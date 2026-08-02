El VAR para anular un gol a Copetti y dar vuelta el penal que Ramírez le cobró para River El primer tiempo fue intenso en el Monumental y no excluyó polémicas en que el VAR fue determinante para anular un gol a Central y un penal para River 2 de agosto 2026 · 20:32hs

FOTOBAIRES Nicolás Ramírez mira el festejo de Central. Le anularía el gol a Copetti.

El VAR fue muy importante en el primer tiempo intenso que se disputó en el Monumental, interviniendo para avalar la decisión del asistente de anular el gol de Central de Enzo Copetti y para dar vuelta la insólita decisión de Nicolás Ramírez de dar penal para River, cuando fue Nicolás Otamendi que metió la mano en el área canalla.

La primera polémica fue en realidad aparte de esas jugadas, pero no hubo necesidad de VAR, o en todo caso desde Ezeiza Fernando Echenique le habrá dicho a Ramírez que su decisión fue la correcta. Fue cuando Joaquín Freitas entró decidido al área canalla y se tiró cuando Jeremías Ledesma fue a barrera la pelota. Fue a los 8 minutos y el juez acertó porque hizo seguir.

Y a los 15' Ramírez anuló el gol canalla de Copetti, a instancias del asistente número 2 Uriel García Leri. Central había empezado a llegar hacía unos minutos y de una pelota capturada en el área por izquierda por Campaz, la metió atrás para Di María, Fideo asistió de hombro al centrodelantero, que de cabeza venció a Beltrán.

NO SUMA: Enzo Copetti había marcado el 1-0 de Rosario Central vs. River tras un gran pase de PECHO de Di María pero fue invalidado por offside.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/unCRMeC3qa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026 De entrada cobró off side el juez y el VAR asintió. Copetti pareció tener el pie apoyando en la raya del área chica y el último defensor de River, Martínez Quarta, no. Muy difícil de ver en las imágenes mostradas. Pero ante la duda, hay que ratificar la primera decisión.

El penal que le anuló a River Y sobre los 36' vino el centro desde la izquierda pasado al otro palo, Ávila y Sandez saltaron con Otamendi, la pelota se fue por línea de fondo, Santos Borré pidió penal y Ramírez, que dudó un montón, lo marcó, generando las protestas de los canallas. El VAR de Echenique llamó, Ramírez revisó demasiado tiempo y anuló su decisión, porque fue claro que fue a Otamendi al que le pegó en la mano. LLAMÓ EL VAR Y CAMBIÓ LA DECISIÓN: Nicolás Ramírez había sancionado penal para River pero luego fue invalidado por mano de Otamendi.



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