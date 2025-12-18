Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

Un argentino pagó con tarjeta un atado de cigarrillos en Ipanema y le cobraron 19 mil reales. El caso vuelve a encender alertas por estafas a turistas en Brasil

Un argentino fue estafado en Brasil con un particular método

Un turista argentino de 41 años , que actualmente reside en los Países Bajos, fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, tras pagar con tarjeta un paquete de cigarrillos que terminó costándole más de 19.000 reales, unos 3.400 dólares.

El hecho ocurrió el lunes en el Posto 9 de Ipanema, una de las playas más concurridas y emblemáticas de la ciudad. Según denunció la víctima, fue engañado mediante el llamado “golpe de la maquinita”, una modalidad de estafa frecuente en zonas turísticas.

De acuerdo al relato, todo comenzó cuando un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reale s. Al momento de pagar con su tarjeta sin contacto, otro vendedor se acercó y lo distrajo con una conversación. En ese instante, los estafadores cargaron en el posnet un monto muy superior al real, sin que el turista advirtiera la maniobra.

La víctima recién tomó dimensión de lo ocurrido luego de concretar el pago. Al notar el importe cobrado, pidió ayuda a agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal, quienes lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia por estafa, según informó el sitio brasileño g1.

Hasta el momento, no trascendió si los responsables fueron identificados o detenidos por las autoridades locales.

Cómo funciona el “golpe de la maquinita”

El “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa que se repite en Brasil y otros destinos turísticos del mundo. Los delincuentes aprovechan la distracción de los turistas al pagar con tarjeta y, en lugar de cobrar el monto acordado, ingresan cifras mucho más altas en el posnet o terminal de cobro.

La maniobra suele ejecutarse en pocos segundos y, en muchos casos, interviene un cómplice que distrae a la víctima mientras se concreta el pago fraudulento.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar siempre el monto antes de autorizar la operación, no perder de vista la tarjeta y desconfiar de situaciones que generen distracción al momento de pagar.

Qué hacer ante una estafa en el exterior

Especialistas y organismos de seguridad aconsejan que, ante una estafa de este tipo, la víctima realice la denuncia de inmediato en la comisaría o dependencia policial más cercana. También es clave comunicarse cuanto antes con el banco emisor de la tarjeta para informar lo ocurrido e intentar desconocer la operación.

El caso del turista argentino en Río de Janeiro vuelve a poner en alerta sobre los riesgos asociados a los pagos electrónicos en zonas turísticas y la importancia de extremar los cuidados, incluso en operaciones de bajo monto.