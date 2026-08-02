Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

La semana pasada comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos de Gorriti y Carballo, en Puerto Norte. Será el segundo rascacielos más alto del país

Con el comienzo de los trabajos de demolición de los antiguos silos portuarios, en Rosario arrancó la construcción de lo que será la torre más alta de la ciudad y la segunda del país. A casi cuatro años de haberse aprobado la construcción del edificio de 200 metros de altura, comienzan a conocerse algunos detalles de las características que tendrá el complejo de viviendas y oficinas .

El emprendimiento abarca unos 65 mil metros cuadrados, en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. La construcción se realiza sobre un predio de 1,7 hectáreas, lindero al actual complejo Forum, en la zona de Gorriti y avenida Luis Carballo.

El proyecto contempla espacio para residenciales y 15 pisos de oficinas , según publicaron los desarrollistas. Pero además contará con cuatro niveles de subsuelos con estacionamiento público y privado, locales comerciales y una serie de viviendas ubicadas en la parte baja de la barranca, con una impresionante vista al Paraná .

Entre los amenitis, el complejo contará con pileta, parrilleros de cara a la barranca, gimnasio y un salón de usos múltiples .

Otro detalle del proyecto es el mirador de altura que rematará la torre, "un icono en la arquitectura de la ciudad, que apuesta a la inclusión, a la relación abierta con la ciudad y a una vida en contacto permanente con el entorno", se destaca.

Por otra parte, gran parte dele terreno privado se abrirá a los rosarinos para generar un parque con vistas al Paraná, con juegos y estaciones aeróbicas.

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Puerto Norte se transforma

El edificio, encabezado por la constructora Obring y Sancor Seguros, destronará a las torres Maui, de 144 metros de altura, y será el más alto de la ciudad. En tanto, también será el segundo edificio más alto del país, sólo detrás del Alvear Tower, ubicado en Puerto Madero y de 235 metros de altura.

Los renders de la construcción muestran una torre cuadrada, con terrazas verdes. En las primeras 20 plantas habrá oficinas corporativas, donde se ubicará Sancor Seguros, y las 40 restantes serán para departamentos y viviendas de entre dos y cinco ambientes. Sobre la barranca, se construirán entre 40 y 50 viviendas dúplex.

La obra demandará una inversión total de casi 130 millones de dólares (estimado en 2022) y generará alrededor de 1.000 puestos de trabajo directo y hasta casi 2.000 de forma indirecta. En tanto, las empresas privadas abonarán unos 6 millones de dólares en concepto de compensación económica.

En las últimas semanas comenzó la demolición de las viejas estructuras portuarias de Gorriti y Carballo. Una vez que el terreno esté liberado, se analizarán los suelos y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, para el inicio de las obras y la llegada de los materiales de la construcción habrá que esperar. Según se había señalado, la construcción del edificio demandará cinco años.

El proyecto para construir la megatorre fue un debate en el Concejo Municipal que acaparó la atención sobre el final de 2022, pero finalmente 16 concejales lograron ser mayoría y aprobaron la inversión. Ahora, en 2026 se iniciaron las tareas en el terreno, primero quitando los antiguos y abandonados silos y luego, con fecha aún incierta, comenzará la construcción del emprendimiento que completará el barrio de torres premium de la ribera del Paraná.