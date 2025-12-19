La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El pliego del expediente incluye un mayor aumento proporcional en la tarifa después de la primera hora de uso de los lugares habilitados

El Concejo de Rosario aprobó este jueves el proyecto de licitación del estacionamiento medido . De esta manera, la intendencia podrá dar un nuevo paso en el plan de ordenamiento y modernización del tránsito que comenzó en el último cuatrimestre de 2025.

Luego del recambio de bancas, el oficialismo consiguió la mayoría reglamentaria para avanzar en el llamado a licitación del servicio. En ese camino se introdujeron cambios en varios artículos para completar el pliego con el que se acordará la concesión en el centro de la ciudad.

Entre otras novedades, la licitación determinará la eliminación de los parquímetros y la incorporación de nuevos medios de pago. También confirmó de manera oficial que el área de cobro dejará de tener tres zonas tarifadas y se dividirá en dos. Asimismo, el costo tendrá un aumento proporcional mayor después de la primera hora de uso .

El sistema digital seguirá contando con la posibilidad de abonar a través teléfonos móviles y también en locales adheridos a la red de la concesionaria del estacionamiento medido. A su vez, la plataforma contará con un mapa de calor que mostrará los lugares disponibles para dejar los vehículos y recopilará datos para predecir la demanda.

Actualmente, el servicio establece un aumento del 25 % en el costo de la hora después de los primeros 60 minutos y la tercera hora o fracción cuesta un 50 por ciento más. A partir de la próxima licitación, la progresión se aplicará con una diferencia mucho mayor. Después de la primera hora habrá que pagar un 50 % extra y el último escalón implica un salto proporcional del 150 por ciento en relación al monto inicial.

En el sistema actual, el estacionamiento medido tiene un costo máximo de 3.945 pesos. Si se utiliza el valor actual como tarifa base, habría que pagar $ 5.260 para dejar el auto en la zona más cara. Esto implica que el uso por tres horas aumentará un tercio cuando cambie el método de cálculo.

Por último, el pliego mantiene un cronograma que comienza más temprano. El servicio funcionará desde las 8 hasta las 19 de lunes a viernes, mientras que el sábado se mantendrá la franja entre las 9 y las 12 del mediodía.

¿Cuándo será gratuito el estacionamiento medido en Rosario?

El proyecto aprobado por el Concejo garantiza seis ventanas del calendario con estacionamiento libre y gratuito en el área de la próxima concesión. La lista de excepciones incluye las siguientes fechas:

23 y 24 de diciembre

30 y 31 de diciembre

5 de enero

Vísperas Día del Niño

Vísperas del Día de la Madre

Vísperas del Día del Padre

El área de cobro se mantiene entre las calles Tucumán, Buenos Aires, Cochabamba y bulevar Oroño. La Municipalidad podrá ampliar o reducir el alcance del sistema medido cuando sea necesario por las condiciones de movilidad. El primer capítulo del pliego de bases y condiciones particulares indica que los centros comerciales a cielo abierto tendrán prioridad en este sentido. Además establece un límite del 20 % de la cantidad de cuadras licitadas inicialmente.

En lo que respecta al dinero, el 20 por ciento de la recaudación será destinado al Fondo Compensador del Transporte, tanto en la progresión tarifaria después de la primera hora como en los pagos inmediatos. En cambio, el cobro por acarreo y estadía será destinado al financiamiento de la salud.

El oficialismo consiguió aprobar el pliego con la mayoría reglamentaria, pero la votación positiva no fue unánime. En el marco de la sesión de prórroga, La Libertad Avanza (LLA) se pronunció en contra del proyecto e incluso pidió la suspensión temporal del servicio.