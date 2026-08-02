Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

La feria de marcas locales termina este domingo, a las 18. Sólo en los cuatro primeros días, pasaron por el evento más de 100 mil personas

Sólo en las cuatro primeras jornadas del «Outlet Rosario, Marcas Locales», pasaron por los galpones de la ex Sociedad Rural más de 100 mil personas . La cifra, estimada desde la organización, muestra la aceptación de una propuesta que ya se posiciona como un clásico de la ciudad. La feria que convoca a los fans del diseño local y a los mejores cazadores de ofertas podrá recorrerse este domingo hasta las 18.

La quinta edición de estas propuesta reúne a 40 fábricas locales de indumentaria y calzado que montaron sus stands en los 3 salones de la ex Rural . Desde el miércoles pasado, los galpones están llenos de personas que van y vienen, buscando prendas y, sobre todo, comparando precios.

"Outlet Rosario, Marcas Locales" se presenta como una posibilidad de acceder a ofertas de outlet directamente de las fábricas rosarinas, sin intermediarios. Bajo esta consigna en lo stands se pueden encontrar cintos desde $3.000, remeras desde $10.000, buzos desde $15.000 y camperas de abrigo desde $45.000, entre otros productos, con la posibilidad, en la mayoría de las marcas, de pagar hasta en 3 cuotas sin interés.

Según estimaron este domingo desde la secretaría de Desarrollo Económico del municipio, desde el miércoles pasado, por los salones del predio ferial del parque Independencia pasaron más de 100 mil personas.

La feria incrementó su concurrencia con la llegada de visitantes de la provincia de Buenos Aires, que aprovecharon sus vacaciones de invierno escolares, y tours de compras organizados desde distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

La propuesta combina moda, diseño y gastronomía local en una vidriera pensada para que tanto locales como visitantes conozcan (y compren) lo que se fabrica cerca de sus casas a muy buenos precios. Cada uno de los stands corresponde a marcas que diseñan, confeccionan y producen en Rosario, poniendo en valor el trabajo y la producción local.

Una industria textil de calidad

Rosario se caracteriza por tener una industria textil destacada, tanto por la calidad como por la cantidad de fábricas, un entramado de cientos de pymes y talleres de confección con marcas que lograron una inserción nacional.

La feria de los salones de la ex Rural busca fortalecer a las empresas de la ciudad en un contexto complejo para la industria nacional, marcado por la apertura de las importaciones y la retracción del consumo. En el outlet tienen su stand marcas como Sonder, Hardway, Balance Fit, Archie, Vandalia, The Bag Belt, Japón Jeans, Hardfield, Melocotón, Ringo, Tibbon, Cooper, Enfans, Laundry, Sólido, This Week, Sibari, Fiume, Kion, A+, Dorothy, Point Sport Wear, Unimog, Spy Limited, O'assian, Esquina de la Remera, Lago di Como, Titanitos, San Marino, Huapi, Red Skin, Tannery, Squash, This is BP, Donkap Jeans, Nasa, Lotus, Frog Small, STK y Gufo.

La quinta edición llega después de un antecedente contundente. En sus cuatro ediciones anteriores, Outlet Rosario reunió alrededor de 400.000 visitantes y generó un volumen de ventas de $7.172 millones, consolidándose como una herramienta concreta para potenciar la industria textil y del diseño de la ciudad y, al mismo tiempo, acercar a los consumidores indumentaria y calzado de primera calidad a precios convenientes. Una convocatoria que crece edición tras edición.

Al momento de presentar la iniciativa, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo del municipio, Leandro Lopergolo, destacó la magnitud del emprendimiento. "Es un evento que no deja de sorprendernos positivamente. Por un lado, el movimiento económico que genera la actividad; y por otro, en esta edición nos encontramos con precios iguales o incluso mejores que en la edición de abril, que la gente aprovecha. Esta es una herramienta más que desde la Municipalidad llevamos adelante para apoyar a la producción de nuestra ciudad”.