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La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Divaflo SRL, también propietaria de Morita, Kiosco de Empanadas y Fábrica de Pizzas, se presentó en concurso con deudas por $5.300 millones. Las cuatro cadenas tienen fuerte presencia en la ciudad. Hay otras siete franquicias entre Funes, Santa Fe y Villa Constitución.

2 de agosto 2026 · 17:21hs
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La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La empresa propietaria de Solo Empanadas, Morita, Kiosco de Empanadas y Fábrica de Pizzas recurrió a la Justicia para intentar evitar la quiebra, luego de acumular deudas por más de $5.300 millones y admitir que ya no puede afrontar regularmente sus obligaciones.

La situación alcanza a una extensa red de franquicias, con una fuerte presencia en la provincia de Santa Fe. Las cuatro marcas controladas por Divaflo SRL suman 34 locales distribuidos entre Rosario, Funes, la capital provincial y Villa Constitución.

Rosario concentra la mayor parte de los puntos de venta, con 27 sucursales: seis de Solo Empanadas, nueve de Morita, diez de Kiosco de Empanadas y dos de Fábrica de Pizzas.

La red santafesina se completa con dos locales en Funes —uno de Morita y otro de Kiosco de Empanadas—, cuatro en la ciudad de Santa Fe —uno de Solo Empanadas y tres de Kiosco de Empanadas— y uno de esta última marca en Villa Constitución.

El Juzgado Civil y Comercial de la localidad bonaerense de San Martín abrió el concurso preventivo de Divaflo SRL luego de que la firma reconociera un activo corriente de $2.382 millones frente a un pasivo de $5.334 millones. El desequilibrio patrimonial asciende así a $2.952 millones.

La empresa acumula además 230 cheques rechazados por más de $1.000 millones y una deuda bancaria de $3.845 millones. Entre sus acreedores aparecen los bancos Galicia, Macro, Nación, Santander, Supervielle y Provincia, con una parte importante de esas obligaciones ya calificadas en situación 3 y 4.

Por el volumen de la deuda, la cantidad de acreedores y la dimensión de la estructura empresarial, la presentación judicial fue encuadrada como un gran concurso. El procedimiento le permitirá negociar una reestructuración de sus compromisos mientras intenta sostener el funcionamiento de la planta industrial y el abastecimiento de las franquicias.

Una red de más de 160 franquicias

Divaflo abastece actualmente más de 160 franquicias en todo el país desde su planta industrial ubicada en Villa Lynch, en el partido bonaerense de San Martín. La compañía emplea a más de 100 trabajadores directos y cuenta con una flota propia de vehículos refrigerados que distribuye diariamente la producción.

Aunque la sociedad fue constituida formalmente en 2017, el proyecto comenzó a desarrollarse a principios de los años 2000 sobre la base de un sistema de producción centralizada y expansión mediante franquicias.

Con el paso de los años, el grupo incorporó cuatro marcas destinadas a distintos segmentos del mercado gastronómico: Solo Empanadas, Morita, Kiosco de Empanadas y Fábrica de Pizzas.

En la provincia de Santa Fe, Kiosco de Empanadas es la cadena con mayor presencia, con 14 locales: diez en Rosario, uno en Funes, dos en la capital provincial y uno en Villa Constitución. Le siguen Morita, con nueve sucursales en Rosario y una en Funes; Solo Empanadas, con seis en Rosario y una en Santa Fe; y Fábrica de Pizzas, con dos puntos de venta en Rosario.

La expansión que terminó en sobreendeudamiento

En la presentación judicial, la empresa atribuyó buena parte de la crisis a la inversión realizada para ampliar su capacidad productiva. Según explicó, la planta donde operaba había quedado chica ante el crecimiento de la producción, la incorporación de nuevas líneas y la apertura de franquicias.

La compañía decidió entonces trasladar toda su estructura a un establecimiento de mayores dimensiones en Villa Lynch. La mudanza demandó obras para adaptar el inmueble a la producción alimenticia, construir cámaras frigoríficas, depósitos y sectores de empaque, instalar nuevas redes eléctricas y sanitarias y trasladar la maquinaria industrial.

Parte de la inversión fue afrontada con recursos propios y el resto mediante créditos bancarios. Sin embargo, antes de que la nueva estructura comenzara a generar los retornos previstos, la empresa enfrentó una caída de la rentabilidad y una retracción del consumo.

Divaflo también señaló que, desde la pandemia, disminuyó la incorporación de nuevos franquiciados. A ese escenario se sumaron el aumento de las tarifas, el encarecimiento del financiamiento, las mayores exigencias de los proveedores y la ruptura de la cadena de pagos.

La compañía comenzó entonces a tomar nueva deuda para afrontar gastos corrientes, entre ellos salarios, impuestos y pagos a proveedores. Ese proceso derivó, según expresó ante la Justicia, en una imposibilidad material de cumplir regularmente con sus compromisos.

Los últimos balances muestran el deterioro de las cuentas. Después de registrar una ganancia de $272 millones en 2024, la empresa cerró el ejercicio siguiente con una pérdida de $3.961 millones. En el mismo período, las ventas descendieron de $10.572 millones a $9.705 millones, mientras crecieron los costos operativos y financieros.

La segunda crisis de Solo Empanadas

Solo Empanadas ya había atravesado una situación similar hace más de quince años. La marca fue fundada en 1999 por Alejandro Correa Mesones, Pablo Fuentes y José Mario Remón y se convirtió en una de las precursoras del negocio de las empanadas de bajo costo en Argentina.

Su crecimiento se produjo durante la crisis de 2001, impulsado por una propuesta de precios accesibles y por una campaña publicitaria protagonizada por las recordadas “empanadas bailarinas”, que repartían degustaciones en semáforos de distintas ciudades.

El modelo de franquicias le permitió alcanzar unas 50 sucursales y proyectar desembarcos en Ecuador, México y España. Sin embargo, en 2009 la empresa original se presentó en concurso preventivo y la sociedad encargada del desarrollo de las franquicias terminó quebrando.

Años más tarde, Divaflo tomó el control de la marca, la sumó a su grupo gastronómico y volvió a impulsar su expansión mediante una planta centralizada, producción propia y una red de franquicias.

El juez fijó el 14 de septiembre como fecha límite para la verificación de créditos y estableció que el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con los acreedores vencerá el 1º de julio de 2027. Durante ese plazo, la empresa deberá conseguir las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras para reestructurar su deuda y mantener sus operaciones.

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