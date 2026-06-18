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Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Cruces directos e indirectos, empatía y distancia. Esa relación insalvable hoy en día entre el presidente y la vice se traslada al Monumento a la Bandera

18 de junio 2026 · 10:52hs
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Una de las pocas en que coinciden Javier Milei y Victoria Villarruel es que no hubo terrorismo de Estado y que los militares sostuvieron una guerra contra la guerrilla de Montoneros y ERP.

Una de las pocas en que coinciden Javier Milei y Victoria Villarruel es que no hubo "terrorismo de Estado" y que los militares sostuvieron una "guerra" contra la guerrilla de Montoneros y ERP.

La relación política entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a una ruptura institucional profunda y pública. Las diferencias son insalvables a tal punto que Milei sostiene que su vice trabajó para voltearlo.

Hubo varios idas y vueltas, cruces directos e indirectos. El último se circunscribe al acto del próximo sábado del Día de la Bandera en el Monumento a la Bandera al que presidencia no había incluido a la vice pero ella avisó que vendrá igual. Aunque sea en la tribuna.

A continuación, un repaso por los momentos más importantes en la cronología de su vínculo, divididos entre la etapa de sintonía y el distanciamiento.

Sintonía y armado político

Milei y VIllarruel consolidaron su alianza al ingresar juntos en 2021 al Congreso como diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires bajo el sello de La Libertad Avanza. En ese momento, mostraban una sintonía ideal: Milei aportaba la agenda económica libertaria y Villarruel el discurso de la batalla cultural conservadora y la seguridad.

Al oficializarse la candidatura presidencial en 2023, Milei le otorgó un protagonismo central a Villarruel. Pese a los primeros roces internos por el cierre de listas, se la presentó públicamente como la encargada exclusiva de definir las políticas y los liderazgos para las carteras de Seguridad y Defensa en un eventual gobierno.

Tras vencer a la fórmula oficialista, celebraron juntos en el escenario. Las imágenes de abrazos y sonrisas coronaron el punto máximo de su éxito político. Pero desde entonces todo se vino a pique en parte por las diferencias con Karina Milei.

Primeros chispazos

Tras la alianza con el PRO para el balotaje llamado Pacto de Acassuso, Milei designó a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa.

Esta decisión desplazó por completo a Villarruel de las áreas prometidas, marcando la primera gran desconfianza y el inicio de una tensa relación con el entorno íntimo del presidente: Karina y Santiago Caputo.

En marzo de 2024, como presidenta del Senado habilitó la sesión en el Senado donde la oposición terminó rechazando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23), clave para Milei porque desregular muchos aspectos de la administración.

El vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel está prácticamente roto.

El vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel está prácticamente roto.

Aunque ella argumentó que debía cumplir el reglamento constitucional, la mesa chica de Milei la acusó en redes sociales de "avanzar con una agenda propia" contraria a los intereses del Ejecutivo.

Cuando el Senado votó un fuerte aumento en las dietas de los legisladores, Milei criticó duramente la medida públicamente. El presidente reprochó que Villarruel no hubiese utilizado su peso institucional para frenar el incremento, diferenciando su gestión de la de Martín Menem en la Cámara de Diputados.

Luego de que en junio de 2024 la selección argentina de fútbol entonara cantos tildados de racistas contra futbolistas franceses, Villarruel publicó un enérgico mensaje tildando a Francia de "país colonialista".

Esto desató una crisis diplomática a días de un viaje de Milei a París; Karina Milei tuvo que ir personalmente a la embajada francesa a pedir disculpas, profundizando el aislamiento de la vicepresidenta.

La casta

En una entrevista televisiva con La Nación+, Milei hizo explícita la ruptura al declarar que Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del gobierno. Además, afirmó que el diálogo era puramente "institucional" y sentenció que ella estaba "más cerca del círculo rojo y de la casta".

El conflicto escaló a niveles inéditos cuando el presidente replicó en sus redes sociales mensajes que calificaban a Villarruel de "traidora" y "demagoga" luego de que ella validara sesiones opositoras en el Senado sobre la movilidad jubilatoria.

La vicepresidenta contraatacó públicamente criticando los recurrentes viajes de Milei en vuelos privados y pidiendo que "ahorrase" en esos gastos. Además se diferenció en la concepción del gobierno al decir que "sin empleo nacional y sin producción nacional, no hay políticas reales de gobierno”.

Durante el discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de 2026, el presidente lanzó una durísima e indirecta frase dirigida a la vicepresidenta: “…algo que a opositores y propios, digamos (señalando a Villarruel), lo hacían soñar con el sillón de Rivadavia”.

A mediados de mayo, Villarruel visitó Rosario para el aniversario de la muerte de su padre rosarino, y no dejó pasar la ocasión para expresar sus diferencias con el gobierno y criticar indirectamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito. "Todos estamos esperando la declaración jurada", comentó mientras se retiraba del templo.

El vínculo llegó a un estado de "contacto cero" y hostilidad abierta. La Secretaría General de la Presidencia excluyó formalmente a Villarruel de la comitiva oficial del Tedeum del 25 de Mayo.

Esta semana, ante el Día de la Bandera, la vicepresidenta no recibió invitación formal, pero insiste en que asistiría. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”. Se espera un "sábado para alquilar palcos”.

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