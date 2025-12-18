Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez Eso fue lo que denunció el inquilino de la vivienda. La Policía y los peritos trabajaban en el lugar. 18 de diciembre 2025 · 12:23hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Hallaron un cadáver en una pileta en Villa Gobernador Gálvez. La Policía cortó el tránsito mientras se realizan las tareas los peritos

El cadáver de una mujer fue hallado este jueves a media mañana dentro de una pileta en una casa ubicada en Villa Gobernador Gálvez. La novedad fue denunciada ante la Policía por un hombre de 41 años, quien sería el inquilino de la vivienda.

Según las primeras informaciones, Germán Ariel G. , quien sería el inquilino de la casa ubicada en Avellaneda 1964, lindera al Hospital Gamen de la vecina ciudad, se presentó en la seccional 26ª junto a una mujer que sería su empleada para denunciar el hallazgo del cadáver.

De acuerdo con los voceros, Germán G. declaró que su empleada doméstica le había informado minutos antes que al ingresar a la casa como lo hacía todos los días para trabajar, observó por la ventana que da al patio que había una persona al parecer sin vida en el fondo de la pileta.

hallan sin vida a mujer01 Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez. La Policía trabaja en la casa donde hallaron el cadáver de una mujer Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Ante esa novedad, la Policía concurrió al lugar y también se solicitó la presencia de personal Sies. Minutos mas tarde, los médicos constataron que la persona que estaba en la pileta estaba muerta. Desde entonces, trabajan en el lugar los efectivos y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones bajo las órdenes de la fiscal Valeria Piazza Iglesias de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.