la tecnología necesaria para realizar esta tarea.

La campaña de vacunación en natatorios y polideportivos completa un trabajo que se viene realizando desde comienzos del año, en el cual ya se aplicaron más de 17 mil dosis en los centros municipales de distritos, en los operativos de entregas de cajas de alimentos de Desarrollo Humano, en las intervenciones barriales focalizadas, en la Calle Recreativa y en instituciones educativas.

También en eventos culturales de concurrencia masiva como la Calle Recreativa, La Noche de las Peatonales o el Encuentro Nacional de Colectividades donde, "aún en contra de todo prejuicio, mucha gente se acercó a vacunarse en el marco de los festejos", destaca la directora de Promoción y Cuidado de la salud Colectiva.

Además de estas propuestas, en la página web de la Municipalidad se seguirán entregando turnos durante todo el año para asistir a los vacunatorios que funcionan en hospitales y centros de salud. Y también se pueden hacer consultas sobre vacunas en la línea de WhatsApp 341-5-117477 que funciona de lunes a viernes, de 8 a 18.

Las metas de protección

La necesidad de mejorar las tasas de cobertura de vacunas en la población es un tema sobre el que, hace un mes, se posicionó públicamente hace un mes la Sociedad Argentina de Pediatría. Según señalaron, ninguna de las vacunas incluidas en el calendario nacional alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva.

De acuerdo a la entidad profesional, varias dosis estratégicas están por debajo del 50%. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el período 2015-2019 rondaba el 90 %. "Esto representa una caída de más de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola", apuntaron.

En el mismo grupo etario, la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis (refuerzo de los 5 años) cayó del 88% al 47% en el mismo periodo. La triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% a apenas 46%.

Los datos son igual de preocupantes en otras franjas: la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. Mientras que la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a los 11 años, fundamental para prevenir el contagio de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024.

También en las escuelas

La provincia también presentó una estrategia para mejorar las tasas de vacunación de la población. Hace dos semanas, lanzó un nuevo programa de vacunación, Vax Team, que comenzará a desplegarse en centros de salud y en escuelas de todo el territorio santafesino.

El plan combinará trabajo territorial, articulación con instituciones de salud y educación, y una herramienta innovadora: un álbum de figuritas que permitirá acompañar el control del carnet y completar esquemas obligatorios, especialmente en el ingreso escolar y a los 11 años.

En esa oportunidad, la ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio advirtió que el objetivo del programa es "volver a los índices históricos de cobertura" ya que, destacó, completar el calendario de vacunas es una de las medidas más importantes para cuidar la salud”.

Vax Team es un programa que combina evidencia científica, participación comunitaria y una propuesta cercana a los chicos. El concepto central es que vacunarse genera una burbuja protectora que impide que virus y bacterias causen enfermedad. La idea está plasmada en un álbum de figuritas que se repartirá en todas las escuelas públicas y privadas. Cada figurita representa una vacuna del calendario y solo se obtiene al asistir al centro de salud u hospital para controlar el carnet y completar las dosis correspondientes.

