El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad en la ciudad

Tras las precipitaciones y el tiempo inestable que marcaron el fin de semana, Rosario y la región inicia un nuevo periodo semanal con condiciones meteorológicas que transitan hacia una estabilidad relativa.
La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°, mientras que la temperatura máxima trepará hasta alcanzar valores cercanos a los 19° durante la tarde
Tras las precipitaciones y el tiempo inestable que marcaron el fin de semana, Rosario y la región inicia un nuevo periodo semanal con condiciones meteorológicas que transitan hacia una estabilidad relativa.
El panorama atmosférico en el sur santafesino muestra un alto contenido de humedad y un cielo que continuará dominado por la cobertura nubosa, marcando una tónica típica de transición para el arranque de agosto.
Para este lunes 3 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado.
En el plano térmico, el arranque de la semana no registrará marcas extremas de frío. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°, mientras que la temperatura máxima trepará hasta alcanzar valores cercanos a los 19° durante la tarde.
El régimen de vientos se mantendrá calmo, soplando de manera leve desde el sector norte y noreste en la primera parte de la jornada, para rotar de manera gradual hacia el sector sudeste con el correr de las horas. Esta dinámica en la circulación aportará estabilidad y mantendrá la sensación de humedad ambiente característica de este tramo semanal.
El equipo de Jorge Almirón hizo un buen partido en el Monumental y metió una victoria gigante frente a River. Anotó en el primer tiempo y defendió la ventaja con uñas y dientes.