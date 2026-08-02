Frank Kudelka: "Hoy Newell's compite de igual a igual con cualquiera" El técnico destacó la entrega de su equipo ante un rival muy competitivo. "Me da tranquilidad y satisfacción. Los chicos actuaron como experimentados" Por Hernán Cabrera 2 de agosto 2026 · 20:15hs

Newell's. El técnico Frank Kudelka destacó el buen trabajo del equipo y de los juveniles.

"Jugamos un primer tiempo muy atrás, dado que el rival tiene técnica en las bandas. El segundo tiempo lo corregimos con presión alta, pudimos concretar. Cuando llega el gol de boca el partido estaba dormido. Fue un partido difícil, duro, ganamos y perdimos duelos. Fue un lindo partido, competimos con mucha altura con rivales encumbrados. Me da tranquilidad y satisfacción”, sostuvo el técnico Frank Kudelka, quién se mostró conforme tras el empate de Newell's ante Boca.

El técnico rojinegro también destacó el buen rendimiento de los jugadores del club: “Los chicos actuaron como experimentados, en la primera etapa estábamos bajos en el campo de juego, atacábamos en lugares equivocados. Pudimos cambiar en el espacio de charla algunas cosas, no creo que haya habido un cambio emocional, sino como salimos a jugar el complemento. El partido estaba controlado, pero ellos ganaron un duelo. Estuvimos a la altura”, confió el entrenador.

Regiardo y su golazo “También el otro equipo falló, los errores suceden. El gol de ellos viene después de un tiro libre nuestro. Habitualmente no ponemos en el área de enfrente a Regiardo y hoy rompió e hizo un golazo. Trabajamos sobre la idea, hay que ser prevenido, jugamos con un adversario rico en todo sentido y los chicos se pusieron el valor. La gente nos va a exigir y esta bueno que suceda”, afirmó Kudelka.

A Gómez lo tiramos en la cancha, todavía no entrenamos juntos, es paradójico, hicimos una pretemporada extraordinaria y después de Talleres tuvimos incertidumbres por las lesiones. Estamos en ciertas tratativas, pero soy escéptico. El mayor refuerzo es trabajar con los jugadores que tenemos”, cerró el técnico de la Lepra.