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Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Más de cien móviles y 350 policías participaron del procedimiento contra la organización de venta minorista de estupefacientes en Nuevo Alberdi y Zona Cero

2 de agosto 2026 · 17:15hs
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Uno de los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en un domicilio ligado a la banda del narco barrial Lichi Romero. 

Uno de los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en un domicilio ligado a la banda del narco barrial "Lichi" Romero. 

Un nuevo operativo con 36 allanamientos simultáneos contra la banda de Hernán “Lichi” Romero culminó con el secuestro de casi 50 celulares, armas y envoltorios con marihuana, además de la detención de siete personas sospechadas de pertenecer a la organización, señalada por comercio minorista de drogas, usurpaciones y extorsiones con foco en lo barrios Nuevo Alberdi y Zona Cero, en la zona noroeste de Rosario. Romero, referente de un conocido clan familiar y barrial, cumple actualmente una condena a 29 años de prisión por instigar un violento secuestro desde la cárcel.

La investigación y el seguimiento a la banda se reactivó en septiembre del año pasado, cuando el propio Lichi y varios de sus familiares ya habían sido condenados por el violento accionar de la organización. Según dieron a conocer fuentes oficiales, en esta nueva etapa se constató que seguía en funcionamiento la banda dedicada a la comercialización de estupefacientes, usurpación de inmuebles, amenazas y otros delitos conexos.

Despliegue policial

Desde entonces y hasta mayo pasado se concretaron múltiples allanamientos en los que se secuestró material estupefaciente, armas de fuego y vehículos y fueron detenidos presuntos integrantes de la organización. Del operativo realizado este sábado participaron más de cien móviles y 350 efectivos policiales de la Policía de Investigaciones (PDI). Los agentes realizaron 36 allanamientos con la intervención de grupos de irrupción de fuerza.

>>Leer más: Jefe narco de Nuevo Alberdi fue condenado a 29 años de cárcel por instigar un violento secuestro

Como resultado de los procedimientos, según se reportó, fueron secuestrados 49 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, un revólver, una escopeta calibre 16, una réplica de arma de fuego, municiones de distintos calibres, cinco balanzas, un auto, dos motos y 3.011.570 pesos. La droga secuestrada consistió en 64 envoltorios de marihuana, dos trozos compactos y otro envoltorio con 2,4 gramos de la misma sustancia, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, sustancias de corte y documentación de interés.

Por disposición de los fiscales Ignacio Hueso y Brenda De Biassi fueron detenidas y trasladados a sede de la PDI siete personas: Carlos F., Andrea F., Alejandra J., Vanina G., Antonela P., Axel T. y Maira G. Además, un adolescente de 17 años fue trasladado junto a uno de sus progenitores para su identificación. Con la investigación aún en curso, no se descartaban nuevas medidas judiciales en el marco de la causa.

>>Leer más: Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

En requisas anteriores, como las realizadas en noviembre del año pasado en domicilios de Suárez al 2600, Matheu al 3400 y Vieytes al 3300 y al 3600 se había reportado un secuestro aún mayor de drogas al detectarse un punto de acopio con 729 envoltorios con cocaína listos para la venta, además de marihuana prensada así como cocaína en piedra y en trozos; hallazgos por los que fueron apresadas entonces dos mujeres.

Secuestro y crimen fallido

Lichi Romero es reconocido desde años como un jefe narco de Nuevo Alberdi, referente de un clan familiar no sólo ligado a la venta minorista de drogas sino a hechos violentos y asaltos. En mayo de 2024 fue condenado a 29 años de cárcel por instigar un violento secuestro. Desde prisión, mandó a raptar a un hombre ligado a Los Monos para sacarle los títulos de un auto y una casa. Como sus laderos no pudieron, ordenó que lo mataran. Tras ser sometido a torturas y baleado hasta que sus captores lo dieron por muerto, logró sobrevivir.

La historia fue parte de un enfrentamiento entre los Romero y un sector de Los Monos al cual estaba vinculado “Joselito”, tal el apodo de Orlando C., el hombre secuestrado en abril de 2020 en el extremo noroeste de Rosario. Una saga en la que se contaron otros asesinatos y balaceras que mantuvieron en vilo la barriada de Nuevo Alberdi.

>>Leer más: Lichi Romero, el narco que intentó copar Nuevo Alberdi y hoy perdió dos puntos de venta de drogas

Junto a Lichi, por entonces detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 —ex alcaidía de Jefatura— fue condenado por intervenir en la maniobra su hermano Luciano a 24 años de prisión. Joselito fue secuestrado el el 4 de abril de 2020 a las 20 en la puerta de la casa de la víctima en Polledo al 3800, en Nuevo Alberdi. Hasta allí llegaron Luciano Romero con el también condenado Gastón Fabián Núñez y dos adolescentes portando armas de fuego y en permanente comunicación con Lichi, que supervisaba las maniobras desde su celda.

Los captores aprovecharon un momento en el que Joselito salió de su casa a limpiar una sartén, le dispararon a las piernas y lo metieron a la fuerza en el auto en el que circulaban, un Peugeot 206 gris. Lo llevaron a una casa de Matheu al 3400 donde lo golpearon para que entregara dinero en efectivo y los títulos de propiedad de su vivienda y de su auto. Estas acciones eran seguidas desde la cárcel por Lichi duraron más de dos horas.

Cerca de las 22.30, y luego de que Joselito resistiera las violentas demandas de sus captores, lo trasladaron hasta una calle paralela al kilómetro 4 de la ruta 34 y le efectuaron varios balazos por la espalda, hasta que cayó entre los yuyales. Lo dieron por muerto, pero recibió asistencia casi inmediata de los vecinos que lo encontraron heridas en el abdomen y el muslo izquierdo de las que logró recuperarse.

Previamente, Lichi había sido condenado en 2020 a 7 años y 4 meses de prisión como jefe de una asociación ilícita y otros delitos, como asaltos a mano armada y lavado de activos.

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