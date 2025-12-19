En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

Las intervenciones se hicieron en eventos masivos y en controles sobre el espacio público que se realizan a diario. La cifra duplicó a la de 2024

En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojaron un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

La cantidad de cuidacoches detenidos en lo que va de 2025 duplicó a los registros del año pasado y lejos quedaron los únicos 8 aprehendidos en 2023. El marcado ascenso de los datos estadísticos se explica por una razón predominante: desde hace casi dos años, los operativos municipales se coordinan y se planifican en conjunto con la Unidad Regional II de policía. El acompañamiento de los uniformados permite la detención por el cobro indebido de tarifa fija y otros actos delictivos.

Los operativos fueron desarrollados a lo largo de este año en eventos masivos y en los controles cotidianos en el espacio público, principalmente en parques, plazas y calles de mayor afluencia y circulación vehicular. Agentes de control de la Municipalidad y efectivos policiales de la provincia ya detuvieron 202 cuidacoches en lo que va del año, de acuerdo al balance presentado en las últimas horas por la Secretaría de Control y Convivencia municipal.

Las intervenciones se realizan a diario y a toda hora, y tienen el objetivo de corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor control de los espacios públicos. Los 202 detenidos en este 2025 ya duplicaron a los de 2024, año del inicio de este tipo de operativos específicos y en el que hubo 105 detenidos. Y vale recordar que antes del comienzo de estas intervenciones conjuntas, en el año 2023, los agentes municipales sólo habían participado de ocho detenciones.

"Sabemos que este es uno de los temas más demandados por la ciudadanía y es por eso que decidimos intervenir y estamos trabajando con tanta fuerza, siempre en el marco de nuestras competencias. Desde que empezamos este tipo de operativos en conjunto con la policía, en abril del año pasado, los resultados se vislumbraron de inmediato. Y este 2025 hemos profundizado aún más los controles bregando por una buena convivencia", expresó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

Abordaje a cuidacoches en conjunto con la policía

Desde el municipio recordaron que en lo que va del año se desplegaron diversas acciones. Por un lado, se montaron fuertes operativos en la gran cantidad de eventos masivos que tuvo la ciudad. En este caso las intervenciones se diseñan y planifican con en conjunto con la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. Mientras que, en paralelo, se concretaron recorridas diarias en las zonas de más circulación vehicular.

trapitox8

Con estas intervenciones, se busca prevenir el uso indebido del espacio público, como la colocación de elementos que se utilizan para realizar la reserva de calzada y el lavado informal de vehículos. El acompañamiento policial permite que se aborden también acciones dentro de su incumbencia como el cobro de tarifa fija o situaciones de violencia, actos que constituyen delitos. Todo se realiza en el marco del nuevo Código de Convivencia con las competencias, facultades y alcances que el mismo establece.

En los operativos se lleva a cabo una identificación del cuidacoches. En cada caso (siempre en conjunto con efectivos de la policía santafesina) se pide el documento nacional de identidad y, entre otras cosas, se constatan los antecedentes penales.

Así, de las 202 detenciones registradas hasta el momento, 72 fueron en eventos masivos y 130 en las recorridas en zonas de alta circulación. En algunos casos se dieron situaciones en que los cuidacoches quedaron demorados por generar disturbios, extorsionar, amenazar o agredir a vecinos o al propio personal municipal. También hubo hechos en las que no pudieron o no quisieron acreditar su identidad.

trapitox9

En el caso de los eventos masivos, se desplegaron fuertes operativos conjuntos los fines de semana en recitales y grandes encuentros artísticos y culturales en la zona de la ex Rural, Salón Metropolitano y el Anfiteatro Humberto De Nito, entre otros sitios.

Por las calles de Rosario

En tanto, los espacios priorizados para los operativos de rutina diarios en zonas de alta circulación son los parques de la Independencia y España, las avenidas Pellegrini, Francia, Belgrano y Alberdi, barrio Agote y el sector del Hospital Provincial del Centenario, La Florida, todo el centro (incluye el Paseo del Siglo), la Costa Central, Pichincha, Echesortu, barrio Hospitales y bulevar Avellaneda. Vale recordar que los controles se realizan en los tres turnos: mañana, tarde y noche.

Hace un mes, se daba cuenta de el esquema de recaudación ilegal que figuraba en algunas calles alrededor de eventos masivos.

Las cifras se brindaron dentro del plan de seguridad aplicado en el Parque Nacional a la Bandera, donde 19 personas fueron demoradas en la última edición de Colectividades.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, había confirmado que buena parte de las detenciones fueron por denuncias de vecinos de la misma zona o llamadas a la Central de Emergencias 911. “Se sienten apretados o les piden 5.000 pesos, 10.000 o 20.000 y no tendrían por qué cobrar”, reveló.