El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Diógenes de Urquiza, dirigente ligado a Mauricio Macri, renunció tras una reestructuración que volvió a ubicar el área bajo la órbita de Daniel Scioli

Diógenes de Urquiza también estaba al frente del Ente de Alto Rendimiento Deportivo.

En un nuevo foco de tensión política dentro del gabinete, Diógenes de Urquiza presentó su renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación y a su cargo al frente del Ente de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) .

Su salida se desencadenó con la modificación de la estructura administrativa en el Boletín Oficial, la cual devolvió a la subsecretaría al ámbito de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes liderada por Daniel Scioli , tras un período respondiendo directamente a Jefatura de Gabinete.

Dirigente de estrecha confianza de Mauricio Macri , De Urquiza mantenía una relación distante con Scioli , lo que aceleró su alejamiento definitivo del Ejecutivo nacional.

A través de una misiva dirigida al presidente Javier Milei , el ahora exfuncionario argumentó que el contexto y las diferencias de visión le impidieron continuar en las funciones desempeñadas desde julio de 2024.

“Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera sino adentro”, aseveró De Urquiza.

Al respecto, añadió: “El verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión sino también del respaldo institucional para sostenerla”.

“La coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido”, completó el funcionario saliente.

De Urquiza y sus objetivos

Pese a los desencuentros políticos, De Urquiza afirmó haber cumplido los objetivos fijados al asumir. Entre ellos, destacó la reorganización del sistema de becas para deportistas de alto rendimiento y la regularización de entidades y federaciones deportivas.

También mencionó obras de infraestructura en comedores y plazas hoteleras destinadas a atletas y la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al análisis y rendimiento deportivo, iniciativa que obtuvo reconocimiento internacional.

En el cierre de su carta, agradeció la confianza brindada tanto a Milei como a Macri, deseándoles éxito en la continuidad de la gestión pública.