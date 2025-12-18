La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Son tres hombres y un mujer y fueron capturados en un allanamiento en el Fonavi en 2024. La mujer prestaba su cuenta bancaria para las transferencias bancarias.

18 de diciembre 2025 · 16:04hs
Los imputados fueron llevados al Centro de Justicia Penal.

Los imputados fueron llevados al Centro de Justicia Penal.

La jueza Natalia Benvenuto condenó por medio de un procedimiento de juicio abreviado a cuatro personas por comercialización de estupefacientes en un complejo de viviendas ubicado en Mariano Bruno al 900 de Villa Gobernador Gálvez. En este sentido el fiscal Leonardo Barucca le atribuyó a Héctor Coria, Walter Godoy y Walter Rossi la venta de estupefacientes realizada puntualmente el 26 de septiembre de 2024 en ese departamento del Fonavi.

Walter Rossi es indicado como coautor de los delitos de usurpación por despojo en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas, en grado de consumado imponiéndole la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva.

Leer más. Condenan a 14 personas integrantes del clan Derminio de Villa Gobernador Gálvez

En el caso de Walter Godoy el fallo establece los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas, en grado de consumado, imponiéndole la pena de 6 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. A Héctor Coria se lo acusó de los delitos de evasión, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente imponiéndole la pena de 6 años de prisión.

Por último, Daiana López fue condenada a 3 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas. La pena de tres años prisión es de ejecución condicional fijando como reglas de conducta: Fijar domicilio, someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, acreditar el mantenimiento del trabajo que está realizando y la obligación de sostenerlo durante el tiempo que duren las reglas de conducta, prohibición absoluta de portar y tener armas de fuego y de utilería.

Leer más. Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

El Fonavi

El fiscal Barucca relató en su alegato que Coria, Godoy y Rossi, estaban en un departamento del Fonavi el 26 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18 cuando fueron vistos por efectivos policiales e intentaron huir del lugar y fueron perseguidos. Uno de ellos arrojó en la huida un tupper rectangular de color transparente. Se secuestró de entre sus prendas varios papeles con anotaciones de precios y un pendrive de color negro. En el interior del tupper se encontraron 12 bolsitas de nylon con material blanquecino que arrojó positivo para cocaína por un total de 2 gramos.

En tanto a Daiana López se la inculpó por prestar colaboración a los demás condenados, quienes intervinieron organizadamente junto a otras personas en la comercialización de material estupefaciente para el consumo, entregando dosis del material estupefaciente a cambio de dinero. La colaboración consistió en poner a disposición su cuenta bancaria de Banco Nación para recibir los pagos realizados por terceras personas a través de transferencias bancarias como contraprestación por la venta del material estupefaciente gestionada por los antes nombrados. Además de operar como receptora aislada de pedidos de material estupefaciente.∏

Noticias relacionadas
La vivienda de Villa Gobernador Gálvez allanada por supuestas estafas con tarjetas de crédito.

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

La nueva mesa directiva quedó conformada por Nicolás Ramírez en la presidencia, Pamela Moro como vicepresidenta primera y Juan Acosta como vicepresidente segundo.

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez eligió por unanimidad a su nuevo presidente

Uno de los domicilios allanados por microtráfico por orden del Ministerio Público de la Acusación

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Durante la reunión, los presentes coincidieron en rescatar la importancia fundamental del diálogo y el trabajo mancomunado para avanzar en soluciones concretas a las vecinas y vecinos de la ciudad, en temas tan trascendentes como la infraestructura urbana, seguridad, las mejoras y prevención en salud.

Villa Gobernador Gálvez: realizaron un encuentro de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo

Ver comentarios

Las más leídas

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Lo último

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

En un acto realizado al mediodía en Plaza 25 de Mayo, referentes sindicales advirtieron que no abandonarán la calle y apuntaron contra el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo
Reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas
A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el golpe de la maquinita que alerta a los turistas argentinos
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Ovación
Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad
Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad
La Ciudad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"