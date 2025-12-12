La Capital | Zoom | Joaquín Levinton

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Tras sufrir un infarto este jueves por la noche, le colocaron un stent al cantante. El comunicado completo de la banda Turf

12 de diciembre 2025 · 12:45hs
Se conoció nueva información sobre el estado de salud del cantante Joaquin Levinton

Se conoció nueva información sobre el estado de salud del cantante Joaquin Levinton

El cantante Joaquín Levinton sufrió este jueves por la noche un infarto y fue trasladado al Hospital Fernández tras recibir la atención del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ahora, desde el grupo musical Turf compartieron más información sobre el estado de salud del artista.

"Joaquin (Levinton) está fuera de peligro y evolucionando favorablemente", expresaron en un comunicado desde la cuenta de Instagram de Turf.

Además, desde la banda detallaron que tras los chequeos que le realizaron a Levinton en el Hospital Fernández, el equipo médico decidió que lo mejor era colocarle un stent. "El procedimiento se realizó con éxito", expresaron desde la banda.

El comunicado de Turf

"Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández", comenzaron desde Turf en una historia de Instagram.

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent", detallaron.

comunicado joaquin levinton

"El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", agregaron, y cerraron, dirigiéndose al público: "Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor".

El parte médico de Joaquín Levinton

En la madrugada del viernes, Joaquín Levinton sufrió un infarto durante una presentación que estaba llevando a cabo en un bar de Palermo, Buenos Aires. Los presentes en el lugar se comunicaron inmediatamente con el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Fernández.

>> Leer más: Las insólitas confesiones de Joaquín Levinton en el living de Pergolini

Alberto Crescenti, titular del SAME, afirmó en diálogo con TN que Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó.

Además, agregó: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”.

Para finalizar con el diagnóstico, Crescenti aseguró que "se está recuperando favorablemente y lo más probable es que tenga el alta mañana al mediodía".

Noticias relacionadas
Fin de semana para disfrutar del contenido de las plataformas de streaming

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Lisandro Aristimuño se presenta este viernes 12 en La Sala de las Artes en formato trío

Lisandro Aristimuño: "La música es como el amor, no se puede morir"

Habría romance en puerta entre Luciana Salazar y Ramiro Marra

Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Leticia Brédice habló por primera vez de sus trastornos alñimenticios

Leticia Brédice y su adicción a las anfetaminas: "Pesaba 40 kilos y me veía gorda"

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Lo último

Estado de salud de Joaquín Levinton: Está fuera de peligro

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La terapia con animales gana terreno en el ámbito sanitario. Las mascotas ya recorren el efector y cosechan amigos
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Ovación
El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Por Luis Castro
Ovación

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: Siempre en mi corazón

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

La Ciudad
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario