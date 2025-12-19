La Capital | Zoom | plataformas

Qué ver este finde en streaming: Emily se muda de París a Roma y "Miss Carbón"

Documentales, series y películas llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y Max con estrenos pensados para maratonear y disfrutar antes de Navidad

19 de diciembre 2025 · 06:50hs
Se renuevan los títulos en las plataformas de streaming

Se renuevan los títulos en las plataformas de streaming

El último fin de semana antes de Navidad llega con una agenda cargada de estrenos y regresos fuertes en las principales plataformas de streaming. Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Max apuestan por documentales musicales, series consagradas, especiales navideños y películas ideales para maratonear o ver en familia.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados disponibles en Argentina.

Netflix: documentales, cine y clásicos para todos los públicos

Netflix concentra buena parte de las novedades del fin de semana, con propuestas que van del documental musical al cine familiar.

Este viernes 19 se estrena Miss Carbón, una de las apuestas fuertes del cierre de año, junto con el regreso de un clásico navideño como El Grinch, ideal para ver con chicos o entrar en clima festivo.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de Avatar, una maestra rural y la poesía como refugio

Además, sigue disponible Emily en París: temporada 5, que llegó el 18 de diciembre y marca un nuevo comienzo para Emily, ahora instalada en Roma y atravesando tensiones laborales y sentimentales.

Dentro del catálogo reciente también se suman varias producciones argentinas y títulos muy conocidos que refuerzan la oferta de diciembre, como Luna de Avellaneda, Elsa y Fred, Vientos de agua y El hombre de tu vida, incorporados el día 15.

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Amazon Prime Video: especial navideño y thrillers

Prime Video apuesta este fin de semana a un estreno muy esperado por los fanáticos de las series de acción y sátira.

El viernes 20 de diciembre llega The Boys: especial navideño, una producción especial que retoma el universo de la serie con su habitual tono irreverente, violencia exagerada y humor ácido, en clave festiva.

También siguen disponibles nuevas temporadas y episodios recientes de The Peripheral y Modern Love: Europa, ideales para quienes buscan ciencia ficción o relatos románticos contemporáneos ambientados en distintas ciudades del continente.

Disney+: grandes regresos y contenido para maratonear

Disney+ mantiene fuerte su propuesta para diciembre, con estrenos recientes que siguen traccionando durante el fin de semana.

Entre los títulos más destacados se encuentra Mad Men, cuyas siete temporadas desembarcaron en la plataforma el 14 de diciembre, permitiendo revisitar uno de los dramas más influyentes de la televisión moderna.

También continúa disponible Taylor Swift: The End of an Era, la docuserie que muestra el detrás de escena de The Eras Tour, y la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que se estrenó el 10 de diciembre y apunta al público juvenil y familiar.

Embed - Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Tráiler Subtitulado | Disney+

Max: documentales y cine para cerrar el año

En Max, el estreno más relevante del fin de semana es Music Box: Happy and You Know It (Parte 1), disponible desde el viernes 19. El documental retrata al líder de Counting Crows, Adam Duritz, y explora el impacto emocional y creativo de la fama en los artistas.

Además, la plataforma sigue reforzando su catálogo con cine y especiales recientes, en una antesala cargada de grandes incorporaciones previstas para la semana de Navidad.

Entre documentales musicales, especiales navideños, series consagradas y estrenos familiares, el fin de semana ofrece alternativas para distintos públicos y estados de ánimo. Las plataformas apuestan fuerte al consumo previo a las fiestas, con títulos pensados tanto para maratonear como para ver en una sola noche.

Noticias relacionadas
Chano fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido

Chano reflexionó sobre las adicciones: "Sentía culpa por un montón de daño que había hecho"

Anatomía de un escándalo, uno de los grandes fenómenos de Netflix 

La miniserie de seis capítulos en Netflix que volvió a ser un éxito total en 2025

Mario Pergolini habló sobre el físico de Esteban Lamothe 

El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos"

Rob Reiner y Michelle Singer Reiner

Asesinato de Rob Reiner y su esposa: el informe forense confirmó la causa de las muertes

Ver comentarios

Las más leídas

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Lo último

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El pliego del expediente incluye un mayor aumento proporcional en la tarifa después de la primera hora de uso de los lugares habilitados

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Ovación
Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

Policiales
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal
POLICIALES

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada