Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

POLITICA
El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
La Ciudad
Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
Política
La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
La Ciudad
Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Región
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Ciudad
La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento
Información General
Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Politica
Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
La Ciudad
Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Región
Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
Policiales
"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre
Ovación
El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?
Ovación
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
Información General
Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Política
Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
La Región
Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Ciudad
Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad
Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio