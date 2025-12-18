La Capital | La Ciudad | calor

Ante el calor del verano, el municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Se trata de instalaciones públicas de uso temporal, habilitadas para ofrecer mejores condiciones para enfrentar olas de calor

18 de diciembre 2025 · 22:02hs
Ola de calor. Por tercer año consecutivo se pone en marcha la red de refugios climáticos.

Ola de calor. Por tercer año consecutivo se pone en marcha la red de refugios climáticos.

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Rosario pondrá en marcha la red de refugios climáticos, espacios ubicados en dependencias públicas y espacios verdes que tendrán como objetivo brindar cobijo temporal, de manera gratuita, ante olas de calor y otros eventos extremos.

A cargo de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, la presentación será este viernes 19 de diciembre a las 8.30 hs en el Museo Estevez (Santa Fe 748).

La iniciativa, que forma parte del Plan Local de Acción Climática y se realiza por tercer año consecutivo y funcionará durante la temporada de verano 2025/2026 (con posibilidad de extenderse, en caso que sea necesario).



Dónde estarán los refugios climáticos

Desde el municipio señalaron que habrá refugios en instituciones públicas y privadas, y en espacios verdes. En el caso de los refugios institucionales, estarán en los centros municipales de distrito, bibliotecas, museos, centros culturales y polideportivos, entre otros lugares.

Cada refugio climático contará con acceso a agua potable, espacio fresco y confortable con menos temperatura que en el exterior, sillas y asientos u otro equipamiento donde reposar.

Este tipo de refugios, algunos en espacios cerrados con temperaturas más confortables que el exterior, o en sitios abiertos (parques y plazas) que cuenten con sombra, se vienen implementando en distintas ciudades de todo el mundo. Rosario es la segunda ciudad del país en contar con una red. La otra es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El municipio invita a privados e instituciones de la sociedad civil a sumarse a la iniciativa. Quienes tengan interés en formar parte de la red y ofrecer un refugio climático a la población, deberán completar un formulario de inscripción que está disponible en rosario.gob.ar

