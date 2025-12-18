La Capital | La Ciudad | calor

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

La temperatura sube paulatinamente y el verano ya se siente, con máximas que superarán los 30 grados ampliamente

18 de diciembre 2025 · 12:45hs
El calor se siente en la ciudad aunque se esperan lluvias para el fin de semana.

Virginia Benedetto/ La Capital

El calor se siente en la ciudad aunque se esperan lluvias para el fin de semana.

Las condiciones climáticas en Rosario vienen experimentando vaivenes constantes en las últimas semanas, con mucho calor durante la semana hábil y episodios de lluvias durante los fines de semana. Y al parecer, la semana previa a Navidad se repetirá este patrón.

Los termómetros empezaron a mostrar registros por encima de 30 grados desde este miércoles, algo que se repetirá este jueves (la máxima está prevista en torno a los 33º) y también el viernes (la temperatura llegará a los 34º).

Lo cierto es que se volvió casi imposible caminar bajo el sol en el mediodía rosarino, algo que hace que vuelva la pregunta sobre cuándo habrá un respiro en la ciudad.

Cuándo llueve en Rosario

La seguidilla de días calurosos dará paso a un fin de semana inestable con un leve descenso en las temperaturas, según el pronóstico del SMN.

Para el sábado, se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana. La temperatura mínima será de 23º y la máxima no pasará de 28º. Además, no se descarta la presencia de marcados vientos que llegarán desde el sur con ráfagas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

>> Leer más: Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

El domingo, las condiciones serán similares aunque por el momento no se esperan lluvias: el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y si bien la temperatura mínima bajará un poco, hasta los 21º, la máxima tendrá un leve repunte para llegar a los 31º.

