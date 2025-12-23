El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

La máxima llegaría a 34º y la mínima rondaría los 22º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un miércoles con calor en Rosario, y emitió un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes para la Nochebuena.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves, un registro de 22º y cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 28º. Para la tarde se espera una máxima de 34º, con algunas chances de tormentas aisladas, mientras que a la noche la temperatura bajaría a 23º con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos, además de ráfagas de viento de pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

El jueves estaría mayormente nublado y arrancaría con ráfagas de hasta 60 km/h, pero ya desde la mañana habría vientos suaves. Las marcas oscilarían entre 33º y 20º.

Para el viernes anticipan cielo entre algo y parcialmente nublado, con 34º de máxima y 25º de mínima. Desde la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado estaría mayormente nublado, con un leve descenso de la máxima (que rondaría los 32º) y la mínima en 24º.

El domingo tendría registros entre 34º y 20º, con cielo algo nublado.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 35º y una mínima de 21º.