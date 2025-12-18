Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

El municipio presentó un programa de turismo educativo que busca extender la realización del acto hasta noviembre y sumar visitas a sitios históricos

La Municipalidad de Rosario presentó hoy un programa de turismo educativo que le permitirá a alumnos y alumnas de todo el país acceder al acto de promesa de lealtad a la bandera que se realiza todos los años, pero también visitar espacios culturales o de interés históricos de la ciudad. El plan lleva recibe el nombre de “ Sí, prometo. Mi Bandera, mi orgullo” , y se trata de una iniciativa que busca articular turismo, educación e identidad nacional para consolidar a Rosario como destino permanente para la jura de la bandera durante todo el año.

La idea es que las agencias de turismo del país ofrezcan viajes a estudiantes de escuelas primarias para prometer lealtad a la bandera no solo en junio, sino también hasta noviembre.

Alejandra Mattheus, secretaria de Turismo y de Deporte del municipio , destacó este jueves que "a partir de hoy las agencias de turismo educativo de todo el país pueden ingresar a la página web del municipio y reservar turnos para el acto de promesa de lealtad a la bandera que en 2026 se realizarán entre agosto y noviembre, los días mi miércoles, a las 11 de la mañana”.

En declaraciones a LT8 , la funcionaria municipal aclaró que los actos tradicionales de promesa a la bandera “seguirán existiendo en junio como ocurre todos los años, pero a partir del año próximo se ampliará la oferta . Esto les permitirá a las agencias no solo reservar un turno para el acto de promesa, sino comprar paquetes con los cuales se podrá garantizar los ingresos a los distintos espacios culturales, como la Muestra Inmersiva por el Tricentenario o la Isla de los Inventos".

>> Leer más: Más de 30 mil chicos de todo el país llegan a Rosario para prometerle lealtad a la bandera

Matthues destacó que la intención es que los contingentes que llegan a Rosario puedan pasar al menos una noche en la ciudad. “Tenemos 55 circuitos armados, pero a medida que crezca la demanda también ampliaremos la oferta. Ya estamos trabajando con la Secretaría de Turismo de la provincia para extender las opciones fuera de Rosario como, por ejemplo, para que los chicos vayan al Museo de la Constitución en Santa Fe”.

A para quiénes está abierto el programa

La titular de Turismo y Deportes del municipio destacó que “Rosario es la Cuna de la Bandera, tiene el Monumento y por currícula del Ministerio de Educación los chicos en cuarto grado estudian la historia de la bandera. Tenemos un producto turístico que no tienen otras ciudades. Por eso, la idea es hacerlo crecer y que derrame económicamente en Rosario”.

alejandra Alejandra Mattheus, secretaria de Turismo y Deporte de la Municipalidad, ofreció detalles del programa que se presentó hoy Foto: Maxi Klanjscek

En ese sentido, Mattheus hizo una salvedad: “Tal vez alguna escuela no haya prometido lealtad a la bandera en cuatro grado y lo haga en quinto. Eso no será un inconveniente. Este es un programa que promocionamos para chicos de cuarto grado porque es el año en que se estudia la historia de la bandera argentina. Pero la oferta está abierta para todos los cursos de la escuela primaria de toda la Argentina”.

La funcionaria sostuvo que cada año se cubren rápidamente todos los turnos para que los chicos prometan lealtad a la bandera en junio, durante en la Semana de la Bandera. “No solo se completan los turnos en el Monumento, sino que no hay capacidad en los distintos espacios culturales para dar respuestas a 30 mil chicos en la ciudad de Rosario. La Muestra Inmersiva tiene un cupo de 30, si bien hay muchos turnos por día costaba reservar. Ahora estará garantizado el ingreso a estos espacios a partir de este programa de turismo educativo”, agregó.