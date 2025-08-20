La Capital | Novedades | Salud

Salud colectiva: la importancia de cumplir con el calendario

Las vacunas del calendario oficial son gratuitas, obligatorias y se aplican en todas las etapas de la vida

20 de agosto 2025 · 13:09hs
Salud colectiva: la importancia de cumplir con el calendario

Desde hace décadas, el Calendario Nacional de Vacunación garantiza en Argentina el acceso universal a vacunas esenciales. Se actualiza según nuevas evidencias científicas y abarca todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia, adultez, embarazo y situaciones especiales. Este sistema no solo protege a quienes reciben las dosis, sino que también construye una red de inmunidad que cuida a toda la comunidad.

El empresario rechaza las acusaciones por la distribución de fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Empleados públicos presentaban certificados truchos para obtener licencias

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Cambios recientes que amplían la protección

En 2024 se incorporaron cambios importantes al esquema oficial. La vacuna contra el VPH pasó a requerir una sola dosis y amplió su grupo objetivo. Se sumaron también nuevas vacunas para embarazadas y para grupos específicos, como la Antineumocócica conjugada 20-valente. «La obligatoriedad se establece mediante la Ley N°27.491. El Calendario Nacional de Vacunación determina qué vacunas son gratuitas y obligatorias para garantizar la inmunidad de la población», detalla la Dra. Mónica Ramos, Directora Técnica de los Vacunatorios de Federada Cobertura Médica.

En los vacunatorios se observa que algunas personas llegan con esquemas incompletos. Aun así, cada dosis puede recuperarse. «Si dicha vacuna se encuentra dentro del calendario nacional, seguirá siendo gratuita», aclara la especialista. Completar el esquema permite sostener la protección a largo plazo y reducir riesgos a nivel comunitario. «Al aumentar la cobertura se logra un mayor control de enfermedades prevenibles por vacunación, se reducen los brotes epidémicos y se protege a la población más vulnerable», agrega.

Vacunar es cuidar, informar es acompañar

En un escenario donde la desinformación circula con rapidez, muchos aún dudan frente a la idea de vacunarse. La Dra. Ramos insiste: «Las vacunas son seguras y la probabilidad de que produzcan efectos secundarios graves o peligrosos es casi nula. En la mayoría de los casos, los efectos son transitorios y no dejan secuelas. Ante cualquier duda es importante consultar con su médico o especialista de confianza».

Promover la vacunación es una tarea compartida entre instituciones, profesionales y comunidad. Seguir el calendario es ejercer un derecho, pero también un gesto de cuidado mutuo.

AdobeStock_473302401

Un compromiso que se construye entre todos

Sostener la confianza en las vacunas es una forma concreta de fortalecer el derecho a la salud. Cada persona que decide vacunarse se suma a una red que protege más allá de lo individual. Cuidarnos es también una construcción colectiva.

Desde Federada señalan la importancia de consultar información confiable, clara y actualizada sobre el calendario oficial y sus beneficios. En federada.com/vacunación se pueden encontrar datos muy útiles y contactar a profesionales que acompañarán el proceso de manera cercana y segura.

Salud vacunas calendario vacunación Federada Salud
Noticias relacionadas
Los jóvenes intervinieron de inmediato y uno de ellos hizo RCP en la calle.

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

El teléfono celular es un elemento clave en torno a la ludopatía.

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

La operación en el Hospital Garrahan tuvo un final exitoso.

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

El exgobernador Antonio Bonfatti asistió al acto vinculado a la obra del Hospital Regional Sur.

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Homo Argentum, del hate al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

"Homo Argentum", del "hate" al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

En vivo: Diputados avanza para anular el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

En vivo: Diputados avanza para anular el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían aproximadamente 70 años. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Policiales
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

La Ciudad
Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa