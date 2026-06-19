Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

El acto se desarrollará en un clima de tensión política, cruzado por la interna nacional. El presidente Javier Milei llegará junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una jornada especial por donde se la mire

El palco oficial, listo para que Rosario reciba a las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, en un contexto de tensión política.

Rosario será, este sábado, el epicentro político y cultural de Argentina con la celebración del acto central por el Día de la Bandera . La conmemoración de este 20 de Junio tendrá relevancia nacional única gracias a la confluencia de acontecimientos institucionales de alto perfil, masivas movilizaciones y una gran fiesta popular .

El presidente Javier Milei encabezará las actividades oficiales, a partir de las 10 , pero la confirmación de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel , enfrentada con el primer mandatario, en paralelo a la comitiva que integra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , denunciado por enriquecimiento ilícito, potenciará las expectativas y generará tensión .

En este contexto, el gobierno de Santa Fe confirmó que el operativo de seguridad contará con tres anillos de control para el acto del Día de la Bandera . El despliegue apunta a prevenir disturbios.

Fuentes oficiales indicaron que habrá unos 350 policías santafesinos en servicio alrededor del Monumento a la Bandera . Mientras tanto, sindicatos locales y otras organizaciones tienen previsto realizar una marcha contra el gobierno nacional para llegar hasta la zona donde se realizará la ceremonia oficial.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, remarcó que la labor de las fuerzas de seguridad terminó de planificarse el jueves de acuerdo a las órdenes de la Casa Militar. Según explicó al día siguiente, el despliegue será similar al que se hizo en 2024, la última vez que el primer mandatario asistió a la conmemoración del 20 de Junio.

El funcionario anticipó que el operativo se programó desde las 6 de este sábado. De esta manera, policías santafesinos y agentes federales estarán en servicio incluso desde antes del amanecer para vigilar el Parque Nacional a la Bandera y zonas aledañas.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Pereira apuntó que el anillo más alejado se implementará a unas seis cuadras del lugar del acto. Esto implica que los manifestantes citados en la plaza Pringles se cruzarán con la policía en el camino hacia el Monumento.

En lo que respecta a la tarea de las fuerzas provinciales, Pereira detalló que los agentes utilizarán motocicletas y drones para controlar las actividades. También habrá personal de Infantería asignado a vigilar la zona principal del homenaje al general Manuel Belgrano.

>> Leer más: Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

El acto comenzará cuatro horas después del inicio del operativo de seguridad. Milei encabezará la ceremonia acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin en la primera fila de autoridades. Entre otras actividades, el presidente les tomará el juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes, algo que también hizo dos años atrás.

Milei, Adorni y Villarruel

El viaje a Rosario no sólo aparece como un tema principal en la agenda política nacional por la posibilidad de que Adorni vuelva a mostrarse públicamente en medio de las críticas y los pedidos de renuncia bajo sospechas de corrupción. También se sumó el anuncio de la visita de Villarruel, una de las personas que cuestionó al jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas a la organización del acto señalaron que la funcionaria es persona no grata para los encargados de protocolo en la Casa Rosada. No sólo la excluyeron de la lista de invitados para repartir unas 400 sillas alrededor del mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera. También les remarcaron a sus pares locales que deben derivarles cualquier consulta al respecto para coordinar la ceremonia.

>> Leer más: Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

A pesar del rechazo entre las máximas figuras del Poder Ejecutivo, Villarruel aseguró que estará en Rosario. “Es mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”, comentó a través de redes sociales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a una misa el miércoles 19 de mayo de 2026 en la Catedral de Rosario. Virginia Benedetto / La Capital

Fuera de los chispazos políticos, el acto comenzará con el izamiento de la bandera. Después se interpretarán el himno a la enseña patria y el himno nacional. El personal de las fuerzas de seguridad se formará alrededor de la proa del Monumento, donde Milei, Pullaro y Javkin pronunciarán sus respectivos discursos conmemorativos.

Poco después, ya sin la presencia de Milei y cerca de las 11, será el turno final de las promesas escolares a la bandera. Unos 3.000 alumnos de cuarto grado de escuelas primarias de todo el país darán el presente.

>> Leer más: Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Más tarde, sobre el mediodía, comenzará formalmente la fiesta popular en el parque a la Bandera hasta el atardecer con acceso libre y gratuito. El concurso de asadores a la estaca, escenarios con música en vivo, con la presencia de Abel Pintos, pista de baile y ferias serán parte del gran festejo.

Las obras

Otra situación no menor es que el acto tendrá lugar tras la reciente inauguración (el pasado 17 de junio) de las obras de refacción del Monumento. El gobierno de la provincia decidió terminar las tareas luego de que el gobierno nacional las paralizara y tras 10 años de trabajos inconclusos para parte de diferentes administraciones federales.

>> Leer más: Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Fue así que las autoridades provinciales se adjudicaron esta tan ansiada reinauguración. Pero el gobierno nacional sostuvo que realizó la mayor parte de los trabajos porque el proyecto original de restauración estructural y las etapas más complejas se financiaron y ejecutaron bajo la órbita federal. Aunque la provincia asumió la etapa final para destrabar la parálisis, desde la óptica de la Casa Rosada el grueso de la obra pública fue sostenido por la Nación.