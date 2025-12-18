La Capital | Política | Legislatura

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El oficialismo defendió su política propia de baja de impuestos. El PJ se mostró escéptico sobre los incentivos para generar empleo

18 de diciembre 2025 · 20:28hs
En su última sesión del año

En su última sesión del año, la Legislatura santafesina le dio al gobierno de Pullaro dos herramientas claves para 2026. 

Con amplio apoyo, la Legislatura santafesina le dio este jueves a Maximiliano Pullaro dos herramientas económicas clave para el 2026: el presupuesto y la ley tributaria.

En la última sesión del año, Unidos para Cambiar Santa Fe usó su mayoría propia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para convertir en ley ambos instrumentos, que tuvieron media sanción la semana pasada.

De este modo, la Casa Gris se aseguró dos herramientas fundamentales para encarar el próximo año, que luce desafiante en el terreno económico.

Con 48 diputados presentes y dos ausentes, la Cámara baja aprobó la ley tributaria con 39 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Unidos y su agenda de baja de impuestos

Como sucedió con el presupuesto, abrió el debate la radical Jimena Senn, presidenta de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Santa Fe tiene su propia agenda de baja de impuestos”, planteó Senn.

“Queremos acompañar a quienes trabajan, producen, invierten y sostienen el empleo en la provincia de Santa Fe. No se trata sólo de recaudar, sino también de generar oportunidades para que Santa Fe produzca más”, añadió.

Embed

En este sentido, la legisladora destacó el beneficio en el pago de Ingresos Brutos para aquellas empresas que formalicen empleados o tomen nuevos trabajadores. “Es una medida disruptiva”, consideró.

Además, Senn resaltó “la desburocratización” y los incentivos a quienes pagan los tributos de manera anualizada. “Santa Fe reafirma su rumbo y la política tributaria está al servicio de la producción”, completó.

Planteos opositores

Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, calificó el paquete del presupuesto y la ley tributaria como “decepcionante”. “Va a haber un resentimiento de las prestaciones y una reducción en áreas sociales”, dijo el exintendente de Santo Tomé, que pidió permiso para la abstención de la bancada.

Desde una posición libertaria (es, de hecho, la presidenta del Partido Libertario en Santa Fe), Silvia Malfesi sostuvo que “la progresividad viola el principio de igualdad”. “Es el odio al que tiene más”, planteó la legisladora, que integra el bloque Somos Vida, liderado por Amalia Granata.

“Aspiramos a una ley tributaria razonable, que dé previsibilidad al contribuyente, que no delegue alícuotas en índices futuros, ni dé exenciones impositivas a través de decisiones administrativas”, afirmó.

El exministro de Economía Walter Agosto fue la principal voz del peronismo. Agosto dijo que las deducciones para reducir el costo laboral y energético son “medidas con objetivos buenos y bienintencionadas”, pero no “generan demasiadas expectativas sobre sus efectos”.

Para el exdiputado nacional el principal límite es macroeconómico. “Bajar costo laboral para generar empleo formal no funciona cuando la economía no crece”, advirtió.

“¿Por qué motivo un empresario va a tomar un empleado registrado si el consumo está planchado y las ventas no muestran signos de recuperación?”, preguntó.

Embed

En el cierre de su intervención, Agosto adelantó que el interbloque iba a votar a favor del proyecto pero votaría en contra de ciertos artículos. Sobre todo, aquellos que implican “una potenciación de impuestos”.

>> Leer más: La provincia presentó la ley tributaria 2026 ante empresarios y sumó apoyo

En el Senado el trámite del presupuesto fue mucho más rápido. Con dos tercios garantizados, el oficialismo sumó el acompañamiento de los senadores del justicialismo.

Más temas en la Legislatura

Por su lado, ambas Cámaras aprobaron la prórroga de la emergencia en seguridad en Santa Fe en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad, logró sanción definitiva el proyecto de ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.

>> Leer más: La nueva CGT Rosario debutó con un acto contra la reforma laboral

En tanto, Diputados aprobó la autorización al Poder Ejecutivo-Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe para abrir el proceso de licitación para el otorgamiento de licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia.

Noticias relacionadas
Muchos sindicatos dijeron presentes en el acto de la CGT Rosario, en la Plaza 25 de Mayo.

La nueva CGT Rosario debutó con un acto contra la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich propuso llevar la discusión por la reforma laboral al 10 de febrero.

Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero

reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

Postales de la movilización contra la reforma laboral en Rosario

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Lo último

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

El movimiento obrero salió a la calle para protestar contra el proyecto de reforma laboral

El movimiento obrero salió a la calle para protestar contra el proyecto de reforma laboral

La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de Vicentin y la firma ya está en manos argentinas

El magistrado Fabián Lorenzini homologó el acuerdo ofrecido por la corredora de granos y ordenó la cesión de acciones de la cerealera
La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de Vicentin y la firma ya está en manos argentinas
Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Ovación
Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad
OVACIÓN

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y la razón por la que eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Policiales
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

La Ciudad
Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo