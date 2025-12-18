Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Este sábado 20 de diciembre, en el marco del Tricentenario de la ciudad, el Mercado de las Artes despide el 2025 con una edición especial

El Mercado de las Artes es un espacio que nació para dar visibilidad a artistas de la ciudad y se convirtió en un clásico de los fines de semana. Este sábado 20 de diciembre tendrá su última edición de 2025 con una propuesta especial.

Con la llegada de fin de año y en el marco de la celebración por el Tricentenario de la ciudad, el Mercado de las Artes invita una vez más a los rosarinos a disfrutar de una experiencia que reúne a más de un centenar de artistas locales, con entrada libre y gratuita.

Desde las 19 hasta las 23, en las inmediaciones del edificio de la ex Aduana (Belgrano 501), las y los artistas exhibirán y pondrán a la venta sus obras, al tiempo que realizarán creaciones en vivo utilizando técnicas de acuarela, óleo, dibujo, acrílico y caricaturas.

Una edición especial

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presentación del dúo lírico integrado por la soprano Morena Sánchez Mastrángelo y el tenor Martín Otaduy, así como del conjunto Pro Música de Rosario. La música acompañará el recorrido por las exposiciones y un servicio de comidas y bebidas, creando un ambiente ideal para disfrutar de una jornada de arte al aire libre.

El Mercado de las Artes ya se instaló en nuestra ciudad como un corredor de artistas y creatividad en una zona emblemática de Rosario. El proyecto fomenta el encuentro de artistas, colectivos y productores gráficos de Rosario y su área metropolitana.