Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Jorge Pérez es el acusado de haber cometido los asesinatos de Carla Elisabet Cabaña y Magalí Georgina Paiz en septiembre de 2022

18 de diciembre 2025 · 18:20hs
Carla Cabaña

Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Paiz, de 19, víctimas del doble femicidio. 

Un doble femicidio en contexto de narcocriminalidad ocurrido en el barrio Nuevo Alberdi llegó a juicio oral este jueves. Los asesinatos de Carla Elisabet Cabaña y Magalí Georgina Paiz, ocurridos en septiembre de 2022, tienen como imputado a un hombre sobre el cual recae un pedido de prisión perpetua.

Jorge "Jorgito" Pérez comenzó a ser juzgado este jueves ante el tribunal compuesto por los jueces Juan Gasparini, Carlos Leiva y Jorge Rodríguez. El fiscal Patricio Saldutti pidió la pena máxima por los delitos de femicidio, portación ilegal de arma de fuego de guerra y robo.

El doble femicidio de Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Paiz, de 19 años, expuso un trasfondo de narcocriminalidad en el barrio Nuevo Alberdi, vinculado al narco Julio "Peruano" Rodríguez Granthon en el que las víctimas fueron sometidas a la violencia y finalmente asesinadas. El hecho tuvo un sobreviviente, novio de Magalí, quien alcanzó a escapar cuando fue advertido por el autor del hecho y perseguido con el fin de matarlo a él también.

Femicidio

Pérez está acusado del doble crimen de Carla Elisabet Cabaña y Magalí Georgina Paiz, asesinadas la madrugada del 16 de septiembre de 2022 en una casa de Luzuriaga al 2400 donde dormían los cuatro hijos de la mayor de las víctimas. “Jorgito” Pérez fue mencionado en la escena del hecho prácticamente desde el comienzo de la investigación y fue detenido unos días después.

Carla Cabaña tenía 34 años y vivía en una precaria casa de dos ambientes en Luzuriaga al 2400. Para septiembre de 2022 su amiga Magalí Paiz, de 19 años, se había ido a vivir con ella al parecer para tomar distancia de una relación violenta que padecía mientras vivía con su novio y sus suegros. Una hermana de la chica había intentado que no se quedara en la casa de su amiga porque, según dijo por esos días, en ese barrio “pasaban cosas feas”.

El 16 de septiembre de 2022 Magalí y Carla estaban en esa casa junto el novio de la más joven y “Jorgito” Pérez. Alrededor de las 6.30 de ese día y mientras dormían los cuatro hijos de Carla —tres nenas y un varón de entre 2 y 12 años que esa noche habían ido a visitar a su madre— se desató una discusión entre ésta y Pérez que culminó cuando el hombre extrajo una pistola calibre 9 milímetros y disparó contra ambas mujeres, que fueron alcanzadas por sendos balazos en sus cabezas.

Las dos murieron en el acto mientras el novio de Magalí huyo a la carrera, al parecer para ir hasta su casa en busca de ayuda. Entonces, según los investigadores, Jorgito salió corriendo para darle alcance pero no lo logró. Acto seguido, pegó media vuelta, volvió a la escena del doble crimen donde estaban los cuatro hijos de Cabaña, tomó el celular de ella y se dio a la fuga.

Trasfondo narco

La investigación comenzó por ubicar al novio de Magalí que había presenciado la escena. Y uno días después fue apresado Jorgito en una casa de Baigorria al 3300, domicilio que meses antes había sido allanado en el marco de la búsqueda del entonces prófugo Claudio “Morocho” Mansilla. Luego se estableció que Pérez estaba vinculado al Morocho y a Julio Andrés Rodríguez Granthon, un conocido narco apodado “Peruano” y preso con condenas por narcotráfico y como coautor.

El nexo fue Gastón C., una ex pareja de Carla que estaba preso en Coronda y organizaba la venta de droga para el Peruano. En cuanto al móvil se hablaba de una deuda que mantenía Carla con esa banda, la cual habría desencadenado el mortal conflicto al que Magalí era ajena. Otro móvil posible puede tener que ver con un auto que “Jorgito” y Carla tenían que entregarle a una banda de Nuevo Alberdi pero la transacción no se hizo.

Más allá de los móviles de este doble femicidio, los vínculos de “Jorgito” Pérez con el Peruano quedaron a la vista cuando a fines de 2022 fue imputado junto con otras 18 personas como miembro de una asociación ilícita que le atribuyen comandar al narco oriundo de Lima. Una banda a la que se la adjudicaron delitos de todo tipo y gran violencia no solo en algunos barrios de Rosario sino también en Funes y Arroyo Seco. En esa trama Pérez fue imputado, además de integrar la banda, de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. Entre los imputados entonces también estuvo Gastón C.

