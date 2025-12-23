La Capital | Negocios | trabajo

Cómo se contrata y qué tener en cuenta para buscar trabajo en un contexto cada vez más complejo

La especialista en recursos humanos de Taxia Recruitment, Aldana Alessiato, analizó el mercado laboral tanto para las empresas como para los postulantes

23 de diciembre 2025 · 15:36hs
Aldana Alessiato

Aldana Alessiato, especialista en Selección de Taxia Recruitment, analizó el mundo del trabajo en Rosario y la región

En un mercado laboral que ya no se rige únicamente por el grado de estudios o los años de experiencia, las empresas de Rosario y la región están redefiniendo qué esperan de los trabajadores y cómo eligen a sus equipos. La mirada se volvió más integral: hoy importan tanto las habilidades técnicas como la capacidad de adaptarse a culturas dinámicas, contextos cambiantes y desafíos en el mundo del trabajo cada vez más complejos.

En este escenario, La Capital conversó con Aldana Alessiato, especialista en Selección de Taxia Recruitment, consultoría en capital humano, con 35 años de trayectoria y fuerte presencia en Rosario y la región. Ella analizó cuáles son las principales tendencias del mercado laboral y cómo cambiaron los procesos de búsqueda y selección en los últimos años, tanto desde la mirada de las empresas, que precisan encontrar talentos, como de las personas que buscan nuevos trabajos.

¿Qué buscan las empresas hoy en día? ¿Quiénes están solicitando más personal: Pymes o grandes empresas?

Es una de las preguntas que más aparece en reuniones con directores y dueños de empresas. Y ahí suele aparecer una confusión muy común: creer que el tamaño define la decisión de contratar. No depende tanto del tamaño de la compañía, sino del negocio en el que está y del momento económico que atraviesa ese sector. Hoy vemos claramente que los sectores que están en expansión, como energía, agro, minería, biotecnología y algunos segmentos industriales asociados, son los que siguen incorporando personas, independientemente de si se trata de una Pyme, una empresa mediana o una gran compañía. Cuando el negocio crece o tiene proyección, la incorporación de talento se vuelve una necesidad, no una opción.

Ahora bien, sí hay diferencias en la lógica de decisión. En contextos económicos más volátiles, las grandes empresas y multinacionales suelen mostrarse más cautelosas. Aunque el puesto vacante exista y se necesite, muchas veces la decisión se analiza más, se estira en el tiempo o se revalúa ante pequeños “simbronazos” del mercado.

En cambio, en las pymes y medianas empresas la dinámica suele ser más directa. Cuando una Pyme sale a buscar, generalmente lo hace porque el puesto es crítico para el negocio: no cubrirlo implica frenar ventas, producción o crecimiento. Por eso, aun en contextos desafiantes, suelen avanzar con sus búsquedas porque no hacerlo tiene un impacto inmediato en la operación.

Entonces, más que preguntarnos quién contrata más, la clave es entender qué sectores están traccionando la economía en cada momento y cómo cada tipo de empresa toma decisiones frente a ese escenario. Hoy vemos procesos activos tanto en Pymes como en grandes empresas, pero con tiempos, análisis y niveles de cautela diferentes.

¿Cómo es el proceso de selección hoy?

Nuestro proceso de selección se apoya en nuestra plataforma de reclutamiento, www.recruitment.taxia.net, desarrollada durante más de 15 años, que cuenta con más de 30.000 profesionales registrados. Es una herramienta de gestión integral del proceso de selección, que nos permite administrar y realizar el tracking de cada proceso y de cada candidato a lo largo de todas las instancias.

Cuando hablamos de tracking del proceso, nos referimos a que cada candidato va avanzando por distintas instancias, las cuales quedan registradas y gestionadas dentro de la plataforma: análisis de matching con el puesto, preentrevista, entrevistas con el equipo de Taxia, verificación de referencias laborales -un punto clave que siempre trabajamos-, entrevistas con la empresa cliente, evaluaciones psicotécnicas cuando el proceso lo requiere, y feedback en cada etapa. Dicho en términos simples, sabemos exactamente dónde está cada candidato y qué falta en cada etapa. Este seguimiento nos permite saber, en tiempo real, cuántos candidatos participan en cada proceso, en qué instancia se encuentra cada uno y quiénes avanzan hasta las etapas finales. A partir de allí, emitimos informes a las empresas clientes, con los candidatos entrevistados preseleccionados y evaluados, facilitando la toma de decisiones.

De todas formas, no todos los procesos de selección funcionan de la misma manera. Las firmas especializadas en selección profesional se diferencian por abordar los procesos de manera integral, con metodología, equipo, tecnología y foco en incorporaciones estratégicas. En Taxia trabajamos así. Detrás de nuestra plataforma hay un equipo de selección, no una persona sola. Los procesos se abordan de forma colaborativa, con intercambio de miradas, contraste de criterios y análisis conjunto de los perfiles. Esta mirada cruzada resulta clave para elevar la calidad de la selección y reducir márgenes de error.

Otro aspecto importante es la confidencialidad. Por ejemplo, en Taxia actuamos como intermediario entre la empresa y el candidato, resguardando la información en todo el proceso. No vendemos accesos a CVs ni exponemos postulaciones, como sucede en muchos portales de empleo. Este estándar de reserva es propio de una firma de consultoría de primer nivel y resulta especialmente valorado en búsquedas sensibles o estratégicas. La tecnología en selección y en estos tiempos cumple un rol clave. En nuestro caso, nos permite optimizar tiempos operativos y repetitivos, ordenar grandes volúmenes de información y mejorar la comunicación. Eso libera tiempo del equipo para concentrarse en lo verdaderamente importante: el análisis humano, el discernimiento y la calidad de la evaluación. La tecnología acompaña y estructura, pero la decisión final siempre pasa por personas.

Ese equilibrio entre proceso, tecnología y personas es lo que hoy define una firma de consultoría de calidad, que actúa como socio estratégico de la empresa con la que coopera.

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de seleccionar?

Lo primero que siempre aclaramos es que la elección de un candidato nunca depende de una sola variable. No alcanza con “cumplir” técnicamente con un requisito puntual. En los procesos de selección se evalúa un conjunto de factores: experiencia, conocimientos, competencias, expectativas, forma de comunicarse, coherencia del recorrido laboral y compatibilidad con el contexto y la cultura de la empresa.

El primer filtro sigue siendo el CV, pero hoy no es solo leído por una persona. En muchos casos pasa antes por motores de búsqueda y automatismos. Por eso es fundamental que la información esté clara, ordenada y completa, y recomendamos completar todos los campos solicitados en la plataforma, además de adjuntar el CV. Son entre cinco y diez minutos que hacen una gran diferencia: esos datos permiten que el perfil sea encontrado no solo para una búsqueda puntual, sino también para futuras oportunidades, incluso aquellas que no se publican por cuestiones de confidencialidad.

A su vez, siempre insistimos en que registrarse bien no es un trámite, es parte activa de la estrategia de búsqueda de crecimiento laboral. Por ejemplo, en el caso de Taxia, nuestra plataforma no es un portal masivo donde el CV queda expuesto, sino una herramienta profesional que utilizan nuestros consultores para identificar, analizar y convocar talento de manera directa y confidencial. Además, estamos incorporando herramientas de inteligencia artificial que mejoran el matching entre perfiles y posiciones, aumentando las posibilidades de ser considerado a lo largo del tiempo. Otro punto clave, es tener claro “qué estoy buscando”. Cuando una persona no define su objetivo profesional, divide esfuerzos, se postula a roles muy distintos entre sí y eso se nota muchísimo en las entrevistas, sobre todo cuando la persona ya cuenta con experiencia laboral. La claridad en el relato, en las decisiones de carrera y en las expectativas es tan importante como el contenido del CV.

Durante el proceso también se evalúan aspectos actitudinales: cómo se comunica el candidato, cómo explica su recorrido, qué nivel de autoconocimiento tiene y qué tan alineado está su discurso con su experiencia real. A esto se suma la verificación de referencias laborales, por lo que siempre recomendamos mantener actualizados los contactos de quienes puedan dar referencias, avisarles previamente y asegurarse de que estén disponibles para responder. Es un detalle simple, pero muy valorado y que muchas veces agiliza el proceso.

Por último, es importante transmitir algo que muchas veces no se dice: no quedar seleccionado no significa no ser bueno o no estar a la altura del puesto. En cada búsqueda participan habitualmente entre 100 y 300 personas, y sólo 3 llegan a las instancias finales. En selección intervienen muchas variables, y entender esto ayuda a transitar los procesos con mayor madurez y paciencia.

¿Quiénes buscan más empleo hoy: las personas desempleadas o quienes ya están trabajando?

Si miramos lo que ocurre en los procesos reales, el perfil de los candidatos cambió. Antes, la mayoría de los postulantes eran personas sin empleo. Hoy, en cambio, una gran parte de quienes participan de procesos de selección ya están trabajando y evalúan un cambio laboral.

Este movimiento no responde únicamente a una cuestión salarial. En muchos casos está vinculado a la búsqueda de nuevos desafíos, mejores liderazgos, proyectos con mayor proyección o un equilibrio más saludable entre lo personal y lo laboral. El salario sigue siendo importante en el mundo laboral, pero dejó de ser la única variable en juego. Este cambio también transformó profundamente la forma de trabajar en selección y plantea un llamado claro para las áreas de Recursos Humanos y para quienes toman decisiones sobre el talento en las empresas. Hoy no alcanza simplemente con tener un gran alcance a candidatos en las difusiones laborales y con esperar postulaciones: hay que salir a buscar activamente talento de personas con y sin trabajo. Por ejemplo, te cuento que en Taxia buscamos literalmente bajo las piedras. Utilizamos múltiples canales que convergen en nuestra plataforma: LinkedIn, muchos portales pagos y gratuitos, nuestra base histórica, búsquedas anteriores que tuvimos, referencias del sector, redes sociales, contactos profesionales, colegios, universidades y medios de comunicación. Es decir, recorremos el mercado en su totalidad, identificamos perfiles que están trabajando o no y los acercamos a propuestas que pueden resultarles superadoras.

Es por esto, que al trabajar con una firma especialista en selección, uno de los principales valores que se aporta como socio estratégico es la profunda penetración de mercado, que permite atraer a cada búsqueda la mayor cantidad y calidad de candidatos posible. Cuantas más alternativas reales tiene una empresa, mejor es la decisión final.

En este contexto, siempre remarcamos algo que parece simple, pero es clave: muchas de las mejores oportunidades aparecen cuando la persona ya está trabajando y no está en búsqueda activa. Para que eso suceda, es fundamental que el perfil esté correctamente cargado y actualizado en plataformas profesionales de selección. En Taxia Recruitment, los campos que solicitamos, que llevan pocos minutos completar, son los que permiten que nuestros consultores encuentren a la persona idónea para una búsqueda, incluso meses o años después de haberse registrado. Si esa información no está completa, directamente el perfil no aparece en los cruces, y oportunidades reales se pierden. Desde el lado del candidato, también es importante entender este contexto. Hoy suele haber muchas personas compitiendo por un mismo puesto, y los procesos implican varias instancias y análisis. Por eso siempre recomendamos transitar las búsquedas con paciencia y madurez, sabiendo que la elección final responde a un conjunto de variables y no a una sola condición puntual.

¿Hay rotación laboral?

Desde mi experiencia en procesos de selección, la rotación no es el problema en sí, sino la señal de que algo no está funcionando. Es un tema que aparece mucho en conversaciones con empresas y candidatos. La rotación laboral existe y es una realidad del mercado actual, pero es importante explicarla en dos variables muy claras:

La primera es la calidad de la selección. Un buen proceso no busca solo cubrir un puesto, sino lograr una compatibilidad real entre la persona, el rol y el contexto de la empresa. Muchas rotaciones tempranas se explican por desajustes en este punto: personas sobrecalificadas, perfiles que no se adecuaban a la cultura o expectativas que no fueron correctamente alineadas desde el inicio.

>> Leer más: Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

La segunda variable es la capacidad de la empresa para fidelizar a sus colaboradores. Y no hablamos solo de lo económico, aunque sin dudas es importante, sino también de liderazgo, clima laboral, claridad de objetivos, coherencia entre lo que se promete y lo que efectivamente se ofrece. Un punto importante también, es la capacidad de plantear nuevos desafíos a medida que las personas crecen profesionalmente. Cuando todas estas condiciones están dadas, la permanencia suele ser mayor, independientemente de la edad.

Desde nuestro rol, también es importante identificar cuándo la rotación se vuelve excesiva. Todo puesto requiere un tiempo mínimo de aprendizaje, adaptación y maduración para que los resultados aparezcan, y los cambios laborales demasiado frecuentes suelen atentar contra ese proceso. Del mismo modo, acompañamos y recomendamos a los candidatos: no rotar sin un análisis profundo. Permanecer un período razonable en una posición permite consolidar experiencia, capitalizar lo aprendido y construir un recorrido laboral más sólido. Parte de nuestro trabajo es ayudar tanto a empresas como a personas a encontrar un equilibrio saludable entre cambio y permanencia.

A modo de conclusión, a quienes participan en procesos de selección les recomendamos encarar cada búsqueda con una mirada realista y estratégica. Detrás de cada postulación virtual hay procesos complejos, con múltiples instancias y muchos candidatos involucrados. Por eso, es importante dedicar tiempo a completar los registros, presentar la información de manera clara y comprender que la selección requiere paciencia, foco y algo de tolerancia a la frustración también.

Noticias relacionadas
La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin.

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Sergio Carlachiani junto a sus hijos Mauro y Santiago.

Gente de tapa: los que no se perdieron la oportunidad de estar en la portada de Negocios

El nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, junto al ex presidente Miguel Simioni. 

Una noche de negocios con más de 200 empresarios en la BCR

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Vacaciones en José Ignacio: una cadena humana salvó la vida de un empresario argentino

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Una de las víctimas era del barrio y sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Fueron atacados en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Ovación
Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla con la comida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos