Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Son tres hombres y un mujer y fueron capturados en un allanamiento en el Fonavi en 2024. La mujer prestaba su cuenta bancaria para las transferencias bancarias.

La jueza Natalia Benvenuto condenó por medio de un procedimiento de juicio abreviado a cuatro personas por comercialización de estupefacientes en un complejo de viviendas ubicado en Mariano Bruno al 900 de Villa Gobernador Gálvez . En este sentido el fiscal Leonardo Barucca le atribuyó a Héctor Coria, Walter Godoy y Walter Rossi la venta de estupefacientes realizada puntualmente el 26 de septiembre de 2024 en ese departamento del Fonavi.

Walter Rossi es indicado como coautor de los delitos de usurpación por despojo en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas, en grado de consumado imponiéndole la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva.

En el caso de Walter Godoy el fallo establece los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas, en grado de consumado, imponiéndole la pena de 6 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. A Héctor Coria se lo acusó de los delitos de evasión, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente imponiéndole la pena de 6 años de prisión.

Por último, Daiana López fue condenada a 3 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de material estupefaciente agravado por la participación de 3 o más personas. La pena de tres años prisión es de ejecución condicional fijando como reglas de conducta: Fijar domicilio, someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, acreditar el mantenimiento del trabajo que está realizando y la obligación de sostenerlo durante el tiempo que duren las reglas de conducta, prohibición absoluta de portar y tener armas de fuego y de utilería.

El Fonavi

El fiscal Barucca relató en su alegato que Coria, Godoy y Rossi, estaban en un departamento del Fonavi el 26 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18 cuando fueron vistos por efectivos policiales e intentaron huir del lugar y fueron perseguidos. Uno de ellos arrojó en la huida un tupper rectangular de color transparente. Se secuestró de entre sus prendas varios papeles con anotaciones de precios y un pendrive de color negro. En el interior del tupper se encontraron 12 bolsitas de nylon con material blanquecino que arrojó positivo para cocaína por un total de 2 gramos.

En tanto a Daiana López se la inculpó por prestar colaboración a los demás condenados, quienes intervinieron organizadamente junto a otras personas en la comercialización de material estupefaciente para el consumo, entregando dosis del material estupefaciente a cambio de dinero. La colaboración consistió en poner a disposición su cuenta bancaria de Banco Nación para recibir los pagos realizados por terceras personas a través de transferencias bancarias como contraprestación por la venta del material estupefaciente gestionada por los antes nombrados. Además de operar como receptora aislada de pedidos de material estupefaciente.∏