La Capital | Información General | argentino

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

Un argentino pagó con tarjeta un atado de cigarrillos en Ipanema y le cobraron 19 mil reales. El caso vuelve a encender alertas por estafas a turistas en Brasil

18 de diciembre 2025 · 15:22hs
Un argentino fue estafado en Brasil con un particular método

Un argentino fue estafado en Brasil con un particular método

Un turista argentino de 41 años, que actualmente reside en los Países Bajos, fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, tras pagar con tarjeta un paquete de cigarrillos que terminó costándole más de 19.000 reales, unos 3.400 dólares.

El hecho ocurrió el lunes en el Posto 9 de Ipanema, una de las playas más concurridas y emblemáticas de la ciudad. Según denunció la víctima, fue engañado mediante el llamado “golpe de la maquinita”, una modalidad de estafa frecuente en zonas turísticas.

De acuerdo al relato, todo comenzó cuando un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales. Al momento de pagar con su tarjeta sin contacto, otro vendedor se acercó y lo distrajo con una conversación. En ese instante, los estafadores cargaron en el posnet un monto muy superior al real, sin que el turista advirtiera la maniobra.

La víctima recién tomó dimensión de lo ocurrido luego de concretar el pago. Al notar el importe cobrado, pidió ayuda a agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal, quienes lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia por estafa, según informó el sitio brasileño g1.

Hasta el momento, no trascendió si los responsables fueron identificados o detenidos por las autoridades locales.

>> Leer más: Porto Seguro cobrará una tasa ambiental diaria a los turistas

Cómo funciona el “golpe de la maquinita”

El “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa que se repite en Brasil y otros destinos turísticos del mundo. Los delincuentes aprovechan la distracción de los turistas al pagar con tarjeta y, en lugar de cobrar el monto acordado, ingresan cifras mucho más altas en el posnet o terminal de cobro.

La maniobra suele ejecutarse en pocos segundos y, en muchos casos, interviene un cómplice que distrae a la víctima mientras se concreta el pago fraudulento.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar siempre el monto antes de autorizar la operación, no perder de vista la tarjeta y desconfiar de situaciones que generen distracción al momento de pagar.

Qué hacer ante una estafa en el exterior

Especialistas y organismos de seguridad aconsejan que, ante una estafa de este tipo, la víctima realice la denuncia de inmediato en la comisaría o dependencia policial más cercana. También es clave comunicarse cuanto antes con el banco emisor de la tarjeta para informar lo ocurrido e intentar desconocer la operación.

El caso del turista argentino en Río de Janeiro vuelve a poner en alerta sobre los riesgos asociados a los pagos electrónicos en zonas turísticas y la importancia de extremar los cuidados, incluso en operaciones de bajo monto.

Noticias relacionadas
La iniciativa permite gestionar y recibir el certificado sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales de los distintos registros.

La Corte Suprema de Santa Fe habilita la gestión y pago digital del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos

Resultados del Quini 6 del día miércoles 17 de diciembre

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia

Aguinaldo 2025: hasta qué día hay tiempo de pagar el SAC en diciembre

Pumas y pingüinos: la interacción inédita que reconfigura el ecosistema patagónico

Cambio ecológico en la Patagonia: pumas comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes

Ver comentarios

Las más leídas

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Lo último

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas contra la reforma laboral

En un acto realizado al mediodía en Plaza 25 de Mayo, referentes sindicales advirtieron que no abandonarán la calle y apuntaron contra el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo

Gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas contra la reforma laboral
A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el golpe de la maquinita que alerta a los turistas argentinos
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Ovación
Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad
Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad
La Ciudad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales