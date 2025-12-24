Santa Tracker: dónde está Papá Noel y cómo seguirlo en vivo gracias a Google

La página web permite ver la evolución del recorrido navideño en todo el mundo. Propone múltiples juegos para los más chicos

Los pequeños esperan por la llegada de Papá Noel

Cada diciembre, los más chicos esperan ansiosos a Papá Noel . Preguntan cuándo, cómo y por dónde llegará el tradicional personaje de Navidad, bolsa en mano llena de regalos y las ilusiones de los más pequeños. Una incógnita que siempre surge es ¿cómo hace para visitar a los chicos de todo el mundo? Google ofrece una respuesta interactiva con su habitual Santa Tracker .

Desde el 24 de diciembre, la aldea navideña virtual del gigante tecnológico se transforma para permitir que las familias de todo el mundo sigan en tiempo real el recorrido de Papá Noel , que año tras año se renueva y estará disponible hasta las primeras horas del 25 de diciembre, cuando finalice su ruta navideña.

La herramienta, disponible también en aplicación móvil, incluye juegos y actividades interactivas para mantener entretenidos a los más pequeños mientras esperan la llegada de los regalos.

La plataforma incluye un contador regresivo que indica cuánto falta para que Papá Noel inicie su viaje desde el Polo Norte. Al activarse, muestra un mapa interactivo basado en Google Earth, donde se observa cómo Papá Noel avanza por distintas ciudades del mundo, acompañado de sus renos.

Google: descubre tu destino navideño

La plataforma lanzó una propuesta navideña distinta a través de Gemini, su sistema de inteligencia artificial, que permite saber en qué país pasarías la Navidad y cuál sería la comida típica de esa celebración.

Para conocer el destino navideño, se deben seguir estos simples pasos:

Accede al enlace: https://gemini.google.com/share/f9f33343747c

Elegir la opción “Sortear destino navideño”.

Esperar unos segundos hasta que aparezca el resultado.

Una vez obtenido, podés volver a sortear, elegir otro destino o explorar la receta tradicional que te asignó la plataforma.