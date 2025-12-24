Asociación Rosarina de Básquet: las divisiones formativas ya tienen a todos sus campeones de 2025

Entre la rama masculina y la femenina, la Asociación Rosarina de Básquet consagró 23 campeones de 15 clubes distintos entre los más chicos.

Dale campeón. La U13 de Edison fue el mejor en el Nivel C de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

Los 23 campeones de las divisiones formativas de la Asociación Rosarina de Básquet ya tienen sus nombres. Este es el tercer informe que publica La Capital con los nombres de los deportistas que se consagraron en 2025 Estos son los campeones que quedaban por publicar.

En el Nivel A en la U13 se consagró C.A.O.V.A. El equipo de Franco Merlo tuvo estos nombres: Ezequiel Ramírez, Astor Rascón Olmos, Jonás Velázquez, Benjamín Juárez Paniati, Jorge París, Josué Martínez, Julián Aguirre Salguero, Luka Franco, Lucio Soria, Bautista Corbino Borruel, Benjamín Torresi, Bautista Perdomo, Facundo Aguiar y Juan Ignacio Malik.

En U13, pero del Nivel C, el mejor fue Edison con este plantel: Gerardo Dumbek, Mía Casado, Ciro Gattuso, Bruno Parodi, Mateo Andrade, Mateo Medina, Luciano Andrada, Francisco Santiago, Tadeo Novelli, Sol Casado, Juan Martín Silva, Agustín Coria y Franco Ripari. DT: Ramiro Martínez.

Central se quedó con el título en la U21 del Nivel C : Pablo Cañete, Milton Pecile, Santino Galardi, Santiago Cavallera, Enso Moyano, Andrés Montani, Valentino Vachet, Mateo Campomar, Alonso Auriti, Genaro Calviello, Máximo Ausilio Arana y Lautaro Mengascini. DT: Juan Ignacio Arcari.

Las campeonas de las categorías menores

En la rama femenina, Regatas de San Nicolás fue campeón en U13 en el Nivel A. El equipo de Roberta Perazo estuvo integrano por: Emilia Marconi, Mía Marchilli, Marías Luján Cordisco, Emilia Loyola, Catalina López Ansaldi, Sofía Lavezzi, Emilia Sisevich, Isabella Perazo, Caterina Rubiola, Juanita Draque, Adela Masuelli y Florencia Cámpora.

En el nivel mayor, en U15 y U17 el mejor fue Náutico. Ambos equipos fueron conducidos por Juan Pablo Stegmayer. En la U15 actuaron Macarena Pardini, Lucía Salomone, Giuliana Opreni, Luz Cinalli, Lucía Carreras, Pía Correa Carrasco, Julieta Escobar, Umma Marchisio, Emilia Sosa Tamborini, Martina Arcari, Valentina Castillo y Olivia Petrini. DT: Juan Pablo Stegmayer. Mientras que en la U17 lo hicieron Miranda Toledo, Sofía González, Valentina Castillo, Victoria Sironi, María Sofía Bustos, María Casilla, Pilar Pajello, Sofía Cabello Yañez, Antonella Gagliardi, Catalina Creolani, Martine Castillo y Julieta Escobar.

Finalmente, entre las chicas en el U17 del Nivel B, Maciel fue el campeón con estas jugadoras: Mía Machado, Milagros Plano, María Pía Gaggiottini, Milagros Moscardini, Brisa Flamenco Ramos, Ailén Gómez, Bianca Flamenco Ramos, Camila Moscardini, Naomi Vera, Angelina Lafalce, Agustina Vergara y Julieta Vergara. DT: Luciano Venturino.

