Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

El sospechoso es buscado por una tentativa de homicidio ocurrida en septiembre en Rosario. La identidad de quienes aporten datos será protegida

El gobierno de Santa Fe resolvió ofrecer una recompensa de 15 millones de pesos a quienes aporten información relevante que permita dar con el paradero de Duamn Nihuel Cassino, un hombre con pedido de captura por una causa de homicidio doloso calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en la ciudad de Rosario.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, a partir de un pedido formulado por la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se enmarca en el Fondo Provincial de Recompensas creado por la Ley Nº 13.494.

Cassino está sindicado como autor de un ataque armado ocurrido el pasado 1º de septiembre en una vivienda ubicada en la zona de Tupac Amaru y Nicaragua, donde resultaron heridas Verónica Fernández y Nahuel Chijani. Desde esa fecha, el sospechoso permanece prófugo y pesa sobre él un pedido de captura vigente.

Desde la Secretaría de Asuntos Penales se evaluó que el caso reúne los requisitos previstos en la normativa para el ofrecimiento de una recompensa, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, el impacto social y las dificultades para obtener información útil que permita avanzar en la investigación. La causa es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del MPA.

>> Leer más: Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La resolución establece que la identidad de las personas que brinden información, así como de quienes eventualmente resulten adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en estricta reserva antes, durante y después del proceso judicial, conforme lo dispuesto por la ley vigente.

¿Cómo cobrar la recompensa?

El dinero ofrecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe le corresponde a cualquier persona que aporte datos relevantes sobre el asesinato de Valentín Nicolás Fernández. Las autoridades habilitaron el contacto a través del 911 o mediante un correo electrónico dirigido a [email protected], para comunicarse con testigos. Además es posible ir a colaborar a cualquiera de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

Los datos pueden ser aportados a través del correo electrónico [email protected] o de manera presencial en cualquiera de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación. En Rosario, la sede funciona en Sarmiento al 2850, mientras que también se reciben aportes en las fiscalías de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que el ofrecimiento de recompensas constituye una herramienta excepcional, utilizada en casos de especial complejidad, con el objetivo de facilitar la localización de personas buscadas por la Justicia y avanzar en el esclarecimiento de hechos graves.