Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

Los colectivos y las bicicletas públicas serán gratuitas durante este 20 de junio. También habrá refuerzos en las líneas que llegan al Monumento

Volvió el fuego al propileo del Monumento a la Bandera.

Las obras en el Monumento a la Bandera están en un 40 por ciento de avance. Se terminarían recién el año que viene.

El acto central por la celebración del Día de la Bandera se lleva adelante cada año en la ciudad de Rosario.

Este sábado habrá un operativo especial de tránsito por el Día de la Bandera . Es que debido al acto y los festejos populares que se desarrollarán desde temprano en la zona del Monumento y el Parque Nacional a la Bandera , el municipio rosarino diagramaron cortes y desvíos en el sector.

Se espera, por la mañana, la presencia de autoridades para el acto central, entre ellas el presidente Javier Milei. Pero además de los actos protocolares y la tradicional promesa de lealtad a la bandera, en el predio habrá desde el mediodía espectáculos musicales, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas, concurso de asadores y actividades para toda la familia.

El cierre estará a cargo de Abel Pintos , quien ofrecerá un recital gratuito frente al Monumento restaurado, en una celebración que se perfila como una de las más convocantes de los últimos años en Rosario.

En este marco, la Secretaría de Control llevará a cabo cortes de calles que comenzarán a regir paulatinamente este sábado 20 de junio desde el primer minuto del día.

Los cortes se desplegarán en las siguientes intersecciones: Rioja y 1º de Mayo, Córdoba y J.M. de Rosas, Buenos Aires y Santa Fe, San Lorenzo y Laprida, San Juan y Belgrano, San Juan y Av. Libertad, Av. Belgrano y Bs.As, Av. Belgrano y Laprida, Av. Belgrano y S. Cabral, Av. Belgrano y L. Porta, Av. Belgrano y Rioja, Av. Belgrano y Guido, F. de Navarra y Domínguez, Domínguez y Belgrano, Paseo de las Artes y Belgrano.

Colectivos y bicicletas gratis

Quienes planeen participar de los festejos por este sábado 20 de junio tendrán una ayuda extra para llegar al Monumento. La Municipalidad de Rosario confirmó que tanto el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) como el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici serán gratuitos durante toda la jornada.

La medida apunta a facilitar el traslado de miles de rosarinos y visitantes que se acercarán a las actividades organizadas en el emblemático espacio público, que este año tendrá un atractivo adicional: será la primera celebración masiva tras la finalización de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento.

En el caso de los colectivos, la gratuidad regirá entre las 7 y las 20, en el marco de lo establecido por la ordenanza Nº 9.566 y una resolución del Ente de la Movilidad de Rosario.

Refuerzos en las líneas que llegan al Monumento

Además del viaje gratuito, el municipio dispuso refuerzos especiales entre las 12 y las 20 en las líneas que circulan por el área céntrica y el entorno del Monumento Nacional a la Bandera.

Entre los servicios que tendrán más frecuencia figuran las líneas: 102 Roja, 106 Negra y Roja, 112 Negra y Roja, 116, 121, 123, 127, 131, 132,101 Negra, 110, 122 Verde y Roja, 126 Negra y Roja, 128 Negra y Roja, 130, 140, 142 Negra y Roja, 143/136/137 Negra y Roja, 145/133 C9 y Soldini, 146 Negra y Roja.

Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo es garantizar una mayor capacidad de transporte durante las horas de mayor concurrencia al evento.

>> Leer más: Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento a la Bandera: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Bicicletas públicas gratis durante todo el día

La gratuidad también alcanzará al sistema Mi bici tu bici. En este caso, el beneficio se extenderá desde las 0 hasta las 24 del 20 de junio.

Para utilizar las bicicletas será necesario estar previamente registrado en el sistema.

Las estaciones más cercanas al Monumento son:

Estación 77: Monumento a la Bandera

Estación 15: Plaza 25 de Mayo

Estación 24: Barrio Martin

Estación 14: Plaza Montenegro

Estación 18: Parque España

Una fiesta popular con Abel Pintos como cierre

Los beneficios en el transporte acompañarán una jornada que se extenderá durante gran parte del día en el Parque Nacional a la Bandera.