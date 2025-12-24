Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Los locales gastronómicos tienen entre 80% y 90% de mesas ocupadas para Navidad y esperan que lleguen al 100% para Año Nuevo

Las cenas navideñas en restaurantes rosarinos cuestan entre 95 y 135 mil pesos por persona e incluyen menúes premium, bebidas alcohólicas y mesa dulce, y en algunos casos propuestas artísticas. photo

Los restaurantes de Rosario encaran las fiestas de fin de año con un panorama alentador en materia de reservas. Según datos relevados por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar), la ocupación para la noche del 24 de diciembre ya se ubica entre el 80% y el 90%, mientras que para Año Nuevo las expectativas son de completar la totalidad de las mesas disponibles.

La oferta, como viene ocurriendo en los últimos años, será acotada y limitada en cantidad , con no más de 20 o 25 locales abiertos y propuestas pensadas para un público específico , con capacidad de gastar entre 95 y 135 mil pesos por persona, que incluyen menúes premium, bebidas alcohólicas y mesa dulce, y en algunos casos propuestas artísticas.

Carlos Mellano, vicepresidente de Aehgar, explicó que las consultas comenzaron antes de lo habitual , un dato que fue leído positivamente por el sector. “La semana pasada ya estábamos alrededor de un 50% de reservas concretas”, señaló, y remarcó que en otros años la decisión llegaba más cerca de la fecha .

“Para Navidad calculo entre 80% y 90% de reservas y para Año Nuevo se va a completar”, insistió Mellano. Detalló que abren unos 20 o 25 establecimientos en toda la ciudad y que muchos ya están completos o muy cerca de lograrlo . Para el 31, además, algunos locales incorporan música o DJ, lo que convierte la noche en una experiencia más festiva frente al perfil más tranquilo de la Nochebuena.

El dirigente aclaró que se trata de propuestas con menús cerrados y tickets elevados. “Es una oferta pensada para un segmento con poder adquisitivo, porque abrir en estas fechas implica costos muy altos”, indicó. En ese esquema, cada restaurante que decide abrir cuenta con una demanda casi asegurada, dada la baja cantidad de alternativas disponibles en la ciudad.

La oferta

En el caso de Navidad, la cantidad de restaurantes abiertos es menor, mientras que para el 31 se suman algunos locales más. Cosme Alberdi, Mapu, El Cairo, Patagonia La Florida, Sunderland, Río Mío y Don Ferro son, según el relevamiento de la entidad gastronómica, los establecimientos que abren sus puertas con una oferta ad hoc para algunas de las fechas.

Dentro de las opciones, también aparecen parrillas tradicionales que abren sus puertas con tarjetas más económicas, lo que permite a muchos comensales optar por una cena fuera y completar la mesa navideña en sus casas. “Eso permite adecuar el gasto”, explicó Mellano, quien mencionó casos como La Estancia o El Viejo Balcón.

A esa propuesta se suma la oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas, que combina gastronomía con beneficios como descuentos en habitaciones, spa y otros servicios. El Innovo, Presidente, Ros Tower, Pullman City Center y Puerto Norte ofrecen cenas en sus restautantes. En tanto, Hotel de la Cité, Roberta Rosa de Fontana, Necof, Zurich y Riviera publicitan alojamiento con descuentos especiales.

¿Por qué ese precio?

Desde el sector también destacan el esfuerzo que implica abrir en estas fechas, tanto para los empresarios como para los trabajadores. “Los costos se duplican, la mesa no rota y el personal debe cobrar triple para aceptar trabajar”, explicó Mellano. Aun así, sostuvo que quienes abren necesitan lograr una rentabilidad razonable, aunque no extraordinaria, para justificar la decisión.

Otro empresario gastronómico, que prefirió hablar en off, coincidió en que los precios pueden parecer altos, pero respondió a una estructura de costos muy particular. “Conviene abrir porque hay poca oferta, si abrieran muchos no se podría defender el precio”, afirmó. En ese marco, aseguró que se puede trabajar con buena rentabilidad aun con esos costos, siempre que el esquema esté bien optimizado.

La clave, explican, está en el ticket promedio y el valor agregado del servicio. Menús estándar, bebidas incluidas, productos premium y, en algunos casos, propuestas artísticas o de entretenimiento forman parte del paquete. “Es un sistema cerrado: tantos cubiertos, a un precio determinado”, resumió el empresario. Además, los acuerdos con bodegas y proveedores suelen estar definidos con anticipación, lo que permite controlar costos y evitar sorpresas.

Consumo resentido

En cuanto al consumo general, Mellano reconoció que la gastronomía arrastra una caída interanual del 20%, un nivel que se mantiene estable desde principios de año. Sin embargo, destacó que a partir de septiembre y octubre la actividad repunta, impulsada por el buen clima, el uso de veredas y las despedidas de fin de año, que suelen generar alianzas estratégicas entre empresas y restaurantes.

“La gastronomía hoy se ajusta por precio”, explicó. Según el gastronómico, la estrategia es priorizar locales llenos antes que mesas vacías, aun resignando margen. Si bien criticó la caída del poder adquisitivo producto de las decisiones macroeconómicas del gobierno de Milei, valoró la desaceleración inflacionaria, que permite mayor previsibilidad para presupuestar y ofrecer precios con cierta estabilidad, algo clave para recuperar la confianza del consumidor.

Finalmente, el dirigente remarcó que la actividad gastronómica se volvió cada vez más compleja y profesionalizada. Costos, trazabilidad, comunicación, recursos humanos, tendencias y agenda impositiva son variables que hoy resultan imprescindibles para sostener un negocio. “Sin recursos humanos no se puede trabajar y sin eficiencia es muy difícil perdurar”, concluyó, al tiempo que destacó que la formalización de medios de pago y la profesionalización del sector son señales positivas de cara al futuro.