Qué ver este finde en streaming: Emily se muda de París a Roma y "Miss Carbón"

Documentales, series y películas llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y Max con estrenos pensados para maratonear y disfrutar antes de Navidad

Se renuevan los títulos en las plataformas de streaming

El último fin de semana antes de Navidad llega con una agenda cargada de estrenos y regresos fuertes en las principales plataformas de streaming . Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Max apuestan por documentales musicales, series consagradas, especiales navideños y películas ideales para maratonear o ver en familia.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados disponibles en Argentina.

Netflix concentra buena parte de las novedades del fin de semana, con propuestas que van del documental musical al cine familiar.

Este viernes 19 se estrena Miss Carbón , una de las apuestas fuertes del cierre de año, junto con el regreso de un clásico navideño como El Grinch , ideal para ver con chicos o entrar en clima festivo.

Además, sigue disponible Emily en París: temporada 5, que llegó el 18 de diciembre y marca un nuevo comienzo para Emily, ahora instalada en Roma y atravesando tensiones laborales y sentimentales.

Dentro del catálogo reciente también se suman varias producciones argentinas y títulos muy conocidos que refuerzan la oferta de diciembre, como Luna de Avellaneda, Elsa y Fred, Vientos de agua y El hombre de tu vida, incorporados el día 15.

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Amazon Prime Video: especial navideño y thrillers

Prime Video apuesta este fin de semana a un estreno muy esperado por los fanáticos de las series de acción y sátira.

El viernes 20 de diciembre llega The Boys: especial navideño, una producción especial que retoma el universo de la serie con su habitual tono irreverente, violencia exagerada y humor ácido, en clave festiva.

También siguen disponibles nuevas temporadas y episodios recientes de The Peripheral y Modern Love: Europa, ideales para quienes buscan ciencia ficción o relatos románticos contemporáneos ambientados en distintas ciudades del continente.

Disney+: grandes regresos y contenido para maratonear

Disney+ mantiene fuerte su propuesta para diciembre, con estrenos recientes que siguen traccionando durante el fin de semana.

Entre los títulos más destacados se encuentra Mad Men, cuyas siete temporadas desembarcaron en la plataforma el 14 de diciembre, permitiendo revisitar uno de los dramas más influyentes de la televisión moderna.

También continúa disponible Taylor Swift: The End of an Era, la docuserie que muestra el detrás de escena de The Eras Tour, y la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que se estrenó el 10 de diciembre y apunta al público juvenil y familiar.

Embed - Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Tráiler Subtitulado | Disney+

Max: documentales y cine para cerrar el año

En Max, el estreno más relevante del fin de semana es Music Box: Happy and You Know It (Parte 1), disponible desde el viernes 19. El documental retrata al líder de Counting Crows, Adam Duritz, y explora el impacto emocional y creativo de la fama en los artistas.

Además, la plataforma sigue reforzando su catálogo con cine y especiales recientes, en una antesala cargada de grandes incorporaciones previstas para la semana de Navidad.

Entre documentales musicales, especiales navideños, series consagradas y estrenos familiares, el fin de semana ofrece alternativas para distintos públicos y estados de ánimo. Las plataformas apuestan fuerte al consumo previo a las fiestas, con títulos pensados tanto para maratonear como para ver en una sola noche.