Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

El club Leones FC de la familia Messi jugará la Primera C en la temporada 2026 y el próximo lunes 22 se realizará el sorteo en AFA

Leones FC. Víctor Zapata, a la derecha observa la práctica que disputó ante Central Córdoba en el Gabino Sosa.

Leones FC se prepara para competir oficialmente en la cuarta categoría del fútbol argentino. El club de la familia Messi debutará en 2026 en el campeonato de la Primera C , que otorgará dos ascensos a la Primera B Metro, y ya trabaja para hacer frente a esa nueva etapa.

Este viernes será clave para la confirmación del cuerpo técnico que actualmente comanda Víctor Zapata y la fecha del inicio de la pretemporada que se realizará en el Liceo Aeronáutico de Funes.

El Chapa surgió como futbolista en el club Argentinos Juniors y luego jugó en River, Valladolid, Vélez, Independiente, Unión y Chacarita. Jugó dos partidos en la selección argentina y se retiró en 2015 cuando estaba en el Funebrero. Fue un volante ofensivo talentoso y tuvo sus mejores rendimientos en los equipos de Núñez y de Liniers.

En Leones trabaja desde hace un tiempo, en medio de la cuenta regresiva para el debut del club de los Messi en la Primera C, torneo en el que también juegan Argentino y Central Córdoba.

Jugó ante Córdoba y Argentino

El técnico estuvo al frente del equipo en los partidos amistosos que Leones FC derrotó primero al Charrúa (1-0) y al Salaíto (2-0), respectivamente. Antes de recalar al club de los Messi, Zapata tuvo una experiencia como entrenador del club Atlas, que juega en la Primera C del fútbol argentino.

Banco Macro nuevo Sponsor

Por su parte Leones FC, que será patrocinado por el Banco Macro, fue autorizado por la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) a jugar en la Primera C sin pasar por ninguna clasificación previa. Hasta ahora, el equipo con sede en la ciudad de Alvear participaba en los campeonatos de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) con todas sus divisiones inferiores, baby, primera femenino y masculino.

El lunes se sortea la Primera C

El próximo lunes 22, a las 15, se realizará el sorteo de la Primera C 2026. El evento será en el predio Lionel Andres Messi de AFA. El certamen contará con la participación de 28 clubes

Los que bajaron de la Primera B a la a C en esta temporada fueron Fénix y Sacachispas. La C 2025 contó con los ascensos de la Primera B de Camioneros e Ituzaingó. El formato podría ser el mismo que se usó este año con dos ruedas, torneo Apertura y Clausura. Los ganadores jugarán la final por el primer ascenso y el segundo por el reducido.