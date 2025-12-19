La Capital | La Ciudad | Estacionamiento medido

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El pliego del expediente incluye un mayor aumento proporcional en la tarifa después de la primera hora de uso de los lugares habilitados

19 de diciembre 2025 · 08:30hs
El estacionamiento medido dejará de contar con terminales en la calle.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El estacionamiento medido dejará de contar con terminales en la calle.

El Concejo de Rosario aprobó este jueves el proyecto de licitación del estacionamiento medido. De esta manera, la intendencia podrá dar un nuevo paso en el plan de ordenamiento y modernización del tránsito que comenzó en el último cuatrimestre de 2025.

Luego del recambio de bancas, el oficialismo consiguió la mayoría reglamentaria para avanzar en el llamado a licitación del servicio. En ese camino se introdujeron cambios en varios artículos para completar el pliego con el que se acordará la concesión en el centro de la ciudad.

Entre otras novedades, la licitación determinará la eliminación de los parquímetros y la incorporación de nuevos medios de pago. También confirmó de manera oficial que el área de cobro dejará de tener tres zonas tarifadas y se dividirá en dos. Asimismo, el costo tendrá un aumento proporcional mayor después de la primera hora de uso.

¿Qué cambiará en el estacionamiento medido?

El sistema digital seguirá contando con la posibilidad de abonar a través teléfonos móviles y también en locales adheridos a la red de la concesionaria del estacionamiento medido. A su vez, la plataforma contará con un mapa de calor que mostrará los lugares disponibles para dejar los vehículos y recopilará datos para predecir la demanda.

Actualmente, el servicio establece un aumento del 25 % en el costo de la hora después de los primeros 60 minutos y la tercera hora o fracción cuesta un 50 por ciento más. A partir de la próxima licitación, la progresión se aplicará con una diferencia mucho mayor. Después de la primera hora habrá que pagar un 50 % extra y el último escalón implica un salto proporcional del 150 por ciento en relación al monto inicial.

>> Leer más: Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

En el sistema actual, el estacionamiento medido tiene un costo máximo de 3.945 pesos. Si se utiliza el valor actual como tarifa base, habría que pagar $ 5.260 para dejar el auto en la zona más cara. Esto implica que el uso por tres horas aumentará un tercio cuando cambie el método de cálculo.

Por último, el pliego mantiene un cronograma que comienza más temprano. El servicio funcionará desde las 8 hasta las 19 de lunes a viernes, mientras que el sábado se mantendrá la franja entre las 9 y las 12 del mediodía.

¿Cuándo será gratuito el estacionamiento medido en Rosario?

El proyecto aprobado por el Concejo garantiza seis ventanas del calendario con estacionamiento libre y gratuito en el área de la próxima concesión. La lista de excepciones incluye las siguientes fechas:

  • 23 y 24 de diciembre
  • 30 y 31 de diciembre
  • 5 de enero
  • Vísperas Día del Niño
  • Vísperas del Día de la Madre
  • Vísperas del Día del Padre

>> Leer más: Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

El área de cobro se mantiene entre las calles Tucumán, Buenos Aires, Cochabamba y bulevar Oroño. La Municipalidad podrá ampliar o reducir el alcance del sistema medido cuando sea necesario por las condiciones de movilidad. El primer capítulo del pliego de bases y condiciones particulares indica que los centros comerciales a cielo abierto tendrán prioridad en este sentido. Además establece un límite del 20 % de la cantidad de cuadras licitadas inicialmente.

En lo que respecta al dinero, el 20 por ciento de la recaudación será destinado al Fondo Compensador del Transporte, tanto en la progresión tarifaria después de la primera hora como en los pagos inmediatos. En cambio, el cobro por acarreo y estadía será destinado al financiamiento de la salud.

El oficialismo consiguió aprobar el pliego con la mayoría reglamentaria, pero la votación positiva no fue unánime. En el marco de la sesión de prórroga, La Libertad Avanza (LLA) se pronunció en contra del proyecto e incluso pidió la suspensión temporal del servicio.

Noticias relacionadas
La necesidad de mejorar las tasas de cobertura de vacunas en la población es un tema clave.

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojaron un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

Se subasta el inmueble de Mendoza 1221 que pertenece a Ilar con el fin de destinar los fondos para mejorar la pileta de rehabilitación de la entidad.

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Ola de calor. Por tercer año consecutivo se pone en marcha la red de refugios climáticos.

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Lo último

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El pliego del expediente incluye un mayor aumento proporcional en la tarifa después de la primera hora de uso de los lugares habilitados

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia  le otorgó al grupo Grassi el control de la agroexportadora Vicentin 
Economía

La Justicia  le otorgó al grupo Grassi el control de la agroexportadora Vicentin 

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ovación
Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

Policiales
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

La Ciudad
La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal
POLICIALES

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre