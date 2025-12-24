La Capital | Ovación | Rosarina

Asociación Rosarina de Básquet: las divisiones formativas ya tienen a todos sus campeones de 2025

Entre la rama masculina y la femenina, la Asociación Rosarina de Básquet consagró 23 campeones de 15 clubes distintos entre los más chicos.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

24 de diciembre 2025 · 06:20hs
Dale campeón. La U13 deEdison fue el mejor en el Nivel C de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

Dale campeón. La U13 de Edison fue el mejor en el Nivel C de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

Los 23 campeones de las divisiones formativas de la Asociación Rosarina de Básquet ya tienen sus nombres. Este es el tercer informe que publica La Capital con los nombres de los deportistas que se consagraron en 2025 Estos son los campeones que quedaban por publicar.

En el Nivel A en la U13 se consagró C.A.O.V.A. El equipo de Franco Merlo tuvo estos nombres: Ezequiel Ramírez, Astor Rascón Olmos, Jonás Velázquez, Benjamín Juárez Paniati, Jorge París, Josué Martínez, Julián Aguirre Salguero, Luka Franco, Lucio Soria, Bautista Corbino Borruel, Benjamín Torresi, Bautista Perdomo, Facundo Aguiar y Juan Ignacio Malik.

En U13, pero del Nivel C, el mejor fue Edison con este plantel: Gerardo Dumbek, Mía Casado, Ciro Gattuso, Bruno Parodi, Mateo Andrade, Mateo Medina, Luciano Andrada, Francisco Santiago, Tadeo Novelli, Sol Casado, Juan Martín Silva, Agustín Coria y Franco Ripari. DT: Ramiro Martínez.

Central se quedó con el título en la U21 del Nivel C: Pablo Cañete, Milton Pecile, Santino Galardi, Santiago Cavallera, Enso Moyano, Andrés Montani, Valentino Vachet, Mateo Campomar, Alonso Auriti, Genaro Calviello, Máximo Ausilio Arana y Lautaro Mengascini. DT: Juan Ignacio Arcari.

Leer más: Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya cuentan con sus primeros campeones

Las campeonas de las categorías menores

En la rama femenina, Regatas de San Nicolás fue campeón en U13 en el Nivel A. El equipo de Roberta Perazo estuvo integrano por: Emilia Marconi, Mía Marchilli, Marías Luján Cordisco, Emilia Loyola, Catalina López Ansaldi, Sofía Lavezzi, Emilia Sisevich, Isabella Perazo, Caterina Rubiola, Juanita Draque, Adela Masuelli y Florencia Cámpora.

En el nivel mayor, en U15 y U17 el mejor fue Náutico. Ambos equipos fueron conducidos por Juan Pablo Stegmayer. En la U15 actuaron Macarena Pardini, Lucía Salomone, Giuliana Opreni, Luz Cinalli, Lucía Carreras, Pía Correa Carrasco, Julieta Escobar, Umma Marchisio, Emilia Sosa Tamborini, Martina Arcari, Valentina Castillo y Olivia Petrini. DT: Juan Pablo Stegmayer. Mientras que en la U17 lo hicieron Miranda Toledo, Sofía González, Valentina Castillo, Victoria Sironi, María Sofía Bustos, María Casilla, Pilar Pajello, Sofía Cabello Yañez, Antonella Gagliardi, Catalina Creolani, Martine Castillo y Julieta Escobar.

Finalmente, entre las chicas en el U17 del Nivel B, Maciel fue el campeón con estas jugadoras: Mía Machado, Milagros Plano, María Pía Gaggiottini, Milagros Moscardini, Brisa Flamenco Ramos, Ailén Gómez, Bianca Flamenco Ramos, Camila Moscardini, Naomi Vera, Angelina Lafalce, Agustina Vergara y Julieta Vergara. DT: Luciano Venturino.

Leer más: Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Los campeones de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

image
Noticias relacionadas
Adrián Suar y Rocío Robles, la modelo y periodista rosarina que le robó el corazón. 

Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos

Saúl Salcedo comenzó a entrenar con el plantel de Newells en Bella Vista.

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Agustín Rogel tiene 28 años y juega en el Hertha Berlín. Ahora se lo ofrecieron a Newells.

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Gonzalo Ábrego, el volante que interesa en Newells, es jugador del descendido Godoy Cruz. 

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Ver comentarios

Las más leídas

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newells

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

Lo último

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Los locales gastronómicos tienen entre 80% y 90% de mesas ocupadas para Navidad y esperan que lleguen al 100% para Año Nuevo

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios
La Ciudad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newells

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

En Newells lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

Ovación
Newells: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Newells: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación
Información General

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

Murió en un accidente el creador del videojuego Call of Duty
Información General

Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí
Información General

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas
Información General

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro
La Ciudad

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual
La Ciudad

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores
Policiales

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
POLICIALES

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
La Ciudad

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario