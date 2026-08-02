El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad en la ciudad

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°, mientras que la temperatura máxima trepará hasta alcanzar valores cercanos a los 19° durante la tarde

El SMN anticipa que el cielo estará nublado durante todo el día en Rosario.

Tras las precipitaciones y el tiempo inestable que marcaron el fin de semana, Rosario y la región inicia un nuevo periodo semanal con condiciones meteorológicas que transitan hacia una estabilidad relativa .

El panorama atmosférico en el sur santafesino muestra un alto contenido de humedad y un cielo que continuará dominado por la cobertura nubosa , marcando una tónica típica de transición para el arranque de agosto.

Para este lunes 3 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado .

En el plano térmico, el arranque de la semana no registrará marcas extremas de frío. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°, mientras que la temperatura máxima trepará hasta alcanzar valores cercanos a los 19° durante la tarde.

El régimen de vientos se mantendrá calmo, soplando de manera leve desde el sector norte y noreste en la primera parte de la jornada, para rotar de manera gradual hacia el sector sudeste con el correr de las horas. Esta dinámica en la circulación aportará estabilidad y mantendrá la sensación de humedad ambiente característica de este tramo semanal.