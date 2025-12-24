La Capital | Información General | Navidad

Ya comenzó la Navidad: cuáles fueron los primeros países en recibir a Papá Noel

Debido a las diferencias en los husos horarios, en algunas regiones ya es 25 de diciembre y marca el inicio de esta fecha especial a nivel global

24 de diciembre 2025 · 09:32hs
En las casas argentinas ya se comienza a palpitar la llegada de la Navidad, una celebración para compartir junto a los seres queridos. Esta fecha especial es una de las más esperadas, aunque no comienza simultáneamente en todos los países, debido a las diferencias en los husos horarios. De hecho, mientras en Argentina algunos recién se levantan de la cama ya muchas personas celebran el 25 de diciembre alrededor del mundo.

Kiribati fue el primer lugar del planeta en recibir la Navidad. Esta nación insular está ubicada en la zona central del Océano Pacífico, al noroeste de Australia. Debido a su posición geográfica en el mapa, en el extremo oriental del mundo, se convierte en el debutante del cambio de fecha a nivel global.

Además, dentro de esta nación se encuentra la Isla de Navidad, también conocida como Kiritimati. Este arrecife de coral ocupa el 70% de la superficie total de Kiribati, con un área total de 388 kilómetros cuadrados. El islote está compuesto de playas paradisíacas junto a reservas naturales, factores que motivan a extranjeros a visitar la región y experimentar la llegada de esta celebración especial.

Por otro lado, Nueva Zelanda fue el segundo país en festejar el arribo de Papá Noel. Con una población total de más de cinco millones de habitantes y un territorio cercano a los 270.000 km cuadrados, el país oceánico acostumbra a cautivar a todo el mundo con sus impresionantes fuegos artificiales sobre sus impresionantes infraestructuras.

Cuáles son los últimos países en celebrar Navidad

En cambio, los últimos países y territorios en celebrar la Navidad se ubican en los husos horarios más occidentales del planeta, en el extremo opuesto del calendario, del otro lado del océano Pacífico. Estos son:

  • La isla Baker (perteneciente a Estados Unidos)
  • La isla Howland (Estados Unidos)
  • Hawaii (Estados Unidos)
  • Samoa Americana

Estas zonas, entre las más atrasadas del mundo en términos horarios, celebran la festividad hasta 22 horas después de los primeros países, lo que expone un marcado contraste en el festejo global.

