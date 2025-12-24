La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

El zaguero y el mediocampista, que retornó del préstamo en Aldosivi, se pusieron este martes a disposición de la dupla Orsi-Gómez en Bella Vista

24 de diciembre 2025 · 06:10hs
Saúl Salcedo comenzó a entrenar con el plantel de Newells en Bella Vista.

Prensa CANOB

Saúl Salcedo comenzó a entrenar con el plantel de Newell's en Bella Vista.

El plantel de Newell's cumplió este martes el cuarto día de pretemporada, con la incorporación de Saúl Salcedo y Marcelo Esponda. El zaguero y el mediocampista, que retornó del préstamo de Aldosivi, se pusieron bajo las órdenes del cuerpo técnico de Sergio Gómez y Favio Orsi.

El viernes pasado, luego del inicio de la pretemporada, el club informó que Salcedo, Esponda y Jherson Mosquera se sumarían más tarde. El colombiano no lo pudo hacer por la infección odontológica que lo mantendrá más días afuera. Los otros dos se encuentran a disposición.

La zaga es uno de los sectores del equipo en los que Newell's considera la posibilidad de reforzarse, teniendo en cuenta que no existe certeza de que continúe Víctor Cuesta y que Luciano Lollo está más afuera que adentro del club.

Ante este panorama, es positivo que los entrenadores cuenten con Salcedo, para examinarlo y tener más en claro lo que tienen a disposición.

El retorno de Marcelo Esponda

También es positivo que los técnicos tengan a Esponda, de regreso de Aldosivi, que decidió no hacer uso de la opción de compra del 70 por ciento del pase en un millón de dólares.

image - 2025-11-23T194958.409
Marcelo Esponda pasó por Aldosivi entre 2024 y 2025.

Marcelo Esponda pasó por Aldosivi entre 2024 y 2025.

Esponda jugó dos años en Aldosivi. Fue un futbolista importante en la temporada 2024 en la que el Tiburón ascendió a primera división. En 2025 empezó de titular, pero una fractura de tobillo que tuvo en abril lo complicó para el resto del año. Perdió continuidad.

El mediocampista central, de 22 años, es una alternativa para un sector de la cancha en la que también entienden en el club que es necesario reforzar.

