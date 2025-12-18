A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

La terminal volverá a funcionar el 29 de diciembre y, previo a ello, desde el gobierno provincial anunciaron un nuevo destino que tendrá tres viajes semanales

A pocos días de su reapertura tras las obras de modernización, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) suma conectividad . Autoridades del gobierno provincial anticiparon que habrá vuelos directos entre la ciudad y Punta Cana , en Republica Dominicana, y los pasajes saldrán a la venta en breve.

Los vuelos comenzarán a operar desde junio de 2026 a través de la aerolínea Arajet , la aerolínea de bandera del país centroamericano. Serán tres frecuencias semanales y la conexión permitirá hacer trasbordo para enlazarse con otros 13 destinos interenacionales, según destacó el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

"Estamos contentos porque esto reposiciona a Rosario como un hub logístico, comercial y turístico. Además, cuando se abren nuevas rutas como estas, lo que le estamos dando a nuestra provincia es la posibilidad de nuevas inversiones, de que tengamos cada vez más también turismo receptivo. Rosario es la puerta de entrada a la provincia y no solamente para esta provincia sino también para la región", expresó.

El funcionario resaltó que las obras que se llevan adelante en el aeropuerto, con la remodelación y ampliación completa de la pista y la nueva terminal para vuelos internacionales , además de las nuevas mangas, permitirá que Rosario cuente con la aeroestación "más importante de Argentina, después de Ezeiza".

"Va a contar con un balizamiento, que no lo tienen otros aeropuertos, que va a elevarnos a la categoría 3 para que aviones de mayor fuselaje puedan estar aterrizando y despegando aún en condiciones climáticas adversas. Eso nos va a posicionar con máxima seguridad aquí en el aeroportuario", repasó el ministro sobre los trabajos.

En tanto, se animó a proponer al aeropuerto de Rosario como una alternativa para quienes viven en el interior y busquen una alternativa a la terminal de Ezeiza y a Aeroparque: "Que otras provincias vean a este aeropuerto como un aeropuerto de mejor acceso. Quizás, ir hasta Aeroparque o hasta Ezeiza también tiene sus complicaciones, así que eso también va a ser un gran trabajo que queremos hacer en 2026".

Cuándo arrancan los vuelos directos entre Rosario y Punta Cana

Luego del ministro, tomó la palabra la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Arajet, Mercedes Martínez Ballesty, quien precisó que con esta conexión directa, los pasajeros que suban en Rosario podrán hacer enlace en Punta Cana para llegar a varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Miami, además de otros destinos en Centroamérica.

Además, detalló que las operaciones entre el aeropuerto de Rosario y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana comenzarán el 16 de junio. La venta de pasajes, adelantó, ya está disponible desde este jueves a las 11: "Invitamos a los rosarinos y santafesinos a ingresar a www.arajet.com y ver los destinos que tenemos".

El aeropuerto reabre el 29 de diciembre

El aeropuerto de Rosario entró en los últimos días de obra. La actividad se reanudará el 29 de diciembre y está previsto que el 30, a la 1, se registre el primer aterrrizaje, un avión de Copa Airlines que, poco después, partirá hacia Panamá.

Dos días antes de la reapertura habrá festejo. El 27 de diciembre la aeroestación será inaugurada con una fiesta popular que permitirá que todos los interesados puedan recorrerla (incluso con guías) y disfrutando de un show. Una manera de festejar un hito: la transformación que le permitirá estar a la altura de Ezeiza, en Buenos Aires, y convertirse en el más importante del interior del país.

Recorrido exclusivo de La Capital

En este contexto, La Capital recorrió hace algunos días en exclusiva las instalaciones del Islas Malvinas y pisó la flamante pista. Cientos de personas trabajaban contrarreloj demarcando el reluciente asfalto, sellando juntas, controlando el balizamiento, instalando máquinas y embelleciendo paredes y pisos, entre otras cosas.

Embed - Nuevo Aeropuerto Internacional de Rosario

Por dentro, se sentía olor a nuevo, como el de los autos cuando aún tienen el nylon en los asientos. Afuera, los operarios, orgullosos por el deber cumplido, terminaban cada detalle de su trabajo debajo de un sol abrasador. No obstante, se mostraban emocionados por la concreción de una gran obra de infraestructura en tiempo récord, tal como comentó el ministro provincial de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien ofició de anfitrión de la visita de este diario. Con la nueva pista, se viene un aeropuerto a la altura de lo que Rosario pedía a gritos.