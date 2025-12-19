La Capital | La Ciudad | Cuidacoches

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

Las intervenciones se hicieron en eventos masivos y en controles sobre el espacio público que se realizan a diario. La cifra duplicó a la de 2024

19 de diciembre 2025 · 06:10hs
En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojaron un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

En lo que va de 2025 los operativos de control en las calles arrojaron un saldo de más de 200 detenciones de cuidacoches.

La cantidad de cuidacoches detenidos en lo que va de 2025 duplicó a los registros del año pasado y lejos quedaron los únicos 8 aprehendidos en 2023. El marcado ascenso de los datos estadísticos se explica por una razón predominante: desde hace casi dos años, los operativos municipales se coordinan y se planifican en conjunto con la Unidad Regional II de policía. El acompañamiento de los uniformados permite la detención por el cobro indebido de tarifa fija y otros actos delictivos.

Los operativos fueron desarrollados a lo largo de este año en eventos masivos y en los controles cotidianos en el espacio público, principalmente en parques, plazas y calles de mayor afluencia y circulación vehicular. Agentes de control de la Municipalidad y efectivos policiales de la provincia ya detuvieron 202 cuidacoches en lo que va del año, de acuerdo al balance presentado en las últimas horas por la Secretaría de Control y Convivencia municipal.

trapitox7

Las intervenciones se realizan a diario y a toda hora, y tienen el objetivo de corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor control de los espacios públicos. Los 202 detenidos en este 2025 ya duplicaron a los de 2024, año del inicio de este tipo de operativos específicos y en el que hubo 105 detenidos. Y vale recordar que antes del comienzo de estas intervenciones conjuntas, en el año 2023, los agentes municipales sólo habían participado de ocho detenciones.

>>Leer más: Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

"Sabemos que este es uno de los temas más demandados por la ciudadanía y es por eso que decidimos intervenir y estamos trabajando con tanta fuerza, siempre en el marco de nuestras competencias. Desde que empezamos este tipo de operativos en conjunto con la policía, en abril del año pasado, los resultados se vislumbraron de inmediato. Y este 2025 hemos profundizado aún más los controles bregando por una buena convivencia", expresó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

Abordaje a cuidacoches en conjunto con la policía

Desde el municipio recordaron que en lo que va del año se desplegaron diversas acciones. Por un lado, se montaron fuertes operativos en la gran cantidad de eventos masivos que tuvo la ciudad. En este caso las intervenciones se diseñan y planifican con en conjunto con la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. Mientras que, en paralelo, se concretaron recorridas diarias en las zonas de más circulación vehicular.

trapitox8

Con estas intervenciones, se busca prevenir el uso indebido del espacio público, como la colocación de elementos que se utilizan para realizar la reserva de calzada y el lavado informal de vehículos. El acompañamiento policial permite que se aborden también acciones dentro de su incumbencia como el cobro de tarifa fija o situaciones de violencia, actos que constituyen delitos. Todo se realiza en el marco del nuevo Código de Convivencia con las competencias, facultades y alcances que el mismo establece.

>>Leer más: Detuvieron a dos cuidacoches y ya son 48 los apresados en lo que va de 2025

En los operativos se lleva a cabo una identificación del cuidacoches. En cada caso (siempre en conjunto con efectivos de la policía santafesina) se pide el documento nacional de identidad y, entre otras cosas, se constatan los antecedentes penales.

Así, de las 202 detenciones registradas hasta el momento, 72 fueron en eventos masivos y 130 en las recorridas en zonas de alta circulación. En algunos casos se dieron situaciones en que los cuidacoches quedaron demorados por generar disturbios, extorsionar, amenazar o agredir a vecinos o al propio personal municipal. También hubo hechos en las que no pudieron o no quisieron acreditar su identidad.

trapitox9

En el caso de los eventos masivos, se desplegaron fuertes operativos conjuntos los fines de semana en recitales y grandes encuentros artísticos y culturales en la zona de la ex Rural, Salón Metropolitano y el Anfiteatro Humberto De Nito, entre otros sitios.

Por las calles de Rosario

En tanto, los espacios priorizados para los operativos de rutina diarios en zonas de alta circulación son los parques de la Independencia y España, las avenidas Pellegrini, Francia, Belgrano y Alberdi, barrio Agote y el sector del Hospital Provincial del Centenario, La Florida, todo el centro (incluye el Paseo del Siglo), la Costa Central, Pichincha, Echesortu, barrio Hospitales y bulevar Avellaneda. Vale recordar que los controles se realizan en los tres turnos: mañana, tarde y noche.

Hace un mes, se daba cuenta de el esquema de recaudación ilegal que figuraba en algunas calles alrededor de eventos masivos.

Las cifras se brindaron dentro del plan de seguridad aplicado en el Parque Nacional a la Bandera, donde 19 personas fueron demoradas en la última edición de Colectividades.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, había confirmado que buena parte de las detenciones fueron por denuncias de vecinos de la misma zona o llamadas a la Central de Emergencias 911. “Se sienten apretados o les piden 5.000 pesos, 10.000 o 20.000 y no tendrían por qué cobrar”, reveló.

trapitox10
Noticias relacionadas
El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá vuelos directos al Caribe

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

La necesidad de mejorar las tasas de cobertura de vacunas en la población es un tema clave.

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Se subasta el inmueble de Mendoza 1221 que pertenece a Ilar con el fin de destinar los fondos para mejorar la pileta de rehabilitación de la entidad.

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Ola de calor. Por tercer año consecutivo se pone en marcha la red de refugios climáticos.

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Lo último

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El pliego del expediente incluye un mayor aumento proporcional en la tarifa después de la primera hora de uso de los lugares habilitados

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia  le otorgó al grupo Grassi el control de la agroexportadora Vicentin 
Economía

La Justicia  le otorgó al grupo Grassi el control de la agroexportadora Vicentin 

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

La Legislatura dio sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Ovación
Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

Policiales
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal
POLICIALES

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre