Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Pertenece al Instituto de Lucha Antiopoliomielítica de Rosario (Ilar). Será a través de la plataforma del Banco Municipal de Rosario, online.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de diciembre 2025 · 06:10hs
Se subasta el inmueble de Mendoza 1221 que pertenece a Ilar con el fin de destinar los fondos para mejorar la pileta de rehabilitación de la entidad.

Se subasta el inmueble de Mendoza 1221 que pertenece a Ilar con el fin de destinar los fondos para mejorar la pileta de rehabilitación de la entidad.

Con la nueva Constitución santafesina como marco jurídico y la reciente aprobación de la ordenanza que consagra la autonomía municipal inmediata para Rosario, el próximo 26 de diciembre, a las 11, el Banco Municipal pondrá en marcha su plataforma de subastas online para el remate de un inmueble de 240 metros cuadrados de superficie ubicado en Mendoza 1221. Esta casona pertenece al Instituto de Lucha Antiopoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado de Rosario (Ilar) y lo obtenido por la venta será utilizado para poner en condiciones la pileta para lisiados ubicada en la sede central de la entidad, de Ocampo al 1400.

A partir de la autonomía, el remate es una de las herramientas que permite al Ejecutivo hacer gestiones públicas como paso previo a la redacción de la Carga Orgánica a cargo de 28 estatuyentes que serán elegidos recién en 2027.

Aprobada la ordenanza 10.850 que declara la autonomía de Rosario, con la aplicación inmediata de potestades que le confiere la Constitución santafesina, la Intendencia puso en marcha varias acciones. Una fue la emisión de bonos y letras para continuar y potenciar la pavimentación definitiva en barrios por unos 30 mil millones de pesos. En este caso, la gestión tuvo el aval del gobierno nacional, pero no requirió de ninguna gestión ante la Casa Gris.

Autonomía municipal

Ahora, y con un mecanismo similar a lo que la gestión santafesina realiza con el Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), a través de subastas de bienes incautados al delito, el municipio puede rematar no sólo propiedades del Estado, sino que está facultado para rematar vehículos que estén depositados en el corralón municipal.

De modo que ahora se da otro paso y se subastará un inmueble propiedad del Ilar. Y con lo recaudado se encarará la refacción de la pileta donde se hacen las terapias de rehabilitación. Será el primer remate de un inmueble municipal y se aplicará un moderno sistema de subasta online a cargo del Banco Municipal de Rosario.

En Mendoza 1221 existe una superficie de 240 metros cuadrados con una base de remate de 280 mil dólares. Los interesados pueden anotarse hasta el 24 de diciembre, a las 11. Podrán participar a través del link https://subastas.bmros.com.ar.

Cómo será la subasta

La subasta se producirá por cuenta y orden de Ilar. El inmueble tiene orientación norte, con 7,80 metros de frente y 30, 76 metros de fondo. Es una propiedad de 1949 cuya construcción existente se podrá demoler. Los interesados deberán hacer un depósito en garantía de 28 mil dólares y con un precio de base de 280 mil dólares. La exhibición presencial se realizará el próximo lunes, de 11 a 12, en Mendoza 1221.

Qué se hará con lo recaudado por el inmueble

La secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, indicó que la pileta se va a adecuar a tecnologías modernas que "le van a permitir a todos nuestros pacientes, adultos y pediátricos, hacer hidroterapia y rehabilitación con mayor confort y comodidad".

El proyecto de la reforma de la piscina comprende una ampliación de los sectores de vestuario, pudiendo completar sectores de duchas. Además se cambiará la estructura de la pileta haciéndola al ras del piso, que hoy está elevada y necesita un montacargas para que los pacientes puedan descender. "La rehabilitación en el agua ayuda muchísimo porque relaja, permite movilidad y libertad, por supuesto con la supervisión de todos nuestros equipos de profesionales", dijo.

A su turno, la subsecretaria de Economía del municipio, Ayelén Bacarat, destacó que la subasta online "es un mecanismo de venta de bienes de distinto tipo, muebles, rodados, objetos y joyas, que puso recientemente a disposición el Banco Municipal para cualquier interesado que quiera contratarla. Y nosotros como municipio estamos haciendo uso de esta herramienta que nos permite darle transparencia y agilidad a un proceso de venta de un inmueble que se encontraba desocupado desde el año 2018, sin ninguna utilidad en este momento y sin tampoco generar ingresos".

De la misma manera que hoy la agencia de recaudación Arca está llebando adelante distintas subastas a través de la plataforma del Banco Ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario hace lo mismo, con la plataforma ya operativa del Banco Municipal, que inauguró recientemente con la subasta de camisetas firmadas por diferentes deportistas de alto rendimiento, reconocidos en el país, que fue a beneficio.

Un poco de historia

El instituto Ilar se creó por la pandemia de poliomielitis de 1957, frente a la necesidad de prevenir la polio y rehabilitar a pacientes. A partir de ahí, erradicada la polio gracias a las vacunas, Ilar se supo adaptar al correr de los tiempos para dar respuesta a las necesidades de rehabilitación vinculadas a cada momento de la historia.

En la actualidad se dedica a la rehabilitación de pacientes con algún grado de parálisis motora contando con fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, laboratorio de prótesis, hidroterapia, y un área destinada a la gimnasia Recreativa y rehabilitación infantil.

Se especializa en rehabilitación de parálisis motoras, enfermos reumáticos, paralíticos cerebrales, parálisis obstétricas, distrofias musculares, amputados, retrasos madurativos, mielogmeningocele, enfermedades desmielinizantes, traumatismos varios y rehabilitación de pacientes con secuelas poscovid, entre otras cosas.

