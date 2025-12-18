Video: la ejecución a tiros de un futbolista quedó grabada por cámaras de seguridad

El jugador salía de un comercio cuando fue atacado a tiro por dos sicarios. En el episodio también murió una mujer y otra persona resultó herida

Mario Pineida tenía 33 años. El futbolista jugaba en Barcelona de Guayaquil y había tenido un paso por Fluminense y la selección de Ecuador.

El futbolista de Ecuador asesinado a tiros fue víctima de una ejecución realizada por sicarios cuando salía de un comercio en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. El ataque, en el que también murió una mujer y resultó herida otra persona, quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El asesinato de Mario Pineida causó conmoción en Ecuador, donde hace tres meses ya habían matado a tres futbolistas de equipos del ascenso de ese país y hace dos hirieron a otro.

Aunque en un primer momento se pensó que se trató de un mensaje mafioso enmarcado en una pelea narco, cuyos soldados cometen atentados para llamar la atención, crece en el país la hipótesis de que Pineida murió por alguna otra razón.

Es que en el momento en que lo mataron, el jugador iba acompañado por una joven mujer de nacionalidad peruana, lo cual disparó la hipótesis de que pudo haber tenido una relación sentimental con ella que alguien decidió castigar. En un principio se pensó que esa mujer era su esposa. Esta mujer también murió en el ataque.

Leer más: Asesinaron a tiros a un futbolista en medio de una espiral de violencia narco

Conmoción en Guayaquil

Pineida tenía 33 años y jugaba en el club Barcelona de Guayaquil. Había jugado en la selección de Ecuador y también tuvo un paso por Fluminense. Era uno de los mejores laterales izquierdos de su país. Su asesinato causó una gran conmoción en la ciudad y en todo el país.

El ataque en el que murió ejecutado por dos sicarios quedó grabado por cámaras de seguridad que muestra el momento en que los asesinos llegan al lugar y abren fuego contra el futbolista. En las imágenes también se aprecia a un hombre que parece señalar a la víctima, que queda en medio de los disparos pero ni siquiera resultó herido.