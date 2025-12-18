La Capital | Policiales | Gendarme

Juicio por el homicidio de un gendarme en Roldán: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Finalizó el juicio oral por el crimen del gendarme Gustavo Ellorrietta, asesinado en julio de 2022. La Fiscalía pidió prisión perpetua para la exesposa y dos jóvenes acusados de planear un homicidio motivado por codicia y despecho

18 de diciembre 2025 · 17:57hs
El juicio oral y público por el asesinato del gendarme Gustavo Elorrieta, ocurrido en julio de 2022, entró esta semana en su tramo decisivo en Rosario. Tras la exposición de las pruebas y el cierre de alegatos, el tribunal anunció que el fallo, previsto para este jueves, se postergó hasta el lunes próximo.

La causa, un crimen intrafamiliar cometido en Roldán, expuso una trama que la Fiscalía calificó de feroz, motivada por codicia, despecho y por un plan familiar que buscó eliminar al hombre para acceder a su dinero, su identidad y sus bienes.

En el banquillo de los acusados están la exesposa del gendarme, Mercedes Encina Flores (50), y dos jóvenes vinculados a su hijo menor: Mario Faetani (29) y Alex Galarza (21). Ambos eran cercanos al hijo adolescente de Elorrieta, quien fue juzgado en el fuero de menores y recibió prisión perpetua.

Los alegatos

Este martes terminaron los alegatos y el jueves debía dictarse el fallo, pero la audiencia de juicio se suspendió hasta el lunes venidero. El tribunal está integrado por los jueces Natalia Benvenuto, María de los Angeles Granato y Hebe Marcogliese. La fiscal Carla Ranciari pidió condenas a prisión perpetua por homicidio doloso cuádruplemente calificado: por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de más de dos personas y por codicia, en calidad de coautores. Los acusados son asistidos por la defensa pública.

También se les atribuyó a los tres acusados haber actuado, sabiéndolo y con voluntad, con la finalidad de obtener beneficios económicos, los cuales lograron mediante la adquisición de dinero en efectivo a través de extracciones bancarias en cuentas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Santander, de las cuales Elorrieta era titular, y la utilización de su identidad para la obtención de préstamos en efectivo en una institución de ese tipo y para la compra de una placa de video mediante Mercado Libre.

Además de la evidencia material —como los rastros de sangre detectados en varias habitaciones de la casa de calle Larrea y en el baúl del Bora que era de Elorrieta y se usó para trasladar el cuerpo; las jeringas con las que se cree lo inyectaron y otros elementos secuestrados en allanamientos que todavía deben peritarse—, en la causa hay testimonios de personas muy cercanas a Galarza y a Faetani que dieron cuenta de un comportamiento cada vez más raro en ambos, acentuado en las semanas previas a la llegada de Elorrieta el 10 de julio, y luego a la posterior muerte del gendarme.

gus

El trasfondo del homicidio es tenebroso. Oriundo de Monte Grande, Corrientes, Elorrieta estuvo casado con Mercedes Encina Flores (oriunda de Paraguay) y, producto del matrimonio, tuvo dos hijos, hoy de 20 y 13 años. Convivían en Larrea al 1200, en Roldán. El gendarme integró la Sección de Investigación Antidrogas Rosario (Seinaros), donde encabezó investigaciones sobre crimen organizado. Previo a ello, había prestado servicio en distintas unidades desplegadas a lo largo y ancho de la Argentina. En abril de 2022 conoció a Lourdes, una colega de la fuerza, y comenzó una relación que decantó poco después en la decisión de ponerle fin al matrimonio con Mercedes.

Esto puso en alerta a la familia en la cuestión de los bienes de Elorrieta. Mercedes se confabuló junto a su hijo Alex Elorrieta; el amigo de ambos Mario Faetani; y el amigo de su hijo, Alex Galarza, la forma en que iban a acabar con la vida de Gustavo.

Durante ese tiempo se dieron una serie de situaciones, en una declaración durante el juicio un testigo indicó que: “Esto empezó hace aproximadamente dos meses. Empezó con una joda que hizo Alex Galarza; era un chiste de que quería matar a alguien. Yo pensé que era una joda. Estábamos con un amigo y nos empezamos a reír. Alex decía que querían que él haga un trabajo, que le vean la cara de asesino. Nunca dijo quién fue el que le había pedido eso. Luego pasó el tiempo, no le di importancia. Hace tres o cuatro semanas, Alex me dijo que tenía que limpiar una casa, me lo mandó por WhatsApp. Él dijo algo como «borrar evidencias»”.

Magia Negra

Durante el proceso una adolescente allegada al grupo que se había hecho “muy amiga” del otro Alex, el hijo de Elorrieta, expresó que fue testigo de varios encuentros en los que Mercedes, que adolece problemas de visión, aparecía y se ponía a hablar de Elorrieta; de cómo su amigo Mario Faetani se mostraba cada vez más cercano a la mujer; y de cómo el clima en los encuentros, ya en julio, se tornaba más extraño.

“Mario me contó algunas cosas, me dijo que Mercedes se había metido en algo de la magia negra, como que ella tenía el pensamiento de matarlo sí o sí. Que ella le dijo que Gustavo había sido el culpable de que ella perdiera la vista. También me dijo Mario que él la iba a ayudar a Mercedes”.

Sin percatarse de esto Elorrieta siguió visitando a sus hijos hasta su último encuentro, el 10 de julio. Llegó cerca de las 21.30 desde la ciudad de Buenos Aires en su VW Bora gris.

La fiscalía sostuvo que entre las 23.30 y el 12 de julio, Mercedes, Alex Elorrieta, Mario Faetani y Alex Galarza, previo a inyectarle drogas para inmovilizarlo, tal vezo ketamina, utilizando una maza, le propinaron a Gustavo por lo menos cuatro golpes mortales en el cráneo.∏

