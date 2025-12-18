La Capital | Ovación | Central

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El jugador cobra uno de los salarios más altos del fútbol chileno y es difícil que salga de su actual equipo, con el que tiene contrato por un año más

18 de diciembre 2025 · 16:58hs
Claudio Aquino tiene contrato en Colo Colo hasta diciembre de 2026. Aunque Almirón lo quiere para Central

Claudio Aquino tiene contrato en Colo Colo hasta diciembre de 2026. Aunque Almirón lo quiere para Central, él preferiría seguir en Chile. 

Central empieza a pensar seriamente en lo que viene. Al equipo de Arroyito le espera una temporada exigente que pondrá en marcha con un gran objetivo: hacer una buena Copa Libertadores. El torneo internacional es el gran anhelo del Canalla y hacia eso apuntará sus cañones.

La decisión de contratar a Jorge Almirón como director técnico apunta exactamente hacia ese objetivo. Tal como explicó este jueves el presidente del club, Gonzalo Belloso, al ex-Boca lo fueron a buscar precisamente por su experiencia en la Copa Libertadores, un certamen en el que llegó a dos finales.

El siguiente paso será reforzar el plantel, definir quiénes de los que terminan contratos seguirán en el club y sumar incorporaciones en puestos clave. Será la etapa más difícil, aunque en club son optimistas.

En ese sentido, la llegada de Almirón vino casi con el anuncio de un futbolista que el técnico dirigió durante los últimos meses en Colo Colo y al que le gustaría tener en el plantel de Central.

Qué dice Claudio Aquino

Se trata de Claudio Aquino, un volante que se formó en Vélez y tiene contrato con el Cacique trasandino hasta diciembre de 2026. A Almirón le gusta y es probable que Central abra negociaciones para tratar de traerlo.

Sin embargo, no será tan fácil. Es que el jugador tiene uno de los contratos más altos de Chile y difícilmente aquí puedan pagarle lo msmo. Por esa razón, en su entorno ya deslizaron que el principio su intención es seguir en Colo Colo.

En el club también tienen la idea de retenerlo. Según informaron medios chilenos, la idea de Colo Colo es que Aquino siga en el plantel y cumpla el contrato. Por lo pronto, también aseguraron que hasta ahora no hubo acercamiento y que esperarán a pronunciarse hasta que el interés de Central sea concreto.

Aquino surgió en Ferro y en su larga trayectoria (tiene 34 años) pasó por Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Fluminense, Belgrano, Unión, Guaraní, Cerro Porteño, Vélez y Colo Colo. Con el equipo de Liniers fue campeón del fútbol argentino en 2024, dirigido por Gustavo Quinetos.

