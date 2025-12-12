Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Tras sufrir un infarto este jueves por la noche, le colocaron un stent al cantante. El comunicado completo de la banda Turf

Se conoció nueva información sobre el estado de salud del cantante Joaquin Levinton

El cantante Joaquín Levinton sufrió este jueves por la noche un infarto y fue trasladado al Hospital Fernández tras recibir la atención del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ahora, desde el grupo musical Turf compartieron más información sobre el estado de salud del artista.

"Joaquin (Levinton) está fuera de peligro y evolucionando favorablemente" , expresaron en un comunicado desde la cuenta de Instagram de Turf.

Además, desde la banda detallaron que tras los chequeos que le realizaron a Levinton en el Hospital Fernández, el equipo médico decidió que lo mejor era colocarle un stent. "El procedimiento se realizó con éxito", expresaron desde la banda.

"Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández" , comenzaron desde Turf en una historia de Instagram.

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent", detallaron.

"El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", agregaron, y cerraron, dirigiéndose al público: "Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor".

El parte médico de Joaquín Levinton

En la madrugada del viernes, Joaquín Levinton sufrió un infarto durante una presentación que estaba llevando a cabo en un bar de Palermo, Buenos Aires. Los presentes en el lugar se comunicaron inmediatamente con el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Fernández.

Alberto Crescenti, titular del SAME, afirmó en diálogo con TN que Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó.

Además, agregó: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”.

Para finalizar con el diagnóstico, Crescenti aseguró que "se está recuperando favorablemente y lo más probable es que tenga el alta mañana al mediodía".